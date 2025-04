Nella nostra rubrica di Serie A andiamo a vedere tutte le statistiche utili per le scommesse e le probabili formazioni dei match in programma dal 19 al 21 aprile in questo turno del campionato di calcio italiano, fornendovi anche una multipla @5. Pronostici Serie A giornata 33.

Pronostici Serie A giornata 33: probabili formazioni e statistiche

Vediamo le probabili formazioni e le statistiche più interessanti su tutte le partite della 33° giornata di Serie A, in campo dal 19 al 21 aprile 2025.

LECCE-COMO

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-2–3-1): Falcone, Veiga, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Pierret; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic. All. Giampaolo.

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Da Cunha, Caqueret, Perrone; Diao, Douvikas, Nico Paz. All. Fabregas.

STATISTICHE

-Tra le squadre contro cui il Como non ha mai perso in Serie A, il Lecce è quella affrontata più volte dai lombardi: quattro vittorie e un pareggio per i lariani.

-Nelle ultime sette giornate di campionato il Lecce ha guadagnato un solo punto, grazie al pareggio contro il Venezia; dal weekend del 21-23 febbraio in avanti, nei maggiori cinque campionati europei solo il Montpellier (sette) ha rimediato più sconfitte dei salentini (sei – al pari di Leicester, Monza, Real Valladolid e Southampton).

-Il Lecce ha mancato l’appuntamento con il gol in cinque delle ultime sette partite casalinghe di campionato.

-Secondo il modello degli Expected Points il Como dovrebbe avere 46 punti in questo campionato, mentre in realtà ne ha conquistati solamente 36; l’unica squadra con una differenza maggiore è il Monza (14 punti guadagnati in meno rispetto al modello).

MONZA-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, D’Ambrosio; Birindelli, Zeroli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Mota Carvalho. All. Nesta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

STATISTICHE

-Il Napoli ha segnato almeno due gol in tre partite contro il Monza in Serie A (10 reti in totale), rimanendo a secco nelle altre due. Il Monza ha segnato due gol in entrambe le partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (1V, 1P).

-In questo campionato il Monza ha perso 21 partite (2V, 9N); tra le squadre che hanno subito più di 21 sconfitte stagionali in Serie A, solo sei sono riuscite a salvarsi, le ultime sono state Sampdoria e Spezia nel 2021/22.

-Da inizio febbraio in avanti il Napoli ha pareggiato sei partite di campionato su 10 (3V, 1P): nel periodo, gli azzurri sono la squadra che ha collezionato più pareggi in Serie A, perdendo sei punti rispetto all’Inter (15 vs 21).

-Il Napoli non vince da cinque trasferte di fila in Serie A (4N, 1P).

-Il Monza è sia una delle due squadre che hanno segnato meno gol di testa in questo campionato (due, come l’Hellas Verona), sia quella che ne ha subiti di più con questo fondamentale (17) – il Napoli è l’unica squadra a non averne ancora concesso uno nella Serie A 2024/25.

ROMA-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Dawidowicz, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Bernede, Suslov; Mosquera. All. Zanetti.

STATISTICHE

-L’Hellas Verona ha vinto quattro delle ultime nove partite contro la Roma in Serie A ma la Roma non perde da 27 gare casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A (21V, 6N), solo contro Atalanta e Bari (entrambe 30) i giallorossi hanno avuto una striscia di imbattibilità interna più lunga nella competizione.

-La Roma è imbattuta nelle ultime 16 partite di campionato, grazie a 11 vittorie e cinque pareggi. La Roma ha ottenuto 23 punti, grazie a sette vittorie e due pareggi, nelle ultime nove partite casalinghe di Serie A.

-L’Hellas Verona ha pareggiato tutte le ultime tre partite di campionato, dopo che nelle precedenti sette aveva ottenuto tre successi e subito quattro sconfitte.

-Gli ultimi quattro primi tempi dell’Hellas Verona fuori casa in Serie A sono terminati 0-0 ma l’Hellas è anche la squadra che ha subito più gol sia nel primo quarto d’ora di gara (10) che nella prima mezzora (25); in percentuale ha subito il 61% delle reti nel primo tempo (36/59), percentuale record nella Serie A in corso.

EMPOLI-VENEZIA

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace, Esposito. All. D’Aversa

VENEZIA (3-5-2): Radu; Sverko, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Gytkjaer. All. Di Francesco.

