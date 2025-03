Nella nostra rubrica andiamo a vedere tutte le statistiche utili per le scommesse e le probabili formazioni dei match in programma dal 29 al 31 marzo in questo turno del campionato di calcio italiano, fornendovi anche una multipla @5.17. Pronostici Serie A giornata 30.

Pronostici Serie A giornata 30: Probabili formazioni e Statistiche

Vediamo le probabili formazioni e le statistiche più interessanti su tutte le partite della 30° giornata di Serie A, in campo dal 29 al 31 marzo 2025.

COMO-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Caqueret, Perrone; Strefezza, Cutrone, Diao. All. Fabregas.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Marianucci, Ismajli, Goglichidze; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa.

STATISTICHE

-L’Empoli ha vinto il 67% delle trasferte contro il Como in Serie A, due su tre (1P).

-Il Como è andato a segno in tutte le ultime sei partite di campionato e in Serie A non fa meglio da una striscia di otto gare consecutive in gol registrata tra febbraio e aprile 1951.

-Nelle ultime otto partite al Sinigaglia in campionato (da metà dicembre) il Como ha guadagnato 13 punti, grazie a quattro vittorie e un pareggio; nel periodo solo cinque squadre hanno fatto meglio in quanto a punti guadagnati in gare casalinghe in Serie A e solo due hanno segnato più gol dei lariani (14) in match interni (Bologna 22 reti e Roma 18).

-L’Empoli non vince da 14 partite di Serie A (3N, 11P) e tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei solamente il Reims (15) sta aspettando il successo da più incontri rispetto ai toscani.

-Secondo il modello degli Expected Points il Como dovrebbe avere 40.9 punti in questo campionato, mentre ne ha guadagnati 29; la differenza di -11.9 è la seconda più ampia dopo quella del Monza (-12.4); anche l’Empoli sta guadagnando meno del previsto (22 punti contro i 27.9 Expected Points, -5.9).

-Il Como ha guadagnato 17 punti contro squadre attualmente nella parte alta della classifica in questo campionato, 12 contro quelle della seconda metà; la squadra lombarda (+5) è una delle uniche due, insieme all’Hellas Verona (+3) ad aver conquistato più punti contro le prime 10 che contro le ultime 10 attualmente in classifica.

VENEZIA-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Doumbia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.

STATISTICHE

-Il Bologna ha segnato tre gol in entrambe le ultime due partite di Serie A contro il Venezia, tra maggio 2022 e novembre 2024.

-Il Venezia ha segnato un solo gol nelle ultime sei partite di Serie A (4N, 2P), pareggiando tutte le quattro più recenti. Il Venezia non ha segnato nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A, contro Roma, Lazio e Napoli; i lagunari, infatti, hanno realizzato solamente tre reti in casa contro squadre attualmente nella parte alta di classifica, subendone appena sei, per un totale di nove marcature totali che rappresenta il minimo in gare di questo tipo nel campionato in corso.

-Il Bologna ha realizzato 24 gol nel 2025 in Serie A, almeno quattro in più di ogni altra squadra nella competizione; considerando anche le 13 reti subite, le gare della squadra emiliana hanno visto 37 marcature, altro record nel periodo.

-Il Bologna ha segnato il 4% dei propri gol nei primi 15 minuti di gara in questo campionato (2/49), il Venezia invece il 22% (5/23); sono rispettivamente la percentuale più bassa e più alta di reti realizzate in questo intervallo temporale nella Serie A 2024/25.

JUVENTUS-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Veiga; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Kolo Muani, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Matturro, Vasquez; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. All. Vieira.

STATISTICHE

-La Juventus è la squadra contro cui il Genoa ha subito più sconfitte in Serie A: 68, almeno otto più che da ogni altra avversaria nella competizione, 22 successi del Grifone e 23 pareggi completano il bilancio in 113 precedenti.

-In Serie A la Juventus non perde in casa contro il Genoa dal 20 gennaio 1991, con Luigi Maifredi in panchina, e da allora ha collezionato 15 vittorie e cinque pareggi; nella competizione i bianconeri hanno una serie aperta di imbattibilità interna più lunga solamente contro Brescia (23), Bari (30) ed Hellas Verona (34).

-La Juventus ha collezionato 13 pareggi e subito tre sconfitte finora in campionato, mancando quindi il successo in 16 delle 29 partite disputate; era dal 2010/11 che i bianconeri non mancavano la vittoria almeno 16 volte dopo 29 gare stagionali di Serie A (nove pareggi e nove sconfitte in quel caso).

