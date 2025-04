Il Napoli risponde nel posticipo all’Inter e continua il testa a testa scudetto, anche se le quote premiano i nerazzurri. Vediamo tutti gli aggiornamenti antepost, risultati, statistiche e anche il prossimo turno con un paio di match molto importanti: Bologna-Inter e Milan-Atalanta. Risultati Serie A giornata 32.

Risultati Serie A giornata 32: il Napoli non molla l’Inter

Il Napoli ha chiuso la 32° giornata di Serie A vincendo 3-0 il posticipo contro l’Empoli, un risultato che gli permette di rimanere in corsa per lo scudetto con l’Inter che dopo la vittoria in Baviera in Champions, batte anche il Cagliari al Meazza in campionato con il punteggio di 3-1.

Vittoria perentoria per il Milan al BlueEnergy Stadium di Udine: finisce 0-4 il match tra i rossoneri e l’Udinese di Runjaic che è già salva da tempo ma è comunque al 4° ko consecutivo. Vittoria pesantissima per il Venezia di Eusebio Di Francesco al Penzo contro il Monza.

La Juve di Igor Tudor mette in cascina altri tre punti importanti contro il Lecce all’Allianz Stadium e torna al successo anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce da 3 ko di fila. Al Gewiss Stadium di Bergamo finisce 2-0 contro il Bologna, un risultato che spinge momentaneamente i rossoblù fuori dalla Champions.

Anche la Fiorentina vede allontanarsi la zona Champions pareggiando in casa contro il Parma, per gli emiliani si tratta di un ottimo punto in chiave salvezza visto che salgono a +4 sul terzultimo posto. Non si fanno male Hellas Verona e Genoa, che pareggiano a reti bianche al Bentegodi con i rossoblù attendono la matematica salvezza e cercano di non rischiare nulla.

Il Como di Cesc Fabregas mette una seria ipoteca sulla salvezza battendo per 1-0 tra le mura amiche il Torino di Paolo Vanoli. Si dividono la posta nel derby Lazio e Roma, anche se ai punti avrebbe meritato qualcosa in più la squadra allenata da Marco Baroni.

Quote Scudetto: continua il testa a testa tra nerazzurri e partenopei

Nerazzurri sempre avanti di tre punti in classifica sugli uomini di Conte. Vantaggio che si ripercuote anche nelle quote per il tricolore: il bis dell’Inter è sempre avanti @1,28 su Unibet e @1,38 su Betway contro il quarto titolo dei partenopei fissato tra @2,70 e @3,35 volte la posta.

Piazzamento Champions top-4: il Bologna rischia di perdere il treno

Inter e Napoli già tranquille della top-4, andiamo a vedere quali sono le squadre che si stanno contendendo gli ultimi 2 posti validi per giocare la prossima Champions League. Il Bologna vede complicarsi il proprio cammino e sale @5.50 la possibilità di rivedere gli emiliani nella massima competizione europea. Ancora più difficile un piazzamento della Lazio @6 per non parlare della Roma @21 che si è svegliata troppo tardi con la cura Ranieri.

Chi sono quindi le grandi favorite? Secondo Bet365 l’Atalanta @1.04 ha già un piede in Champions dopo l’importante vittoria dello scorso turno nello scontro diretto contro i felsinei, seguita dalla Juventus @1.28 che con Tudor in panchina ha ritrovato un pò di costanza nei risultati, con qualche vittoria in più e qualche pareggio in meno.

Quote Retrocessione/Promozione: Sassuolo già di ritorno in Serie A

E’ durata solo una stagione il calvario del piccolo Sassuolo in cadetteria, con i neroverdi di Grosso che nel weekend hanno conquistato matematicamente la promozione in Serie A con 5 giornate d’anticipo, ma rimane viva la corsa alla promozione delle altre con i pareggi di Spezia e Cremonese (con il Pisa che potrebbe far compagnia a breve al Sassuolo come promozione diretta). Il salto di categoria dei liguri sale da 2 a @2,15, mentre quello dei lombardi è in lavagna @3,50. Il Palermo cade a Bari e vede complicarsi la promozione, con i rosanero ora offerti @5 volte la posta. Alle spalle dei siciliani, il Catanzaro @6 e la Juve Stabia @7.

