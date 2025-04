Il sabato si chiude alle 20:45 a San Siro, in una delle sfide più interessanti tra rossoneri e viola, in un match che abbiamo analizzato nel dettaglio con probabili formazioni, statistiche, guida tv, migliori quote per le scommesse 1X2 e il nostro Pronostico Milan-Fiorentina 5 aprile 2025.

Pronostico Milan-Fiorentina 5 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Milan-Fiorentina, match valido per la 31° giornata di Serie A 2024-2025 in campo a San Siro sabato alle ore 20:45.

Il Milan torna con la testa al campionato dopo aver giocato anche in settimana l’ennesimo derby con l’Inter, questa volta per la semifinale di andata di Coppa Italia, e anche questa volta i rossoneri non hanno perso, bloccando l’Inter sul 1-1. In Serie A però le cose vanno decisamente peggio per la squadra di Conceicao che è tornata a perdere lo scorso turno nel 1-2 a Napoli.

Ora il Milan è 9° con 47 punti, a -4 proprio dalla Fiorentina che ospita questa settimana. I viola stanno meglio però, si sono ripresi con 3 vittorie nelle ultime 4 giornate, comprese le 2 più recenti contro Juventus ed Atalanta, due vittorie eccellenti per i ragazzi allenati da Palladino.

Statistiche scommesse Milan-Fiorentina

-Un solo pareggio nelle ultime 14 partite tra Milan e Fiorentina in campionato: 1-1 il 22 febbraio 2020 al Franchi, completano il parziale otto successi rossoneri e cinque vittorie viola. Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro gare al Meazza contro la Fiorentina in campionato.

-Il Milan ha registrato quattro sconfitte in un intervallo di sei gare di Serie A sotto la gestione di un singolo allenatore (2V) per la prima volta dal periodo agosto-settembre 2019, con Marco Giampaolo in panchina.

-La Fiorentina ha segnato in media un gol ogni 17 calci d’angolo battuti in questa Serie A (sette reti da queste situazioni di gioco e 118 corner), il miglior rapporto nel torneo in corso; dall’altra parte, il Milan ha trovato in media una marcatura ogni 59 corner, rapporto migliore solo rispetto a Lecce (uno ogni 62) ed Empoli (uno ogni 65).

Probabili formazioni Milan-Fiorentina

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceicao.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Guida TV Serie A: dove vedere Milan-Fiorentina?

Milan-Fiorentina, sabato 5 aprile, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:45.

Migliori quote Milan-Fiorentina, Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 di calcio sul mercato italiano. Il Milan in casa è favorito @1.90 su Sisal mentre la vittoria esterna dei Viola si gioca @4.30 su NetBet e il pari @3.60 su Snai.

Pronostici Milan-Fiorentina: le nostre scommesse

La Fiorentina non ha subito gol nei primi 15 minuti di gioco nelle prime 30 giornate di una stagione di Serie A per la terza volta nella sua storia. In 5 delle ultime 6 partite di campionato giocate in casa dal Milan abbiamo assistito a più gol nel secondo tempo, che è anche la giocata che consigliamo alla pari per questo turno.

Risultato Esatto Milan-Fiorentina

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-2, 0-0, 3-1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.