STATISTICHE

-Tra le squadre contro cui non ha mai perso in Serie A, l’Empoli è quella affrontata più volte dal Venezia: cinque – due vittorie e tre pareggi per i lagunari contro i toscani nella competizione.

-Nelle nove sfide tra Serie A e Serie B tra Empoli e Venezia in casa dei toscani, entrambe le squadre sono sempre andate a segno: 35 gol in totale, una media di 3.9 a incontro.

-L’Empoli ha guadagnato nove punti in casa e 15 in trasferta in questo campionato e ha la differenza maggiore tra punti conquistati in gare interne ed esterne nella Serie A 2024/25 (sei).

-Dopo una serie di otto pareggi e sei sconfitte, il Venezia ha vinto l’ultimo incontro di Serie A, 1-0 contro il Monza.

-Il Venezia è la squadra che ha perso più punti una volta avanti nel punteggio in questo campionato (26); considerando da sempre i tre punti a vittoria i lagunari ne hanno persi di più solamente nel 1999/00 (28).

BOLOGNA-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic. All. Inzaghi.

STATISTICHE

-L’Inter ha vinto 75 dei 155 confronti contro il Bologna in Serie A (37N, 43P) e solamente la Juventus (79) ha collezionato più successi contro i rossoblù nella competizione.

-Dopo aver ottenuto cinque vittorie e un pareggio nelle sei partite precedenti, il Bologna ha perso la gara più recente di Serie A (0-2 contro l’Atalanta) e non subisce due sconfitte di fila nella competizione da gennaio 2023 (contro Roma e Atalanta in quel caso).

-Dopo una serie di otto successi esterni consecutivi con sette clean sheet, l’Inter ha conquistato una sola vittoria nelle ultime sei trasferte nella Serie A 2024/25 (3N, 2P), mantenendo una sola volta la porta inviolata.

-l Bologna è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (17), ma l’Inter non ha mai perso una volta avanti nel punteggio (21V, 5N).

-L’Inter ha segnato ben 15 gol su cross in questo campionato (incluso uno nell’ultimo match contro il Cagliari) più di ogni altra squadra; i nerazzurri sono stati primi in questa classifica anche nella Serie A 2023/24 con 19 reti.

MILAN-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez; Pulisic, Abraham, Leao. All. Conceicao.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

STATISTICHE

-Dopo essere rimasto imbattuto per cinque partite di fila (4V, 1N), il Milan ha perso due delle ultime tre gare (1N) di Serie A contro l’Atalanta.

-Nelle ultime otto sfide interne di campionato, il Milan ha tenuto la porta inviolata soltanto una volta (nell’1-0 contro l’Hellas Verona, lo scorso febbraio); in tutte le prime otto sfide casalinghe del torneo in corso, invece, i rossoneri avevano collezionato ben sei ‘clean sheet’: record nel periodo.

-Dopo 12 risultati utili di fila in trasferta (9V, 3N), l’Atalanta ha perso l’ultima gara esterna contro la Fiorentina (0-1).

-Milan e Atalanta sono due delle tre squadre che hanno guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato: 16 i rossoneri e 15 i bergamaschi, entrambe dietro soltanto al Bologna in vetta con 17 punti.

-Considerando solo i gol segnati dopo il 60° minuto, l’Atalanta sarebbe prima in classifica con 62 punti: ben 10 di vantaggio sulle inseguitrici (52 il Napoli), e 12 sul Milan a quota 50, assieme a Roma, Fiorentina e Bologna.

TORINO-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic; Walukiewicz, Maripan, Masina, Biraghi; Casadei, Ricci; Karamoh, Gineitis, Elmas; Adams. All. Vanoli.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca. All. Runjaic.

STATISTICHE

-Il Torino ha vinto sei delle ultime sette partite (1P) giocate contro l’Udinese nel girone di ritorno di Serie A, tenendo la porta inviolata in ciascuno di questi successi.

-L’Udinese non ha segnato in 18 delle 39 gare di Serie A giocate sul campo del Torino, ovvero nel 46% delle gare esterne: soltanto contro Parma (48%) e Atalanta (49%) i friulani hanno fatto peggio in percentuale lontano da casa nel massimo torneo (min. 15 trasferte).

