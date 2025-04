Pronostico Empoli-Venezia di Serie A del 20/04/2025

Per la trentatreesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, è in programma domenica 20 aprile 2025, alle ore 15.00, allo stadio Carlo Castellani, il match tra i padroni di casa dell’Empoli e il Venezia. Scopri il pronostico per il match tra Empoli-Venezia di Serie A. Le quote dei bookmakers prevedono una partita in equilibrio.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

L’Empoli, arriva a questa partita casalinga, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, diciottesimo in classifica con 24 punti, lontana 2 punti dalla zona salvezza, oggi occupata dal Lecce a quota 26.

La squadra toscana, arriva a questa partita di campionato, dopo aver raccolto solo 2 punti nelle ultime 5 partite giocate, frutto di 2 pareggi e 3 sconfitte, l’ultima subita in trasferta a Napoli, per 3 a o.

Il Venezia, arriva Toscana, diciottesimo in classifica con 24 punti, a pari merito proprio con l’Empoli e in piena lotta per non retrocedere nel campionato cadetto di Serie B.

La formazione lagunare, viene dalla preziosa vittoria interna ottenuta contro il Monza, per 1 a 0 e dal pareggio esterno ottenuto sul campo del Lecce, per 1 a 1.

Probabili Formazioni Empoli-Venezia di Serie A

Scopriamo insieme le probabili formazioni per il match di campionato, valido per la 33° giornata in Serie A, in programma allo stadio Castellani, tra i padroni di casa dell’Empoli e la squadra ospite del Venezia.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Doumbia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Gytkjaer.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in Serie A, tra i padroni di casa dell’Empoli e la formazione ospite del Venezia, valida per la trentatreesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta domenica 20 aprile 2025 su Dazn e Sky dalle ore 12.30.

Le quote offerte dai bookmaker per Empoli-Venezia

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di calcio in Serie A, valido come match della trentatreesima giornata di campionato, vedono favorita la vittoria interna dell’Empoli, in questo match contro il Venezia.

La vittoria interna dell’Empoli è offerta a quota 2.25 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.00, mentre il successo esterno del Venezia si gioca a quota 3.60.

Pronostico Empoli-Venezia di Serie A del 20/04/2025

Partita molto importante in chiave salvezza quella in programma domenica 20 aprile, alle ore 15.00, tra Empoli e Venezia, visto che entrambe le formazioni sono appaiate in classifica a quota 24, distanti 2 punti dal Lecce e a meno 4 dal Parma.

L’Empoli non vince una partita in campionato dallo scorso anno, quando vinse sul campo del Verona per 4 a 1, mentre in Venezia rriva dal successo casalingo contro il Monza, che ha riacceso le speranze salvezza della squadra veneta.

Il pareggio potrebbe essere il risultato che sulla carta non serve a nessuna delle sue squadre, ma che in realtà lascerebbe in corsa entrambe le squadre per la salvezza.

Pronostico: Pareggio, offerto a quota 3.00 su Bet365

Risultato Esatto di Empoli-Venezia di Serie A

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Empoli-Venezia, valida per la trentatreesima giornata di campionato, vi indichiamo questi possibili risultati: 0-0/1-1/

