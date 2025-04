Turno pieno di pareggi, comprese le X delle prime della classe, Inter e Napoli. Vediamo tutti gli aggiornamenti, le quote antepost, le statistiche e anche il prossimo turno che avrà nel derby della Capitale Lazio-Roma la sfida più attesa (assieme a Atalanta-Bologna). Risultati Serie A giornata 31.

Risultati Serie A giornata 31: tanti pareggi, anche per Inter e Napoli

Vediamo i risultati della 31° giornata di Serie A 2024-2025. Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per il Genoa di Patrick Vieira. I rossoblù piegano l’Udinese di Runjaic al Ferraris con il minimo scarto. Vittoria larga per 3-1 invece per il Como di Fabregas nel derby esterno in casa del Monza di Alessandro Nesta, sempre più in fondo alla classifica di Serie A.

L’Inter di Simone Inzaghi va in doppio vantaggio al Tardini ma si fa riprendere dal Parma dell’ex Cristian Chivu per un punto importante in chiave salvezza per i ducali. Pareggio in rimonta anche per il Milan, che al Meazza rischia di capitolare contro la Fiorentina.

Nel lunch match domenicale, Lecce e Venezia si dividono la posta al Via del Mare con il punteggio di 1-1. Pari a reti bianche a Empoli tra la squadra allenata da Roberto D’Aversa e il Cagliari di Davide Nicola. Per i toscani ora sono 16 partite senza vittorie e terzultimo posto a -2 dalla quartultima.

Il Torino non va oltre l’1-1 contro l’Hellas Verona tra le mura amiche. Con questo pareggio il Torino sale a quota 40 punti, il Verona a 31. Vittoria esterna per la Lazio in casa dell’Atalanta: a Bergamo finisce 0-1 per i biancocelesti in vantaggio al 54’ con Isaksen.

Si dividono la posta Roma e Juventus allo stadio Olimpico di Roma. La lotta Champions rimane più che mai aperta come rimane aperta la corsa scudetto col Napoli che nel posticipo di lunedì a Bologna non en approfitta e si ferma sul pari.

Quote Scudetto: Inter sempre favorita sul Napoli

L’1-1 di Bologna-Napoli ha chiuso la 31esima giornata di Serie A e nella lotta Scudetto sorride l’Inter. Pari anche per i nerazzurri che si sono fatti rimontare dal Parma e forse Inzaghi sa di aver fallito una grande occasione visto il vantaggio per 2-0 al 45′, ma resta il +3 in classifica. A sette giornate dal termine l’Inter si gioca vincente dello scudetto @1.45, mentre il Napoli resta staccato @2.75 su Sisal.

Perdendo contro la Lazio l’Atalanta ha incassato la terza sconfitta di fila in campionato, 9 punti persi per strada che hanno portato i bergamaschi a -10 dal primo posto e addirittura ad appena + 2 dal quinto. Non è un momento felice per Gasperini che a questo punto non ha grandi chance di guidare ancora una volta in trionfo i nerazzurri dopo l’Europa League conquistata nella passata stagione: la quota scudetto per l’Atalanta è ora @75 volte la posta su Snai.

Quote Top-4: la Dea adesso rischia anche il piazzamento Champions

Dopo tre giornate a digiuno, la Lazio ritrova la vittoria nella trasferta di Bergamo. Tre punti pesantissimi per la corsa a un posto in Champions League, che permettono agli uomini di Marco Baroni di guadagnare su tutti i diretti concorrenti, in attesa del Bologna, impegnato stasera col Napoli. I biancocelesti avanzano anche nelle quote Top-4, passando da 4,50 a @4 su Goldbet e Better.

Dopo tre sconfitte consecutive, non è più al sicuro il piazzamento dell’Atalanta, salita da 1,10 a @1,30. L’1-1 dell’Olimpico nell’altro scontro diretto fra Roma e Juventus favorisce invece, in quota, i bianconeri, stabili @1,60, mentre i giallorossi arretrano da 5 a @8.

In vantaggio di due gol a San Siro contro il Milan, la Fiorentina ha sprecato, con il 2-2 finale, una buona occasione per rientrare in gioco. I viola restano indietro, offerti @10. Un punto che serve a poco anche al Milan, proposto @50 volte la posta.

Quote Salvezza: il Parma si rilancia dopo il pareggio coi nerazzurri

Il pareggio per 2-2 contro l’Inter capolista rilancia il Parma in quota salvezza: se fino a sette giorni fa la retrocessione degli emiliani si giocava a 2,25 su Sisal, dopo il punto conquistato contro la squadra di Inzaghi aumenta e passa @3.

Con il Monza ormai aggrappato solo all’aritmetica e il Venezia in cerca di un’impresa (la B è in lavagna @1,12), la lotta per il quartultimo posto sembra essersi ridotta a un duello “tosco-salentino”: la retrocessione per l’Empoli di D’Aversa, reduce dallo 0-0 interno contro il Cagliari che risulta più utile ai rossoblù di Nicola, è offerta @2 su Betway.

Vale @2,25, invece, la Serie B per il Lecce, che non va oltre l’1-1 contro il Venezia. Sembrano essere ormai fuori pericolo il Cagliari e l’Hellas Verona, in lavagna rispettivamente a @20 e @25.

Betting Trends Serie A: un turno pieno di X

Esultano gli scommettitori da X nell’ultimo turno di Serie A in cui abbiamo visto la bellezza di 7 pareggi, 1 sola vittoria in casa e 2 successi in trasferta. Anche a livello reti comandano le partite da Under 2.5 uscite in 7 casi contro 3 soli Over mentre al contrario sono tante le partite da Gol Si, 7 contro i 3 Gol No, grazie a quattro match conclusi con risultato finale di 1-1.

Prossimo turno: 32° giornata col derby della Capitale tra Lazio-Roma

Si torna in campo da venerdì 11 a lunedì 14 aprile con la 32° giornata di Serie A che sarà aperta dall’anticipo Udinese-Milan, con i rossoneri chiamati a vincere e favoriti @1.95 su PlanetWin365 dove gli scommettitori stanno puntando sugli ospiti al 48% rispetto al 24% di giocate sulla vittoria dei friulani.

3 partite al sabato con Inter-Cagliari nel tardo pomeriggio. La squadra di Inzaghi @1.29 è la seconda massima favorita di giornata nelle scommesse 1X2 per questo turno con i sardi offerti @9.70 volte la posta per la vittoria a San Siro. Nella sera Juventus-Lecce e anche in questo caso i bianconeri sono nettamente favoriti pe ala vittoria in casa @1.32.

Domenica il grosso delle partite con 5 partite, si inizia col lunch match Atalanta-Bologna, una sfida molto interessante. Dea in affanno ma favorita @1.85 su un Bologna offerto @4.10. Le prime preferenze vanno al 41% sui bergamaschi mentre la vittoria degli emiliani si ferma al 23% di selezioni. Nel pomeriggio si giocano Verona-Genoa, Fiorentina-Parma e Como-Torino.

La sfida più attesa si gioca in serata all’Olimpico, col derby della Capitale, Lazio-Roma, dove domina l’equilibrio assoluto. Lazio leggermente avanti @2.65 rispetto alla Roma @2.70 ma gli scommettitori al momento sono esattamente spaccati col 35% sui biancocelesti e il 35% sui giallorossi, con un alto 30% anche per il pareggio.

Lunedì il posticipo Napoli-Empoli con i partenopei che sono la squadra più favorita si questo turno @1.27 di quota e appoggiata dal 74% delle prime giocate mentre il successo a sorpresa dei toscani al Maradona è giocato solo dal 9% delle scommesse al momento.

