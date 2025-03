Sabato sera i Granata ospitano l’Empoli in questo match valido per la 29° giornata di Serie A. Torino in buona forma al contrario dei toscani che non riescono più a vincere e sono pericolosamente in lotta per non retrocedere. Pronostico Torino-Empoli 15 marzo 2025.

Pronostico Torino-Empoli 15 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse su Torino-Empoli, match valido per la 29° giornata di Serie A 2024-2025.

Il Torino è al 11° posto con 35 punti grazie a 2 vittorie seguite dal pareggio di Parma (2-2) dello scorso turno. Vanoli non cambia. Coco rischia dietro, ma dovrebbe avere un’altra chance. Davanti Chè Adams. Poi solito ballottaggio a sinistra con Biraghi avanti su Sosa.

L’Empoli è sceso al 18° posto con 22 punti, dopo aver incassato un solo misero punto nelle ultime 6 di campionato, arco di tempo in cui però i toscani si sono presi la soddisfazione di eliminare la Juve, volando in semifinale di Coppa Italia. D’Aversa pessimista sul recupero degli infortunati. Esposito e Cacace, in vantaggio su Maleh, alle spalle di uno tra Colombo e Kouamé, con il primo favorito.

Probabili Formazioni Torino-Empoli

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa.

Guida TV Serie A: dove vedere Torino-Empoli?

Torino-Empoli, sabato 15 marzo, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Torino-Empoli Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match valido per la 29° giornata di Serie A. Il Torino si gioca vincente @1.80 praticamente su tutti i book principali, ad iniziare da Betway e Snai mentre la quota massima per la vittoria degli ospiti la troviamo @5 su NetBet, col pareggio @3.40 su Sisal.

Pronostici Torino-Empoli: le nostre scommesse

L’Empoli ha segnato 18 gol in trasferta in questa Serie A, a fronte di appena cinque reti messe a segno in incontri casalinghi. Il Torino è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 gare di campionato (3V, 7P) e ha trovato la rete in tutte le nove più recenti. I granata sono passati dall’essere la miglior squadra da Under del campionato, ad essere una delle migliori da alti punteggi nelle ultime settimane, e anche per questa sfida giochiamo su almeno 3 gol totali, con quota di valore oltre la pari.

Risultato Esatto Torino-Empoli, Serie A

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 2-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.