Doveva essere un turno favorevole al Napoli quello della 29° giornata del campionato di calcio italiano, e invece sorride all’Inter che batte l’Atalanta e allunga a +3 sui partenopei nella corsa scudetto che questa settimana si ferma per lasciare spazio alle nazionali con la Nations League. Si torna dal 29 al 31 marzo col big match Napoli-Milan. Risultati Serie A giornata 29.

Risultati Serie A giornata 29: Inter a +3 sul Napoli

La 29° giornata di Serie A era iniziata col 2-1 del Genoa sul Lecce, con i pugliesi al 4° ko consecutivo, e nuovamente invischiati nella lotta per non retrocedere. Dopo l’anticipo del venerdì, i match di sabato, col Verona che ha vinto 1-0 sul campo dell’Udinese, tre punti davvero d’oro per l’Hellas che sale a 29 punti, +7 sulla zona retrocessione occupata dall’Empoli che ha perso 0-1 a Torino.

Nelle altre sfide del sabato Monza e Parma non si fanno male con l’1-1 che però cambia poco le cose per entrambe che lottano per la salvezza mentre il Milan ha portato a casa un altra vittoria fondamentale col 2-1 al Como, con la zona europea che torna ad avvicinarsi a 4 punti, ma la Champions è un altro discorso.

Torna a rischiare il piazzamento in top-4 la Juventus di Thiago Motta che rischia l’esonero, e ne parliamo dopo. La Juve dopo il pesante 0-4 interno della settimana scorsa con l’Atalanta, ne prende altri 3 a Firenze, con una Fiorentina che torna a correre per l’Europa, ma rimane dietro alle romane che ora vivono momento diversi. La Roma ha vinto ancora (7° di fila con Ranieri che ha ridato forza ai giallorossi che erano quasi finiti in zona retrocessione) ma rimane a -2 dal 6° posto che rimane nelle mani della Lazio, anche se i biancocelesti sono in calo con 1 sola vittoria nelle ultime 5 giornate, e nel weekend è arrivato il pesante 0-5 col Bologna, con i felsinei sorprendenti anche quest’anno e al momento al 4° posto che vale la Champions grazie alle ultime 4 vittorie.

La domenica era iniziata col lunch match a Venezia, dove il Napoli sulla carta non doveva avere problemi, e invece la squadra di Antonio Conte si va ad impantanare in un 1-1 in laguna che permette all’Inter di allungare in testa a +3. Si perchè la squadra di Simone Inzaghi vince il big match di domenica sera a Bergamo, col 2-0 sull’Atalanta, un risultato che può valere un pezzettino di scudetto, anche se la corsa rimane lunga e il testa a testa col Napoli secondo noi continuerà.

Quote Scudetto: l’Inter vola anche in lavagna

La vittoria a Bergamo dell’Inter (la quarta consecutiva in tutte le competizioni) avvicina la squadra di Simone Inzaghi al secondo titolo consecutivo, come confermano anche gli operatori. I nerazzurri campioni d’Italia si giocano @1,45 su Snai, quota in discesa rispetto all’1,75 di sette giorni fa. Dopo il 2-0 al Gewiss Stadium, il vantaggio in classifica è ora aumentato a 3 punti sul Napoli e a 6 sull’Atalanta, con i betting analyst che vedoono difficile una rimonta.

La squadra di Conte vincente, dopo la delusione di Venezia, è proposta @4 su bet365, in salita dal 2,75 di lunedì scorso, mentre l’ipotesi del primo tricolore della Dea passa da 7 a @13 su Unibet.

Top-4 Champions League: rischia la Juve, e Motta rischia la panchina

La Juventus torna a perdere sul campo e anche in classifica, visto che ,viene scavalcata al 4° posto che vale la prossima Champions, proprio dall’entusiasmante Bologna di quel Thiago Motta che poi passò alla Juventus, e che ora rischia addirittura l’esonero. Chi si aspettava una reazione di carattere dopo la pesante debacle interna contro l’Atalanta infatti è rimasto deluso.

La Juventus crolla anche a Firenze, sotto un pesante 3-0, che rende la posizione di Thiago Motta sempre più in bilico, nonostante le parole rassicuranti del direttore sportivo bianconero Giuntoli. Per i bookmaker scende la quota dell’esonero entro fine campionato, offerta ora @1,45 su Sisal rispetto al 2 della scorsa settimana.