-Nella sua precedente esperienza in Serie A alla guida della Lazio (anche in quel caso per le ultime nove partite della Serie A 2023/24), Igor Tudor ottenne 18 punti con i capitolini (esattamente due di media a match, al pari dell’Inter), solo l’Atalanta fece meglio con 19 punti nel finale di stagione (2.1 di media) – e portò la formazione biancoceleste ad essere la miglior difesa (sei gol subiti).

-La Juventus non ha segnato nelle ultime due partite di campionato.

-Il Genoa ha subito gol in tutte le ultime cinque trasferte di Serie A, dopo che aveva concesso una sola rete nelle precedenti cinque partite fuori casa.

LECCE-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Baldanzi, Soulé; Dovbyk. All. Ranieri.

STATISTICHE

-La Roma ha perso solamente due delle 37 partite di Serie A contro il Lecce (25V, 10N), il 5%; tra le avversarie affrontate almeno 10 volte nella competizione dai capitolini, quella salentina è la squadra contro cui hanno la più bassa percentuale di sconfitte.

-Nelle 18 partite casalinghe di Serie A disputate contro la Roma il Lecce ha trovato 12 gol, rimanendo a secco di reti in 10 occasioni; la squadra capitolina è quella contro cui i salentini più volte hanno mancato l’appuntamento con il gol in gare interne in Serie A.

-Il Lecce ha perso tutte le ultime quattro partite di Serie A. Il Lecce è una delle quattro squadre a non aver ancora trovato il successo in casa nel 2025 in Serie A (2N, 3P) e nessuna ha segnato meno gol dei salentini in gare interne nel periodo (due, come Venezia, Empoli ed Hellas Verona).

-Nel 2025 la Roma ha guadagnato 29 punti in Serie A, grazie a nove vittorie e due pareggi in 11 partite; nei maggiori cinque campionati europei, nel periodo, solamente il PSG ha conquistato altrettanti successi, per un totale però di 28 punti in 10 sfide (9V, 1N).

-La Roma ha realizzato sette gol su calcio di rigore, più di ogni altra squadra in questa Serie A; nei maggiori cinque campionati europei in corso solo Bayern Monaco (nove), Liverpool (nove) e Real Madrid (otto) hanno segnato più reti dal dischetto. Dall’altra parte solo il Venezia (otto) ha subito più reti dagli 11 metri rispetto al Lecce (sette, al pari con Udinese e Como) nella Serie A 2024/25.

CAGLIARI-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palomino; Adopo, Prati; Zortea, Viola, Augello; Piccoli. All. Nicola.

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita Balde, Mota Carvalho. All. Nesta.

STATISTICHE

-Il bilancio tra Cagliari e Monza in Serie A è in perfetto equilibrio, grazie a un successo per parte e un pareggio nei tre confronti disputati finora, in cui i lombardi hanno sempre realizzato un gol. Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime sette partite casalinghe contro il Monza tra Serie A e Serie B, grazie a due vittorie e cinque pareggi dal 1984 a oggi.

-Il Cagliari ha realizzato solo due gol nelle ultime cinque partite di campionato (media di 0.4 reti a partita), rimanendo a secco di reti in tre occasioni.

-Il Cagliari ha perso quattro delle ultime sette partite casalinghe di Serie A (2V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 15 gare interne disputate nella competizione (4V, 7N).

FIORENTINA-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Brescianini, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini.

STATISTICHE

-L’Atalanta è la terza squadra contro cui la Fiorentina ha vinto più partite in Serie A: 53 successi in 123 precedenti (38N, 32P), meno solo delle vittorie ottenute contro Bologna (57) e Napoli (55) nel torneo.

-La Fiorentina ha vinto gli ultimi due match giocati tra tutte le competizioni segnando tre gol in ciascuno di essi (3-1 contro il Panathinaikos in UEFA Conference League e 3-0 contro la Juventus in Serie A) e, in generale, ha realizzato ben 75 reti in 40 partite in questa stagione: la media 1.88 marcature a gara è la più alta per la Viola in una stagione iniziata a partire dagli anni ’60.

-Dopo aver registrato cinque clean sheet consecutivi in Serie A (3V, 2N), l’Atalanta ha perso 0-2 nell’ultimo turno contro l’Inter.

