Milan-Atalanta di Serie A del 20/04/2025, pronostico, quote scommesse e formazioni

Per la trentatreesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, è in programma domenica 20 aprile 2025, alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza, il match tra i padroni di casa del Milan e la capolista Atalanta. Scopri il pronostico per il match tra Milan e Atalanta di Serie A. Le quote dei bookmakers vedono una partita in equilibrio.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

Il Milan, arriva a questa partita casalinga, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, nono in classifica con 51 punti, lontano 8 punti dalla zona Champions League la prossima stagione, oggi occupata dalla Juventus a quota 59 punti.

La squadra rossonera, arriva a questa partita di campionato, dopo la netta vittoria ottenuta sul campo dell’Udinese, che ha riacceso la speranza di conquistare un posto in Europa, per la prossima stagione.

L’Atalanta, arriva a questo derby lombardo, terza in classifica con 61 punti, con 4 punti di vantaggio sul Bologna, ad oggi qualificata per un posto in Europa League, la prossima stagione.

La formazione bergamasca, dopo un periodo negativo, dove ha subito 3 sconfitte consecutive, è riusciata a vincere lo scontro diretto contro il Bologna per 2 a 0 e rilanciare le proprie ambizioni per centrare un posto in Champions League.

Probabili Formazioni Milan-Atalanta di Serie A

Scopriamo insieme le probabili formazioni per il match di campionato, valido per la 33° giornata in Serie A, in programma allo stadio Meazza, tra i padroni di casa del Milan e la squadra ospite dell‘Atalanta.

MILAN (3-4-3): Sportiello/Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Gimenez/Abraham/Jovic, Leao

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi/Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic/Samardzic, Lookman; Retegui

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in Serie A, tra i padroni di casa del Milan e la formazione ospite dell’Atalanta, valida per la trentatreesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta domenica 20 aprile 2025 su Dazn dalle ore 20.45.

Le quote offerte dai bookmaker per Milan-Atalanta

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di calcio in Serie A, valido come match della trentatreesima giornata di campionato, vedono leggermente favorita la vittoria interna del Milan, in questo match contro l’Atalanta.

La vittoria interna del Milan è offerta a quota 2.50 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.40, mentre il successo esterno dell’Atalanta si gioca a quota 2.75.

Pronostico Milan-Atalanta di Serie A del 20/04/2025

Partita molto importante in chiave europea, questa tra Milan e Atalanta, derby lombardo in programma domenica sera, alle ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano.

Il Milan, ha un solo risultato utile, la vittoria, per tentare di accorciare la classifica che vede i rossoneri al momento fuori dall’Europa la prossima stagione e che potrebbe decretare una stagione disastrosa per i rossoneri.

L’Atalanta per ora è terza in classifica e qualificata per un posto nella prossima edizione di Champions League. Ma attenzione che sono solo 5 i punti di vantaggio sul Bologna, quinta forza del campionato.

Pronostico: Vittoria Milan + GOL SI, offerta a quota 4.50 su Quigioco

Risultato Esatto di Milan-Atalanta di Serie A

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Milan-Atalanta, valida per la trentatreesima giornata di campionato, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-1/1-1/2-2

