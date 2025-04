Pronostico Venezia-Monza di Serie A del 12/04/2025

Per la trentaduesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, è in programma sabato 12 aprile 2025, alle ore 15.00, allo stadio Pierluigi Penzo, tra i padroni di casa del Venezia e il Monza. Leggi il nostro pronostico su Venezia-Monza di Serie A. Per i bookmakers favorita la vittoria casalinga del Venezia.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

Il Venezia, arriva a questa partita casalinga, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, penultimo in classifica con 21 punti, e lontano 5 punti dalla zona salvezza, oggi occupata dal Lecce.

La squadra lagunare, arriva a questa partita di campionato, dopo aver raccolto 4 pareggi, l’ultimo in trasferta a Lecce, nelle ultime 5 partite giocate e una sconfitta.

Il Monza, arriva in Veneto, ultimo in classifica con 15 punti, straccato di 11 punti dalla zona salvezza e ormai virtualmentre retrocesso in Serie B.

La formazione brianzola, viene da un solo punto raccolto nelle ultime 5 partite giocate, frutto del pareggio casalimgo, 1 a 1, ottenuto contro il Lecce e ben 4 sconfitte.

Probabili Formazioni Venezia-Monza di Serie A

Scopriamo insieme le probabili formazioni per il match di campionato, valido per la 32° giornata in Serie A, in programma allo stadio Pierluigi Penzo, tra i padroni di casa del Venezia e la squadra ospite del Monza.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli/Sverko, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan/Busio, Ellertsson; Oristanio, Fila

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Ciurria; Mota; Keita

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in Serie A, tra i padroni di casa del Venezia e la formazione ospite del Monza, valida per la trentaduesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta sabato 12 aprile 2025 su Dazn dalle ore 15.00.

Le quote offerte dai bookmaker per Venezia-Monza

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di calcio in Serie A, valido come match della trentesima giornata di campionato, vedono favorita la vittoria interna del Venezia, in questo match contro il Monza.

La vittoria interna del Venezia è offerta a quota 1.70 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.60, mentre il successo esterno del Monza si gioca a quota 5.00.

Pronostico Venezia-Monza di Serie A del 12/04/2025

Partita fondamentale in chiave salvezza, questa per il Venezia in casa contro il già retrocesso Monza. La squadra veneta deve vincere per cercare di accorciare la classifica, sperando che Lecce e Parma non facciano punti. Per il Monza, una partita di fine stagione con la testa già rivolta al nuovo campionato.

Pronostico: Vittoria Venezia+GOL SI, offerta a quota 4.00 su Betway

Risultato Esatto di Venezia-Monza di Serie A

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Venezia-Monza, valida per la trentaduesima giornata di campionato, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-1/2-0/1-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.