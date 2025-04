Domenica a Bergamo si sfidano due squadre deluse e in calo nelle ultime giornate, dopo un avvio di campionato favoloso. Vediamo analisi, probabili formazioni, migliori quote, guida tv e Pronostico Atalanta-Lazio 6 aprile 2025.

Pronostico Atalanta-Lazio 6 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Atalanta-Lazio, match valido per la 31° giornata di Serie A 2024-2025, in campo domenica 6 aprile 2025.

Atalanta in calo dopo le ultime 2 sconfitte (0-2 in casa contro l’Inter e 0-1 a Firenze) che probabilmente chiudono definitivamente il sogno scudetto per la Dea.

Anche la Lazio dopo un ottimo inizio è andata a calare ed è scesa al 7° posto con 52 punti, agganciata perfino dalla Roma e al momento fuori dalle prime 6 per l’Europa. I biancocelesti non hanno mai vinto nelle ultime 3 giornate, con 2 pareggi interni intervallati dallo 0-5 di Bologna.

Statistiche scommesse Atalanta-Lazio

-L’Atalanta ha vinto 38 delle 113 sfide (43N, 32P) contro la Lazio in Serie A: contro nessun’altra squadra la Dea ha ottenuto più successi nella sua storia nel massimo campionato (a quota 38 anche il Bologna). Grande equilibrio nelle ultime nove sfide tra Atalanta e Lazio in Serie A: tre successi per parte e tre pareggi (anche all’andata 1-1).

-L’Atalanta ha perso le ultime due gare di campionato senza segnare; con Gian Piero Gasperini allenatore, solo due volte i bergamaschi hanno subito tre sconfitte di fila in Serie A.

-Dopo una striscia di sei vittorie di fila al Gewiss Stadium in campionato tra ottobre e dicembre 2024, l’Atalanta non ha più ottenuto alcun successo nelle ultime sei gare casalinghe (4N, 2P).

-L’Atalanta non ha segnato nelle ultime tre partite al Gewiss Stadium in campionato; soltanto cinque volte nella sua storia in Serie A, la Dea è rimasta a secco di gol in quattro match casalinghi di fila: l’ultima risale al periodo tra novembre e dicembre 2004.

-La Lazio ha vinto solo una delle ultime sei gare di campionato (2-1 contro il Milan lo scorso 2 marzo), raccogliendo due punti nelle tre sfide più recenti.

-Da una parte, la Lazio è la squadra che ha segnato più gol (25) negli ultimi 30 minuti di gioco in questo campionato; dall’altra, l’Atalanta è la formazione che ha subito meno reti (solo tre) nell’ultima mezz’ora di gara. Più nel dettaglio, i biancocelesti sono primi per gol realizzati (sei) nei minuti di recupero finali del match, mentre la Dea è l’unica a non avere ancora incassato reti dopo il 90’.

Probabili formazioni Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman, Retegui. All. Gasperini

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Gigot, Romagnoli, Tavares; Vecino, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Pedro. All. Baroni

Guida TV Serie A: dove vedere Atalanta-Lazio?

Atalanta-Lazio, domenica 6 aprile, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote Atalanta-Lazio, Serie A

La comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 di calcio per questo match di Serie A. Atalanta favorita @1.90 con la Lazio che sale @4.15 su Snai e pareggio @3.50 su NetBet.

Pronostici Atalanta-Lazio, le nostre scommesse

Nelle ultime 11 partite in casa della Dea tra Atalanta e Lazio in Serie A sono stati realizzati 41 gol: 3.7 reti di media a match (21 dei lombardi e 20 dei capitolini).

Risultato Esatto Atalanta-Lazio

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-2, 2-1, 0-3.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.