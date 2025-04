Nella nostra rubrica di Serie A andiamo a vedere tutte le statistiche utili per le scommesse e le probabili formazioni dei match in programma dal 11 al 14 aprile in questo turno del campionato di calcio italiano, fornendovi anche una multipla @4.38. Pronostici Serie A giornata 32.

Pronostici Serie A giornata 32: tutte le partite in un click

Vediamo le probabili formazioni e le statistiche più interessanti su tutte le partite della 32° giornata di Serie A, in campo dal 11 al 14 aprile 2025.

UDINESE-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Bravo, Lucca. All. Runjaic.

MILAN (4-4-2): Maignan: Jimenez, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Jovic, Abraham. All. Conceiçao.

STATISTICHE

-Il Milan ha perso la metà delle ultime 16 trasferte contro l’Udinese in Serie A: otto (5V, 3N).

-Dopo un’imbattibilità di sei partite (4V, 2N), l’Udinese ha perso le ultime tre gare di campionato.

-Il Milan ha subito esattamente due gol in ciascuna delle ultime quattro trasferte di campionato (1V, 3N).

-Il Milan ha subito otto gol nei primi 10 minuti di gioco in questo campionato, comprese entrambe le reti incassate nell’ultimo turno contro la Fiorentina. Di fatto con l’arrivo di Sérgio Conceição in panchina, nessuna squadra è andata in svantaggio più volte rispetto al Milan in questo campionato: 10, al pari di Empoli, Parma e Monza. Tuttavia, nel periodo, soltanto il Bologna ha guadagnato più punti (16) una volta sotto nel punteggio rispetto ai rossoneri (13).

-In questa Serie A, solo Inter (130) e Atalanta (121) vantano più cross su azione riusciti rispetto all’Udinese (110, come il Bologna), con quella bianconera che è la terza squadra ad avere segnato più gol di testa (nove) nel torneo, anche in questo caso dietro al Biscione (13) e alla Dea (11). Di contro, il Milan ha incassato solo tre reti con questo fondamentale nel torneo in corso, più solo dei friulani (uno) e del Napoli (0).

VENEZIA-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco.

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Ciurria; Keita Balde, Mota Carvalho. All. Nesta.

STATISTICHE

-Considerando Serie A e Serie B, soltanto due delle 13 vittorie del Monza contro il Venezia sono arrivate in trasferta.

-Dopo quattro vittorie di fila, il Monza non ha vinto alcuna delle successive sei sfide (3N, 3P) contro squadre neopromosse in Serie A.

-Il Monza ha perso tutte le ultime otto trasferte di campionato, subendo almeno due gol in ciascuna di queste (24 in totale per una media di tre reti esatte a incontro).

-Il Venezia non vince da 14 partite (8N, 6P) di campionato; l’ultimo successo dei lagunari in Serie A risale allo scorso 22 dicembre contro il Cagliari (2-1 in casa).

-Il Venezia non ha trovato il gol nelle ultime quattro partite di Serie A giocate al Penzo.

-Il Monza è la squadra che ha subito più gol di testa in questo campionato: ben 17, ovvero quasi il triplo rispetto a quelli incassati dal Venezia (sei).

-Venezia e Monza sono le due squadre che contano il minor numero di attacchi diretti nel torneo in corso: rispettivamente 29 e 24; tuttavia, mentre i brianzoli hanno realizzato quattro gol a seguito di questa situazione di gioco, quella lagunare è solo una delle due compagini, assieme al Genoa, a non averne ancora segnata alcuna su attacco diretto.

INTER-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Correa. All. Inzaghi.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Augello; Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

STATISTICHE

-L’Inter è rimasta imbattuta in 13 (11V, 2N) delle ultime 14 sfide disputate contro il Cagliari in Serie A (fa eccezione nel parziale la sconfitta all’Unipol Domus dell’1 marzo 2019 per 1-2).

-L’Inter è la squadra contro la quale il Cagliari ha subito più gol in Serie A: 152, in 87 partite, per una media di 1.7 a match. Inoltre, i nerazzurri vanno a segno da 25 sfide casalinghe contro i rossoblù.

-L’Inter va a bersaglio da 37 partite interne di fila in Serie A e solo il Lille vanta una striscia aperta più lunga (39) nei maggiori cinque campionati europei.

-Il Cagliari ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide (1V, 1N) di campionato, tante volte quante nelle 28 gare precedenti dei sardi nel torneo.

-Si affrontano la squadra che ha segnato il maggior numero di reti su sviluppi di palla inattiva (l’Inter con 20) e quella che ne ha subiti di più da questa situazione di gioco (il Cagliari con 17) nella Serie A 2024/25.

