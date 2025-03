Domenica alle ore 18:00 da San Siro va in campo la capolista nerazzurra di Inzaghi che ospita i friulani dell’Udinese nel match valido per la 30° giornata di Serie A 24-25. Pronostico Inter-Udinese 30 marzo 2025.

Pronostico Inter-Udinese 30 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Inter-Udinese, match valido per la 30° giornata di Serie A, con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Prima della sosta per le nazionali l’Inter ha allungato a +3 sul Napoli, in testa alla classifica di Serie A, grazie all’importante 2-0 di Bergamo (e al deludente 0-0 del Napoli impegnato a Venezia). I nerazzurri hanno anche il miglior rendimento interno del campionato (10-3-1 con 32 gol segnati ed esattamente la metà, 16, concessi) e a San Siro hanno vinto le ultime 4 di campionato.

La risalita dell’Udinese al 10° posto si è un pò arrestata con un pareggio (comunque buono visto che è l’1-1 all’Olimpico contro la Lazio) seguito dal ko interno per 0-1 contro il Verona che ha raffreddato un pò gli animi dei friulani che però hanno praticamente centrato l’obiettivo salvezza.

Statistiche scommesse Inter-Udinese

-L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate in Serie A contro l’Udinese e ha vinto tutti gli ultimi sei confronti casalinghi contro i friulani con un punteggio complessivo di 16-2.

-Dopo una serie di sei match di fila senza sconfitte (4V, 2N), l’Udinese è stato sconfitto per 0-1 dall’Hellas Verona nell’ultimo turno di campionato e potrebbe perdere due partite consecutive senza riuscire a segnare in una singola stagione di Serie A per la prima volta da maggio 2023.

-Inter (120) e Udinese (104) sono due delle tre squadre – assieme all’Atalanta (111) – che vantano il maggior numero di cross su azione riusciti in questa Serie A. Non a caso, meneghini (13) bergamaschi (11) e friulani (nove) sono anche le tre squadre che hanno realizzato più gol di testa in questo campionato.

Probabili Formazioni Inter-Udinese

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa. All. Inzaghi.

UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Davis, Lucca. All. Runjaic.

Guida TV Serie A: dove vedere Inter-Udinese?

Inter-Udinese, domenica 30 marzo, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote Inter-Udinese, Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 di calcio sul mercato italiano. Inter nettamente favorita @1.40 su Sisal per un altra vittoria mentre il successo dell’Udinese si gioca @8 su Goldbet, col pareggio @4.70 su Betway.

Pronostico Inter-Udinese: le nostre scommesse

L’Inter ha vinto le ultime quattro gare giocate tra tutte le competizioni, una striscia che potrà allungare, inoltre i nerazzurri non hanno mai perso nei nove precedenti contro l’Udinese in Serie A che si sono giocati dopo una sosta per le Nazionali: bilancio di cinque successi nerazzurri (quattro dei quali negli ultimi quattro match di questo tipo tra i due club) e quattro pareggi. Segnaliamo la quota del successo dell’Inter che non è altissima, ma potrà tornarci buona per doppie e multiple.

Risultato Esatto Inter-Udinese

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 3-2.