Per la retrocessione dalla Serie A manca solo la matematica ormai a condannare il Monza che non è nemmeno più quotata per il ritorno in Serie B, dove adesso rischiano il Venezia @1.30 e il Lecce @1.72, nonostante i salentini al momento siano 2 punti avanti ai lagunari, ma anche all’Empoli che però è più appoggiata dai book, con una quota retrocessione @2.50.

Dal punto di vista della retrocessione di B verso la Serie C sembra funzionare la cura Evani. Il nuovo allenatore della Sampdoria vince 1-0 contro il Cittadella alla sua prima in panchina e permette ai blucerchiati di fare uno scatto in classifica e in quota salvezza: su Better e Goldbet, infatti, si passa da 2,25 della scorsa settimana agli attuali @2,75. Con il Cosenza ormai con un piede e mezzo in Serie C (vale appena @1,05 la retrocessione), chi rischia maggiormente secondo gli esperti è la Reggiana, offerta @1,45. Segue il Brescia @1,80, la coppia Sudtirol-Cittadella appaiata @1,85 e la Salernitana @1,90. Il pari in extremis contro lo Spezia fa aumentare le chances di salvezza al Mantova, ora proposto @2,50.

Betting Trends Serie A: Milan da Over, Venezia da Under

Dopo la pareggite dello scorso turno, in quest’ultima giornata di Serie A è stato rispettato il fattore campo in 6 partite in cui hanno vinto le squadre di casa, con 1 solo successo in trasferta (quello del Milan a Udine) e con 3 X a completare il quadro di una giornata che ci ha regalato solo 4 partite da Over 2.5, ed appena 3 Gol Si rispetto a 7 match da Gol No.

Il pareggio nel derby è stata la 4° X consecutiva all’Olimpico per la Lazio, una Lazio che rimane la miglior squadra da Over del campionato (O/U 21-11 con 3.0 gol totali di media), un trend che però è cambiato nelle ultime 5 giornate (O/U 1-4), con gli ultimi 3 match a basso punteggio in cui non abbiamo mai visto più di 2 gol totali nelle partite dei biancocelesti.

Allungano le strisce da Under anche la Roma (5 consecutivi) e soprattutto il Venezia arrivato a 9 Under di fila. Il Milan invece si conferma una manna dal cielo per gli scommettitori da Over, con 8 partite di fila da 3+ gol con i rossoneri in campionato.

Prossimo turno: 33° giornata con Bologna-Inter e Milan-Atalanta

Vediamo la lavagna del prossimo turno di campionato, la 33° giornata di Serie A in campo dal 19 al 21 aprile, con le quote e le prime percentuali di scommesse degli utenti su Planetwin365, che ci danno un pò il quadro di come sta iniziando a puntare il mercato.

Sabato si parte con 3 partite, e in Monza-Napoli la squadra di Conte potrebbe sfruttare il turno favorevole contro il fanalino di coda Monza, anche se in trasferta in Brianza, ma le quote vedono i partenopei favoriti @1.25 e appoggiati dal 75% delle prime puntate, rispetto al misero 8% che sta credendo nel Monza vincente.

Domenica altre 3 partite e alle ore 18:00 al Dall’Ara va in scena Bologna-Inter, trasferta più complicata per gli uomini di Inzaghi (che saranno reduci anche dall’importante ritorno di Champions League contro il Bayern ai quarti) che infatti si giocano favoriti, ma a quota alta @2.25 rispetto al @3.30 del Bologna. Gli scommettitori si schierano al 42% sull’Inter mentre le preferenze per i padroni di casa sono al 28%.

Alla sera, ore 20:45 da San Siro, il big match Milan-Atalanta, con implicazioni in chiave europea. Quote e scommettitori in equilibrio, col Milan che gioca in casa ed è poco avanti @2.44 di quota (38% delle scommesse) rispetto al @2.70 della Dea che raccoglie il 35% di puntate, col 27% sulla X a chiudere il quadro delle prime scommesse su questa importante sfida della domenica di Pasqua.

Ricco lunedì da 3 partite, al via con Cagliari-Fiorentina alle 15, seguita da Genoa-Lazio alle ore 18 e da Parma-Juventus alle 20:45 da Tardini dove i Ducali si giocano sfavoriti @4.50 rispetto ai bianconeri offerti @1.75 ed appoggiati dal 53% delle prime puntate degli scommettitori di PW365.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.