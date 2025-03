Il lunch match delle 12:30 di domenica si gioca in Sardegna, col Cagliari che ospita il fanalino di coda di Serie A, il Monza, sempre più ultimo e candidato alla retrocessione, in una partita che potrebbe essere avara di reti. Ecco il nostro Pronostico Cagliari-Monza 30 marzo 2025.

Pronostico Cagliari-Monza 30 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Cagliari-Monza, match valido per la 30° giornata di Serie A, con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Cagliari ha bisogno di punti per migliorare la propria situazione in classifica, con i sardi al 15° posto con 26 punti, 4 in più della zona retrocessione, anche se nelle ultime 4 giornate è arrivato solo 1 punticino per i rossoblu.

Ancora più disperata la situazione del Monza che è sempre ultimo con soli 15 punti raccolti e dopo 3 sconfitte con 9 gol incassati, i brianzoli hanno avuto un moto d’orgoglio nel 1-1 al Brianteo contro il Parma, un risultato comunque insufficiente per sperare nella rimonta salvezza.

Statistiche scommesse Cagliari-Monza

-Il bilancio tra Cagliari e Monza in Serie A è in perfetto equilibrio, grazie a un successo per parte e un pareggio nei tre confronti disputati finora, in cui i lombardi hanno sempre realizzato un gol.

-Il Cagliari ha realizzato solo due gol nelle ultime cinque partite di campionato (media di 0.4 reti a partita), rimanendo a secco di reti in tre occasioni.

-Il Cagliari ha perso quattro delle ultime sette partite casalinghe di Serie A (2V, 1N).

-Il Monza è sia una delle due squadre ad aver segnato meno gol di testa in questo campionato (due, al pari dell’Hellas Verona), sia quella che ha concesso più reti con questo fondamentale (16, almeno sei più di ogni altra squadra).

-Monza e Cagliari sono le due squadre che hanno subito più gol su sviluppo di corner in questo campionato (entrambe otto), con i sardi che hanno anche il record negativo per gol subiti in generale su sviluppo di calcio piazzato (17).

Probabili Formazioni Cagliari-Monza

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palomino; Adopo, Prati; Zortea, Viola, Augello; Piccoli. All. Nicola.

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita Balde, Mota Carvalho. All. Nesta.

Guida TV Serie A: dove vedere Cagliari-Monza?

Cagliari-Monza, domenica 30 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote Cagliari-Monza, Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 di calcio sul mercato italiano. Cagliari favorito @1.70 su Sisal contro il Monza, unica squadra a non aver mai vinto in trasferta in questo campionato, e il primo successo esterno dei brianzoli si gioca @5.50 su NetBet, col pareggio @3.55 su Betway.

Pronostico Cagliari-Monza: le nostre scommesse

All’andata 2-1 del Cagliari a Monza, ma in questo momento i sardi stanno faticando in attacco mentre il Monza in generale ha uno dei peggiori reparti offensivi della Serie A con soli 24 gol all’attivo in 29 partite. 4 degli ultimi 6 precedenti tra queste due formazioni si sono chiusi con meno di 3 gol totali, andiamo con un altro Under.

Risultato Esatto Cagliari-Monza

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 2-0.

