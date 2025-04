Pronostico Lazio-Roma di Serie A del 13/04/2025

Per la trentaduesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, è in programma domenica 13 aprile 2025, alle ore 20.45, allo stadio Olimpico, il derby di Roma, tra i padroni di casa della Lazio e La Roma. Leggi il nostro pronostico su Lazio-Roma di Serie A. Per i bookmakers leggermente favorita la vittoria ospite della Roma.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

La Lazio, arriva a questa partita casalinga, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, sesta in classifica con 55 punti, lontana 2 punti da un posto in Champions League, la prossima stagione.

La squadra biancoceleste, arriva a questa partita di campionato, dopo la bella vittoria ottenuta in campionato, a Bergamo per 1 a 0 contro l’Atalanta e dalla brutta sconfitta subita in Europa League, per 2 a 0 in Norvegia, contro il Bodo/Glimt.

La Roma, arriva a questo derby della capitale, settima in classifica con 53 punti, con 4 punti di svantaggio sul Bologna, quarta squadra al momento con un posto nella prossima Champions League.

La formazione capitolina, viene dal pareggio interno 1 a 1, contro la Juventus, che ha interrotto una lunga striscia di vittoria consecutive, che ha riportato i giallorossi in corsa per un posto in Europa.

Probabili Formazioni Lazio-Roma di Serie A

Scopriamo insieme le probabili formazioni per il match di campionato, valido per la 32° giornata in Serie A, in programma allo stadio Olimpico, tra i padroni di casa della Lazio e la squadra ospite della Roma.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, L.Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in Serie A, tra i padroni di casa della Lazio e la formazione ospite della Roma, valida per la trentaduesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta domenica 13 aprile 2025 su Dazn dalle ore 20.45.

Le quote offerte dai bookmaker per Lazio-Roma

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di calcio in Serie A, valido come match della trentesima giornata di campionato, vedono leggermente favorita la vittoria esterna della Roma, in questo match contro la Lazio.

La vittoria interna della Lazio è offerta a quota 2.80 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.20, mentre il successo esterno della Roma si gioca a quota 2.60.

Pronostico Lazio-Roma di Serie A del 13/04/2025

Derby della capitale che appare molto equilibrato questra tra Lazio e Roma. I padroni di casa della Lazio, hanno due punti in più in classifica della Roma e vengono dalla bella vittoria di Bergamo, che hanno rilanciato i biancocelesti per un posto in Champions League.

La Roma, dopo una prima parte di stagione fallimentare, nella seconda parte del campionato, i giallorossi hanno cambiato marcia e hanno risalito la classifica e ora si trovano a soli 2 punti dai “cugini” della Lazio.

Pronostico: GOL SI, offerto a quota 1.80 su Eurobet

Risultato Esatto di Lazio-Roma di Serie A

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Lazio-Roma, valida per la trentaduesima giornata di campionato, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-1/2-0/1-1

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.