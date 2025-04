Pronostico Napoli-Empoli di Serie A del 14/04/2025

Il posticipo della trentaduesima giornata in Serie A, è in programma oggi 14 aprile 2025, alle ore 20.45, allo stadio Diego Armando Maradona e vede i padroni di casa del Napoli, affrontare l’Empoli. Leggi il nostro pronostico su Napoli-Empoli di Serie A. Per i bookmakers nettamente favorita la vittoria interna del Napoli.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

La Napoli, arriva a questa partita casalinga, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, secondo in classifica con 65 punti, lontano 6 punti dalla capolista Inter.

La squadra partenopea, arriva a questa partita di campionato, dopo il pareggio 1 a 1, ottenuto in trasferta a Bologna e la vittoria ottenuta in casa, 2 a 1 contro il Milan.

L’Empoli, arriva a questa partita di campionato, diciottesimo in classifica con 24 punti, a pari merito con il Venezia e staccata di 2 punti dalla zona salvezza, oggi occupata dal Lecce a quota 26.

La formazione toscana, ha raccolto 3 punti nelle ultime 5 partite di campionato giocate, frutto di 3 pareggi, l’ultimo ottenuto in casa, per 0 a 0 contro il Cagliari e 2 sconfitte.

Probabili Formazioni Napoli-Cagliari di Serie A

Scopriamo insieme le probabili formazioni per il match di campionato, valido per la 32° giornata in Serie A, in programma allo stadio Olimpico, tra i padroni di casa del Napoli e la squadra ospite dell’Empoli.

Cagliari (3-5-2): Scuffet, Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Gaetano, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Nicola.

Napoli (3-4-2-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Conte.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in Serie A, tra i padroni di casa del Napoli e la formazione ospite dell’Empoli, valida per la trentaduesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta lunedì 14 aprile 2025 su Dazn e Sky dalle ore 20.45.

Le quote offerte dai bookmaker per Napoli-Empoli

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di calcio in Serie A, valido come match della trentesima giornata di campionato, vedono nettamente favorita la vittoria interna del Napoli, in questo match contro l’Empoli.

La vittoria interna del Napoli è offerta a quota 1.35 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 5.00, mentre il successo esterno dell’Empoli si gioca a quota 9.00.

Pronostico Napoli-Empoli di Serie A del 14/04/2025

Partita che il Napoli deve assolutamente vincere, questa che si gioca questa sera allo stadio Maradona, contro la formazione ospite dell’Empoli. La squadra allenata da Antonio Conte, deve rispondere alla vittoria ottenuta dall’Inter, contro il Cagliari per 3 a 1, per tornare a soli 3 punti di distacco dalla capolista.

La squadra toscana dell’Empoli, arriva in Campania, in piena bagarre per non retrocedere nel campionato cadetto di Serie B. Con il successo del Venezia sul Monza, i toscani sono ora penultimi a pari merito con i laguari, a 2 punti dal Lecce, ad oggi salvo.

Pronostico: Vittoria Napoli + Over 1.5 a quota 1.60 su Lottomatica

Risultato Esatto di Napoli-Empolo di Serie A

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Napoli-Empoli, valida per la trentaduesima giornata di campionato, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-1/2-0/1-1

