La sfida più attesa della 30° giornata di Serie A 2024-2025 è certamente quella che si gioca domenica sera, alle ore 20:45, dallo Stadio Maradona col Napoli di Antonio Conte che ospita i rossoneri del Milan. Pronostico Napoli-Milan 30 marzo 2025.

Pronostico Napoli-Milan 30 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Napoli-Milan, match valido per la 30° giornata di Serie A, con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Napoli è al 2° posto ma ha perso 2 punti dalla capolista Inter, con la squadra di Antonio Conte che sembra avere il braccino corto in questo momento della stagione, con 1 sola vittoria nelle ultime 5 giornate di campionato.

Il Milan si è ripreso interrompendo la pericolosa striscia perdente grazie ai successi per 3-2 a Lecce e per 2-1 in casa contro il Como, prima della sosta, due successi che comunque non hanno visto i rossoneri convincere a pieno, anzi, la squadra di Conceicao ha rischiato grosso e la zona Europa rimane ancora distante 4 punti.

Statistiche scommesse Napoli-Milan

-Perfetto equilibrio nelle ultime 12 sfide in Serie A tra Napoli e Milan con quattro successi per parte e quattro pareggi, dopo che gli azzurri erano rimasti imbattutti in tutti i precedenti otto match contro i rossoneri in campionato, vincendone sei.

-Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei trasferte contro il Napoli tra tutte le competizioni (3V, 3N).

-Da inizio febbraio, il Napoli è rimasto senza successi in sei delle sette partite giocate in Serie A (5N, 1P): un match senza vittorie in più di tutti quelli collezionati nelle prime 22 gare di questo campionato (2N, 3P). Inoltre, con soli otto punti conquistati dall’inizio delle 23ª giornata, nel periodo gli azzurri sono solo la 13° forza del campionato.

-Milan e Napoli sono due delle quattro squadre che hanno conquistato più punti in questa Serie A dopo essere andate sotto nel punteggio: 15 i rossoneri (al pari dell’Atalanta) e 14 gli azzurri – al primo posto il Bologna con 16.

Probabili Formazioni Napoli-Milan

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

Guida TV Serie A: dove vedere Napoli-Milan?

Napoli-Milan, domenica 30 marzo, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Napoli-Milan, Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 di calcio sul mercato italiano. Il fattore campo spinge il Napoli @1.90 su NetBet mentre il successo del Milan arriva fino @4 volte la posta su Goldbet, cl pareggio @3.55 su Snai.

Pronostico Napoli-Milan: le nostre scommesse

Partita molto difficile da pronosticare, anche se all’andata il Napoli ha vinto 2-0 a San Siro contro il Milan. Questo sembra però un Napoli diverso da allora, e alla fine la puntata sulle reti potrebbe essere la migliore. Negli ultimi 2 precedenti è sempre stato Under e Gol No tra Milan e Napoli, in particolare abbiamo contato 4 Under negli ultimi 5 scontri diretti. Giochiamo su un altro match sotto i 3 gol totali.

Risultato Esatto Napoli-Milan

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-2, 0-2.