JUVENTUS-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Helgason, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

STATISTICHE

-La Juventus ha perso soltanto quattro dei 37 match (24V, 9N) disputati contro il Lecce in Serie A e ha perso soltanto una delle 18 partite casalinghe (13V, 4N) contro i salentini.

-Il Lecce non ha trovato la via del gol in 18 delle 37 partite giocate contro la Juventus in Serie A.

-La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei gare (1P) di Serie A giocate all’Allianz Stadium, tenendo la porta inviolata in quattro di queste.

-Il Lecce non vince da otto partite (3N, 5P) di Serie A; l’ultimo successo (3-1) dei salentini nella competizione risale allo scorso gennaio sul campo del Parma.

-Con Thiago Motta, la Juventus aveva un baricentro medio ‘basso’ di 50.2 metri, un atteggiamento recupero palla ‘basso’ di 35.0 metri, una media di 9 contrasti vinti a partita e una media di 146 verticalizzazioni a gara; dall’arrivo di Igor Tudor, il baricentro medio dei bianconeri si è alzato a 51.7 metri, l’atteggiamento recupero palla è salito a 37.9 metri, la media di contrasti vinti è passata a 12, mentre quella delle verticalizzazioni è diventata di 172 a incontro.

-Il Lecce è la squadra che ha incassato finora più gol nella mezzora centrale di gara (dal 31’ al 60’) in questo campionato: ben 22 sui 50 totali; tuttavia, quella salentina è una delle quattro compagini ad avere subito meno reti nei primi 30 minuti di gioco del torneo in corso: sei, al pari di Bologna, Inter e Roma.

ATALANTA-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

STATISTICHE

-Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare (3V, 1N) di campionato contro l’Atalanta, dopo avere perso 13 delle precedenti 17 sfide (2V, 2N).

-L’Atalanta ha perso tutte le ultime tre partite di campionato senza trovare la via del gol e non ha mai subito quattro sconfitte consecutive nell’era Gasperini.

-L’Atalanta è l’unica squadra della prima metà della classifica a non avere ancora vinto in casa nel 2025 (4N, 3P): quattro i punti raccolti al Gewiss Stadium nel periodo (come il Venezia), più soltanto di Lecce (tre) ed Empoli (due). Inoltre, i nerazzurri non vanno a bersaglio da quattro sfide interne di Serie A.

-Il Bologna ha vinto le ultime due trasferte di Serie A e vanta il quarto attacco più prolifico del campionato, con 51 gol segnati: meno solo di Lazio (52), Atalanta (63) e Inter (69).

FIORENTINA-PARMA

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Ondrejka. All. Chivu.

STATISTICHE

-La Fiorentina è l’avversaria contro cui il Parma ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A: 19 su 49, completano 14 vittorie degli emiliani e 16 successi dei dei toscani.

-Grande equilibrio nelle ultime 14 partite tra Fiorentina e Parma in Serie A: tre vittorie per parte e ben otto pareggi, tra cui tutti i tre confronti più recenti.

-La Fiorentina ha vinto le ultime tre partite al Franchi in campionato senza subire gol.

-Da una parte solo Inter (36) e Napoli (35) hanno guadagnato più punti della Fiorentina (33, al pari del Bologna) in partite casalinghe in questa Serie A, dall’altra, invece, soltanto Monza e Venezia (sette per entrambe) hanno ottenuto meno punti in trasferta del Parma (10).

-Il Parma ha pareggiato le ultime quattro gare di campionato e solo una volta nella sua storia in Serie A ha registrato cinque pareggi di fila: tra aprile e maggio 2019.

-La Fiorentina è sia la squadra che ha realizzato più gol (10) nei primi 15 minuti di gioco sia l’unica che non ha ancora concesso reti nello stesso periodo di gioco in questo campionato.

VERONA-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede; Mosquera, Sarr. All. Zanetti.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. All. Vieira.

STATISTICHE

-Il Genoa ha vinto l’ultima trasferta contro l’Hellas Verona in campionato (2-1 il 7 aprile 2024) e non ha mai ottenuto due successi fuori casa di fila contro gli scaligeri in Serie A.

-L’Hellas Verona è rimasto imbattuto in tre match di fila (1V, 2N) per la prima volta in questo campionato.

-Il Genoa non ha ancora vinto nelle sette trasferte disputate nel 2025 in campionato (3N, 4P).

-Da una parte il Genoa è la squadra che in percentuale ha segnato più gol da dentro l’area (97% – 28/29) in questo campionato, dall’altra l’Hellas Verona è la formazione che ha subito più reti all’interno della propria area in termini assoluti (51).

