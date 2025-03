Con un comunicato ufficiale la Juventus annuncia l’esonero del tecnico Thiago Motta, che era arrivato a Torino questa estate sulle ali dell’entusiasmo dopo la stagione da record a Bologna. Sarà Igor Tudor a traghettare i bianconeri, vediamo tutti gli aggiornamenti delle quote antepost per la Juventus che cerca di rilanciarsi in questo finale almeno per la top-4 che vale la Champions. Esonero Thiago Motta.

Esonero Thiago Motta: Tudor al suo posto per la Juve

Dopo tanti rumors è arrivata l’ufficialità: Thiago Motta non è più l’allenatore della Juventus. A comunicare l’esonero del tecnico è lo stesso club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale, compreso l’arrivo di Igor Tudor. Per la Juventus dunque si tratta del secondo anno consecutivo con un esonero a stagione in corso.

Il ‘progetto Motta’ salta dopo solo 9 mesi. Il tecnico italo-brasiliano paga un rendimento deludente, oltre che uno scarso impatto dal punto di vista emotivo nella creazione del gruppo squadra all’interno dello spogliatoio. Ci sono però i numeri a inchiodare Thiago Motta. Negli ultimi 30 anni, dopo 29 giornate, solo 3 stagioni sono state peggiori rispetto a quella condotta fin qui. Proprio quel 2009/10 che porta al cambio Ferrara-Zaccheroni, il successivo 2010/11 guidato da Delneri; e il 1998/99, altra annata in cui la Juventus vide un cambio a stagione in corso, con il passaggio da Marcello Lippi a Carlo Ancelotti.

Il nuovo tecnico pronto a ereditare l’incarico da Thiago Motta è Igor Tudor. L’allenatore croato ha accettato il ruolo da traghettatore fino al termine del campionato, con una semplice opzione di rinnovo per la stagione successiva. Tudor torna dunque in corsa in Serie A dopo la parentesi dello scorso anno alla Lazio, quando ereditò l’incarico dal dimissionario Sarri il 18 marzo, prima di chiudere poi con i biancocelesti a giugno. Un totale di 11 gare in cui raccolse 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, per una media punti di 1.91 punti a partita: la migliore della sua carriera (1.47 in 36 partite a Verona; 1.83 in 48 partite a Marsiglia).

Le quote per la top-4 bianconera

L’obiettivo dichiarato e minimo della Juventus è certamente il piazzamento in top4 che assicurerebbe la partecipazione alla prossima Champions League, importante per ricavi, per il mercato e per trattenere le stelle che vogliono giocare nel palcoscenico più importante del calcio europeo.

Con l’insediamento dell’allenatore ex Udinese e Lazio anche la quota per l’arrivo al quarto posto della Juventus si è abbassata @1.75 su Lottomatica. Attualmente la squadra è al quinto posto e deve inseguire il Bologna che, dalla sua, ha un calendario molto complicato e con tanti scontri diretti, tra cui quello con i bianconeri. La quota dei rossoblù è @4.00.

Segue la Lazio con una quota di @5.00 mentre inseguono a una distanza più importante Roma @9.00, nonostante l’ottimo momento con Ranieri, Milan @12.00 e Fiorentina @16.00.

Prossimo turno: la Juve torna in campo col Genoa

Dopo la sosta per le nazionali, il campionato italiano di calcio tornerà dal 29 al 30 marzo con la 30° giornata di Serie A, e proprio sabato sarà il campo la Juventus che allo Stadium ospita un Genoa pericoloso in striscia positiva da 3 giornate.

Le prime quote vedono la Juve favorita @1.52 su Sisal mentre il successo del Grifone si gioca @6.50 su Snai. Da non escludere un Pareggio @3.80 su Planetwin365, e di X quest’anno per la Juve ne abbiamo viste tante, troppe, con Motta in panchina. Chissà se anche questo aspetto con l’arrivo di Tudor alla guida tecnica cambierà.

