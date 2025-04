Lunedì sera si gioca un posticipo ai piani alti del campionato, molto interessante e importante per entrambe le squadre che al Dall’Ara chiuderanno la 31° giornata di Serie A. Pronostico Bologna-Napoli 7 aprile 2025.

Pronostico Bologna-Napoli 7 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Bologna-Napoli, match valido per la 31° giornata di Serie A 2024-2025, in campo lunedì 7 aprile 2025 dallo Stadio Dall’Ara.

Il Bologna arriva dal 3-0 di Empoli in Coppa Italia, con i felsinei che hanno quasi ipotecato la finale della coppa nazionale, ma continuano a sognare anche in campionato dove hanno vinto le ultime 5 partite rimanendo al 4° posto che vale la Champions con 56 punti.

Il Napoli è al secondo posto con 64 punti e ha altri obiettivi, accorciare sull’Inter capolista, cercando di approfittare del 2-2 dei nerazzurri a Parma e una vittoria per la squadra di Conte la manderebbe a -1 dal primo posto. Trasferta comunque non semplice e il Napoli non vince da 4 trasferte di fila in campionato (3 pareggi e 1 sconfitta).

Statistiche scommesse Bologna-Napoli

-Il Bologna è la squadra contro cui il Napoli ha realizzato il maggior numero di gol nella sua storia in Serie A: 197. I partenopei hanno vinto 50 delle 131 sfide contro i rossoblù in Serie A (39N, 42P): soltanto contro Lazio (54), Fiorentina (54) e Torino (52) hanno ottenuto più successi nel torneo.

-Il Napoli è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 partite (6V, 3N) contro il Bologna in campionato; l’unico successo degli emiliani nel periodo è arrivato l’11 maggio 2024 (2-0 al Maradona).

-Il Bologna è reduce da sei successi consecutivi al Dall’Ara in campionato e nel 2025, il Bologna è la squadra che ha segnato più gol (25) in Serie A; inoltre, nel nuovo anno solare, soltanto la Roma ha guadagnato più punti (32) degli emiliani (28 in 13 match – 8V, 4N, 1P) nel torneo.

Probabili Formazioni Bologna-Napoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Guida TV Serie A, dove vedere Bologna-Napoli?

Bologna-Napoli, lunedì 7 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Bologna-Napoli

La comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 di calcio per questo match di Serie A. Quote abbastanza equilibrate, col Napoli leggermente favorito @2.65 su Sisal mentre la vittoria del Bologna si gioca @2.90 su Snai, col pareggio @3.10 su Goldbet.

Pronostici Bologna-Napoli, le nostre scommesse

Bologna e Napoli sono le due squadre che hanno subito il minor numero di tiri sia in totale (262 i rossoblù e 296 gli azzurri) che nello specchio della porta (83 gli emiliani e 85 i partenopei) in questa stagione di Serie A. Il 3-0 dell’andata a Napoli ha interrotto una mini serie di 2 Under nei precedenti tra queste due formazioni. Questa volta puntiamo proprio su un match da meno di 3 gol totali.

Risultato Esatto Bologna-Napoli

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 2-1, 0-1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.