Per il sostituto, tutte le strade portano a Roberto Mancini, visto alla Juventus (entro il prossimo 1° agosto) a quota @2, in vantaggio su Gian Piero Gasperini offerto @5 e Stefano Pioli visto di nuovo in Italia @6 volte la posta.

Nonostante tutto questo, la Juventus resta favorita per la Top-4 che vale la Champions sulle lavagne dei bookmakers, con i bianconeri offerti @1.65, mentre Lazio e Bologna sono le due seconde opzioni, entrambe @4.50. La Roma crede al miracolo di mister Ranieri e la top-4 vale ora una quota @5.50. Per ora restano qualche passo indietro nei pronostici il Milan, proposto per il quarto posto @7.50, e la Fiorentina a quota @10.00 per la rimonta.

Betting Trends: fattore campo importante nell’ultimo turno

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo visto 6 vittorie per le squadre di casa, 2 sole vittorie in trasferta e altrettanti pareggi. Sul fronte delle reti abbiamo visto 4 partite da Over 2.5 e 6 da Under, con sole 3 partite chiuse con entrambe le squadre a segno (Gol SI), rispetto ai 7 Gol NO.

L’Atalanta arriva dalla sconfitta interna contro l’Inter, ma in trasferta rimane la miglior squadra di Serie A (10-3-2), con la Dea che ha sempre vinto nelle ultime 4 partite lontana da Bergamo mentre il Venezia non ha ancora vinto in trasferta in questa stagione e ha il peggior rendimento con 0-6-9, ma i lagunari arrivano da 2 pareggi, mentre chi continua a perdere senza soluzione in trasferta è il Monza con 8 ko consecutivi lontano dalla Brianza, e considerando anche la Coppa Italia.

Tra le singole squadre la Lazio è la miglior da Over con O/U 21-8 e 3.1 gol totali segnati di media nelle partite dei biancocelesti, con al 2° posto l’Inter con O/U 17-12 e 3.2 gol totali di media, anche se i nerazzurri hanno segnato 4 Under nelle ultime 5 partite. La miglior squadra da bassi punteggi torna ad essere il Torno (O/U 10-19 con 2.3 gol totali di media), dopo il 2-1 del Genoa che domenica ha interrotto una lunga striscia di Under e ora è O/U 11-18 (2.2 gol totali di media, il dato più basso assieme alle partite del Venezia).

Prossimo turno: 30° giornata con Napoli-Milan

Dopo la settimana di pausa per le nazionali, il campionato di calcio italiano tornerà dal 29 al 31 marzo con la 30° giornata di Serie A al via con 4 match sabato, tra cui Juventus-Genoa, partita da non sbagliare per Thiago Motta sempre più sulla graticola per la panchina dei bianconeri offerti @1.52 per la vittoria e al momento il 61% delle prime puntate degli scommettitori di Planetwin365 vanno sulla Juve, contro il grifone che al momento si ferma al 16% di preferenze.

Domenica la giornata più attesa, al via con lo scontro salvezza come lunch match in Sardegna, ovvero Cagliari-Monza, con i sardi offerti @1.70 (55%) rispetto al Monza sopra @5 volte la posta (18%). Nel pomeriggio e in serata le sfide più attese, ad iniziare da Fiorentina-Atalanta alle ore 15. La Dea gioca in trasferta, ma è favorita @1.91 (49%) rispetto alla quota @3.77 a cui sono proposti i viola (25%). Alle ore 18:00 si gioca anche a San Siro con Inter-Udinese. Nerazzurri nettamente favoriti @1.34 (la quota più bassa della giornata e al momento appoggiata dal 70% degli scommettitori) contro l’Udinese @8.50 (11%).

Il big match si gioca però alla sera, allo Stadio Maradona, con Napoli-Milan. La squadra di Antonio Conte vuole subito tornare ai tre punti ed è favorita @1.88 col 50% esatto delle puntate mentre il Milan si ferma al 24% di preferenze che vedono i rossoneri vincenti @3.83, anche sotto al Pareggio @3.60, giocato dal 26% degli scommettitori di PW365.

Il turno si chiuderà con un doppio posticipo del lunedì. Alle ore 18:30 sfida salvezza con Verona-Parma, e l’helle favorita in quota @2.30 (41%), contro il @3.09 dei Ducali (30%) e alle 20:45 si chiude all’Olimpico con Lazio-Torino. I biancocelesti sono favoriti @1.65 (57%) contro i granata @5.25 (18%).

