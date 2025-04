Il big match di domenica sera all’Olimpico vede di fronte la Roma, rinata con Ranieri in panchina, e la Juventus che cerca di fare la stessa cosa e di rimettersi in corsa per la top-4 con Tudor, dopo l’esperienza di Motta. Pronostico Roma-Juventus 6 aprile 2025.

Pronostico Roma-Juventus 6 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Roma-Juventus, match valido per la 31° giornata di Serie A 2024-2025, in campo domenica 6 aprile 2025.

Non si ferma più la Roma di Ranieri che è uscita in Europa League, ma in campionato ha inanellato una serie di 7 vittorie consecutive, risorgendo al 6° posto con 52 punti, tre in meno proprio rispetto ai bianconeri che potrebbero agganciare in casa di vittoria all’Olimpico.

La Juventus, dopo i saluti con Motta, sono tornati alla vittoria con Tudor in panchina, un 1-0 comunque faticoso in casa col Genoa, che vale comunque i 3 punti importanti per i bianconeri che rimangono così in corsa Championss a -1 dal Bologna.

Statistiche scommesse Roma-Juventus

-Roma e Juventus hanno pareggiato le ultime due sfide in campionato. La Juventus è rimasta imbattuta in otto (4V, 4N) delle ultime nove partite contro la Roma in campionato; l’unico successo dei giallorossi nel periodo in Serie A è arrivato il 5 marzo 2023 (1-0 all’Olimpico, con gol di Gianluca Mancini).

-La Roma ha evitato la sconfitta in otto (4V, 4N) delle ultime 10 gare casalinghe contro la Juventus in Serie A, trovando la rete in nove di queste partite all’Olimpico (16 gol dei giallorossi nel periodo).

-La Roma ha tenuto la porta inviolata in sei delle ultime sette partite di campionato (soltanto un gol subito nel periodo, da Lucas da Cunha del Como): tanti ‘clean sheet’ quanti quelli collezionati (sei) in tutte le prime 23 gare di questa Serie A.

-Juventus (17) e Roma (18) sono le due squadre che hanno subito meno gol su azione in questa stagione di Serie A.

-Sfida tra due dei tre portieri che hanno collezionato il maggior numero di ‘clean sheet’ in questa stagione di Serie A: Mile Svilar e Michele Di Gregorio (entrambi 12, al pari di Yann Sommer). Nell’anno solare 2025, solo Finn Dahmen dell’Augsburg ha sia registrato una percentuale più alta di parate sia ha tenuto più volte la porta inviolata (90% e 8 ‘clean sheet’) rispetto al classe ’99 della Roma (85.4% e 7) nei maggiori cinque campionati europei.

Probabili formazioni Roma-Juventus

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

Guida TV Serie A: dove vedere Roma-Juventus?

Roma-Juventus, domenica 6 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Roma-Juventus, Serie A

La comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 di calcio per questo match di Serie A. Roma leggermente favorita @2.50 su Sisal mentre la vittoria della Juventus arriva fino @3.05 su Snai, col pareggio @3.15 su Goldbet.

Pronostici Roma-Juventus, le nostre scommesse

La Roma ha vinto le ultime sette partite di campionato e soltanto in quattro occasioni è arrivata ad almeno otto successi consecutivi nella sua storia in Serie A, tutte a partire dal 2005/06. Igor Tudor ha vinto il suo primo match da tecnico dei bianconeri contro il Genoa; solo tre volte un singolo allenatore ha vinto entrambe le sue prime due partite subentrando a un altro tecnico nella stessa stagione nella storia della Juventus in Serie A: Ciro Ferrara nel maggio 2009, Carlo Ancelotti nel febbraio 1999 e Teobaldo Depetrini tra aprile e maggio 1957. Giochiamo la vittoria dei giallorossi, ma con rimborso in caso di pareggio (Asian Handicap +0).

Risultato Esatto Roma-Juventus

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 3-2.