-Fiorentina (14.5%) e Atalanta (13.7%) sono due delle tre squadre con la miglior percentuale realizzativa in questa Serie A – tra di loro l’Inter (14.1%). Non a caso le due nerazzurre e la Viola sono le tre squadre che hanno segnato più reti rispetto a quelle che avrebbero dovuto realizzare secondo il modello degli Expected Goals nel campionato in corso: +11.2 la Dea (63G, 51.8xG), +10.4 il club meneghino (65G, 54.6xG) e +9.1 la Viola (46G, 36.9xG).

INTER-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa. All. Inzaghi.

UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Davis, Lucca. All. Runjaic.

STATISTICHE

-L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate in Serie A contro l’Udinese e ha vinto tutti gli ultimi sei confronti casalinghi contro questo avversario in campionato, con un punteggio complessivo di 16-2. L’Inter non ha mai perso nei nove precedenti contro l’Udinese in Serie A che si sono giocati dopo una sosta per le Nazionali: bilancio di cinque successi nerazzurri (quattro dei quali negli ultimi quattro match di questo tipo tra i due club) e quattro pareggi.

-L’Inter ha vinto le ultime quattro gare giocate tra tutte le competizioni.

-Dopo una serie di sei match di fila senza sconfitte (4V, 2N), l’Udinese è stato sconfitto per 0-1 dall’Hellas Verona nell’ultimo turno di campionato.

NAPOLI-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

STATISTICHE

-Perfetto equilibrio nelle ultime 12 sfide in Serie A tra Napoli e Milan con quattro successi per parte e quattro pareggi. Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei trasferte contro il Napoli tra tutte le competizioni (3V, 3N).

-Da inizio febbraio, il Napoli è rimasto senza successi in sei delle sette partite giocate in Serie A (5N, 1P).

-Dopo i successi in rimonta contro Lecce (3-2) e Como (2-1), il Milan potrebbe vincere tre match di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre.

-Milan e Napoli sono due delle quattro squadre che hanno conquistato più punti in questa Serie A dopo essere andate sotto nel punteggio: 15 i rossoneri (al pari dell’Atalanta) e 14 gli azzurri – al primo posto il Bologna con 16.

VERONA-PARMA

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. All. Zanetti.

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Leoni, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. All. Chivu.

STATISTICHE

-Tra le squadre affrontate almeno 15 volte in Serie A, il Parma è quella contro cui l’Hellas Verona vanta la miglior percentuale di vittorie: 53%, frutto di 10 successi in 19 incontri disputati fino ad ora (3N, 6P). L’Hellas Verona ha vinto tutte le ultime cinque sfide casalinghe contro il Parma in Serie A.

-Dopo il successo per 1-0 sull’Udinese nell’ultimo turno, l’Hellas Verona potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la prima volta dopo oltre un anno.

-Dall’esordio di Cristian Chivu sulla panchina del Parma, il 22 febbraio contro il Bologna, i ducali hanno perso solo un match di campionato (1V, 2N) conquistando cinque punti (1.25 a partita).

LAZIO-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Pedro. All. Baroni.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

STATISTICHE

-Dopo non essere riuscita a vincere contro il Torino per cinque match di Serie A di fila (4N, 1P), la Lazio ha conquistato il successo in ciascuno degli ultimi tre confronti contro i granata nel torneo. La Lazio ha perso solo due delle 20 partite casalinghe disputate contro il Torino in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (8V, 10D).

-Dopo lo 0-5 contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato, la Lazio potrebbe subire due sconfitte di fila in Serie A senza riuscire a segnare per la prima volta da novembre 2021.

-Il Torino ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A (1N), tanti successi quanti quelli che aveva collezionato nelle precedenti 20 gare giocate nella competizione (8N, 9P). Più in generale, i granata hanno perso solo una delle 11 gare giocate in campionato da inizio 2025 (4V, 6N) e solo la Roma è rimasta imbattuta nel periodo nel torneo (una sola sconfitta anche per Bologna e Napoli).

-Da un lato, la Lazio (244) è seconda solo al Milan (270) per dribbling riusciti in questa Serie A; dall’altro, solo l’Inter (112) ne ha completati meno del Torino (123) nel torneo in corso.

Multipla Serie A 30° giornata: schedina quota @5.17

Per il ritorno del campionato di Serie A dalla sosta per le nazionali abbiamo scelto 4 match per una schedina multipla quota @5.17.

MULTIPLA SERIE A 30° GIORNATA @5.17

Venezia-Bologna: UNDER 2.5

Cagliari-Monza: UNDER 2.5

Inter-Udinese: 1

Verona-Parma: 1X

