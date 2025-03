Tra le sfide più interessanti della 30° giornata di Serie A 2024-2025 c’è il match di domenica pomeriggio, ore 15:00, allo Stadio Franchi, con i viola che ospitano la Dea. Pronostico Fiorentina-Atalanta 30 marzo 2025.

Pronostico Fiorentina-Atalanta 30 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Fiorentina-Atalanta, match valido per la 30° giornata di Serie A, con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Dopo un periodo di calo la Fiorentina sembra tornata in corsa con 2 vittorie nelle ultime 3 giornate di campionato, compreso l’ultimo 3-0 rifilato alla Juve sempre in casa al Franchi dove i toscani ospitano la Dea questa settimana.

In questo momento l’Atalanta è al 3° posto anche se lo 0-2 subito a Bergamo, per mano dell’Inter, prima della sosta per le nazionali, è stato un duro colpo ai sogni di gloria e scudetto della squadra di Gasperini.

Statistiche scommesse Fiorentina-Atalanta

-L’Atalanta è la terza squadra contro cui la Fiorentina ha vinto più partite in Serie A: 53 successi in 123 precedenti (38N, 32P). Tra le squadre affrontate almeno 50 volte in casa in Serie A, l’Atalanta è quella contro cui la Fiorentina vanta la più alta percentuale di vittorie interne nel torneo: 61%, frutto di 37 successi in 61 gare giocate davanti al pubblico viola (15N, 9P).

-La Fiorentina ha vinto gli ultimi due match giocati tra tutte le competizioni segnando tre gol in ciascuno di essi (3-1 contro il Panathinaikos in UEFA Conference League e 3-0 contro la Juventus in Serie A) e, in generale, ha realizzato ben 75 reti in 40 partite in questa stagione: la media 1.88 marcature a gara è la più alta per la Viola in una stagione iniziata a partire dagli anni ’60.

-Dopo aver registrato cinque clean sheet consecutivi in Serie A (3V, 2N), l’Atalanta ha perso 0-2 nell’ultimo turno contro l’Inter.

-Fiorentina (14.5%) e Atalanta (13.7%) sono due delle tre squadre con la miglior percentuale realizzativa in questa Serie A – tra di loro l’Inter (14.1%). Non a caso le due nerazzurre e la Viola sono le tre squadre che hanno segnato più reti rispetto a quelle che avrebbero dovuto realizzare secondo il modello degli Expected Goals nel campionato in corso: +11.2 la Dea (63G, 51.8xG), +10.4 il club meneghino (65G, 54.6xG) e +9.1 la Viola (46G, 36.9xG).

Probabili Formazioni Fiorentina-Atalanta

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Brescianini, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini.

Guida TV Serie A: dove vedere Fiorentina-Atalanta

Fiorentina-Atalanta, domenica 30 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote Fiorentina-Atalanta, Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 di calcio sul mercato italiano. Padroni di casa sfavoriti @3.55 su Snai mentre la vittoria dell’Atalanta si gioca @2.10 su Sisal, col pareggio @3.45 su Goldbet.

Pronostico Fiorentina-Atalanta: le nostre scommesse

All’andata spettacolare 3-2 dell’Atalanta a Bergamo. In 4 degli ultimi 5 precedenti tra queste due formazioni abbiamo visto esattamente 5 gol, compresi i 3 scontri diretti più recenti. Abbiamo già detto che queste sono anche due delle tre migliori squadre di Serie A nelle statistiche di Expected Goals e le reti non dovrebbero mancare nemmeno in questo scontro al Franchi dove consigliamo Over 2.5.

Risultato Esatto Fiorentina-Atalanta

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 2-1, 1-3.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.