COMO-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Gineitis; Karamoh, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

STATISTICHE

-Il Torino è rimasto imbattuto in 20 delle ultime 22 sfide contro il Como in Serie A (12V, 8N), mantenendo la porta inviolata ben 12 volte nel periodo. Il Como ha vinto l’ultimo match casalingo contro il Torino in Serie A: 1-0 il 24 maggio 2003.

-Il Torino è imbattuto da 18 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (10V, 8N), registrando 11 clean sheet nel periodo.

-Nessuna squadra ha registrato meno clean sheet del Como in questa stagione di Serie A: tre, al pari del Monza. I lariani hanno infatti subito gol in 12 delle ultime 13 gare di campionato.

-Il Torino è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 partite di campionato (4V, 9N), perdendo solo contro il Bologna lo scorso 14 febbraio. Più nel dettaglio, nel 2025 nessuna squadra ha pareggiato più match dei granata nei maggiori cinque campionati europei: 8 su 13, al pari del Venezia.

-Solo la Roma (15) ha una striscia aperta di gare consecutive con gol più lunga del Torino (12) tra le squadre attualmente in Serie A. I granata non segnano in più match di fila in campionato dal periodo tra gennaio e maggio 2017 (14 in quel caso).

LAZIO-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

STATISTICHE

-La Roma ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi tre derby contro la Lazio in campionato e dopo il 2-0 dell’andata dello scorso 5 gennaio, la Roma potrebbe vincere entrambi i derby stagionali in Serie A contro la Lazio per la prima volta dal 2015/16.

-Negli ultimi 10 derby tra Lazio e Roma considerando tutte le competizioni solo una volta entrambe le formazioni hanno segnato nello stesso match: nel successo dei biancocelesti per 3-2 in campionato il 26 settembre 2021.

-La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide casalinghe contro la Roma tra tutte le competizioni (6V, 3N).

-La Roma è imbattuta da 15 partite di Serie A (11V, 4N), solo il PSG (unica formazione che non ha ancora perso) ha una striscia aperta più lunga di match senza sconfitta (28).

-Con il successo nella gara d’andata, Claudio Ranieri è diventato il 1° allenatore a vincere tutti i suoi primi quattro derby della Capitale alla guida della Roma in Serie A.

-La sfida tra Lazio e Roma è quella che ha visto il maggior numero sia di ammonizioni che di espulsioni in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 366 cartellini gialli e 39 cartellini rossi.

-Lazio (25) e Roma (21) sono due delle quattro squadre ad aver segnato più gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questo campionato, a quota 22 troviamo il Milan e il Bologna.

NAPOLI-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Gilmour; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa.

STATISTICHE

-Grande equilibrio nelle ultime 20 sfide tra Napoli ed Empoli in Serie A: otto vittorie per parte e quattro pareggi. I partenopei hanno ottenuto una vittoria per 1-0 nel match d’andata lo scorso 20 ottobre.

-L’ultimo pareggio tra Napoli ed Empoli in Serie A risale al 13 settembre 2015. L’Empoli ha vinto due delle ultime tre trasferte contro il Napoli in Serie A (1P), dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle prime otto gare fuori casa contro i partenopei nel massimo campionato (1N, 6P).

-Dopo una striscia di sette successi di fila in campionato, il Napoli ha vinto solo due delle ultime nove partite di Serie A (6N, 1P); da inizio febbraio 2025, infatti, nessuna squadra ha pareggiato più match dei partenopei nei Big-5 campionati europei (sei appunto, al pari dell’Everton).

-Il Napoli ha subito esattamente un gol in tutte le ultime cinque partite casalinghe di campionato, dopo che nelle prime 10 gare al Maradona in questa stagione di Serie A aveva concesso solo sei reti, registrando ben sei clean sheet.

-L’Empoli è arrivato a 16 gare di fila senza vittoria in Serie A (5N, 11P), eguagliando la sua striscia più lunga di partite consecutive senza alcun successo nella competizione.

-Considerando solo i primi tempi di questo campionato, il Napoli sarebbe 2° in classifica (52 punti, al pari della Lazio) e l’Empoli 9° (41, al pari del Bologna); passando invece al 2° tempo, i partenopei occuperebbero il 7° posto (49 punti, come il Milan) mentre l’Empoli sarebbe ultimo in classifica (19 punti).

Multipla Serie A 32° giornata: schedina quota @4.38

Questa settimana abbassiamo parecchio la quota della schedina di Serie A, dopo la quota quasi @13 della scorsa settimana, questa volta proponiamo una Multipla @4.38 più “solida” su 4 partite nel weekend.

MULTIPLA 32° GIORNATA SERIE A @4.38

Inter-Cagliari: INTER OVER 1.5 GOL

Fiorentina-Parma: 1

Como-Torino: GOL TORINO

Lazio-Roma: OVER 0.5 GOL 2° TEMPO