-Il Torino non ha perso alcuna delle sette partite (3V, 4N) disputate all’Olimpico Grande Torino nel 2025.

-Il Torino ha subito soltanto 13 gol nelle 15 partite casalinghe di questo campionato: solo il Napoli ha fatto meglio nelle gare interne (11 reti al passivo). Inoltre, da quando i granata sono tornati in Serie A (dal 2012/13), soltanto nel 2014/15 (12) e nel 2023/24 (otto) ne hanno incassati meno in casa nel torneo a questo punto della stagione.

-L’Udinese ha perso tutte le ultime quattro partite di campionato, con un punteggio complessivo di 1-8.

CAGLIARI-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Comand; Piccoli. All. Nicola

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

STATISTICHE

-Il Cagliari non vince da otto partite di fila (3N, 5P) contro la Fiorentina in Serie A e in sei di queste è rimasto a secco di gol.

-Il Cagliari ha vinto l’ultimo match giocato all’Unipol Domus contro il Monza senza subire gol (3-0).

-La Fiorentina non ha subito gol in quattro delle ultime sei gare di campionato, dopo esserci riuscita soltanto in una delle precedenti 12 partite.

-Dopo quattro successi esterni consecutivi, la Fiorentina ha vinto soltanto una di tutte le successive otto trasferte (2N, 5P) di campionato, raccogliendo cinque punti in totale (1V, 2N): nel periodo (metà dicembre), solo solo Parma (quattro), Empoli (tre) e Monza (zero) hanno fatto peggio della Viola (cinque, appunto, come il Venezia) nelle gare esterne di questa Serie A.

-Il Cagliari è una delle quattro squadre ad avere raccolto più punti nel 2025 rispetto a quelli conquistati da inizio campionato fino a dicembre: 16 contro 14 per i sardi, assieme a Roma (34/20), Bologna (29/28) e Genoa (20/19).

-La Fiorentina è terzultima per numero di corner battuti in questo campionato: 124, più soltanto di Venezia (115) e Monza (114) e ben 33 in meno di quelli del Cagliari (157); tuttavia, la squadra toscana è, al pari dell’Inter, una delle due a vantare la media migliore corner/gol nel torneo in corso: una marcatura ogni 18 angoli calciati.

GENOA-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Frendrup, Miretti; Vitinha, Pinamonti, Zanoli. All. Vieira.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

STATISTICHE

-Dopo un filotto di otto vittorie consecutive in Serie A, il Genoa ha vinto soltanto tre di tutte le successive 17 partite giocate contro la Lazio nel massimo torneo, perdendone ben 11 nel parziale (3N).

-Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2015/16), la Lazio ha segnato ben 39 gol in 17 partite disputate contro il Genoa, per una media di 2.3 reti a match.

-Il Genoa ha perso quattro delle ultime sei partite casalinghe (1V, 1N) di campionato contro la Lazio in Serie A, comprese le due più recenti ma nel 2025, il Genoa è anche una delle sei squadre imbattute in casa in questo torneo, grazie a cinque vittorie e un pareggio

-La Lazio ha vinto senza subire gol (1-0) l’ultima partita in trasferta sul campo dell’Atalanta in Serie A e potrebbe infilare due successi esterni consecutivi nel torneo tenendo la porta inviolata per la prima volta nel torneo dalle ultime due trasferte della stagione 2022/23, con Maurizio Sarri in panchina.

-La Lazio ha segnato 18 gol negli ultimi 15 minuti di partita, dei quali sei arrivati dopo il 90’: record in entrambi casi nella Serie A 2024/25.

PARMA-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Vogliacco; Delprato, Keita, Bernabé, Sohm, Valeri; Man, Bonny. All. Chivu.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Gonzalez, Locatelli, Thuram, Weah; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

STATISTICHE

-Il Parma ha vinto solo una delle ultime 15 sfide di Serie A (4N, 10P) contro la Juventus, quella per 1-0 al Tardini nell’aprile 2015.

-Il Parma ha pareggiato il match di andata (2-2) di questo campionato contro la Juventus; i Ducali potrebbero restare imbattuti in entrambe le sfide stagionali di Serie A contro i bianconeri per la prima volta nella competizione dal 2010/11 (due vittorie in quel caso), ma la Juve ha vinto le ultime tre trasferte giocate contro il Parma in Serie A.

-Tra le squadre che si trovano nella seconda parte della classifica, soltanto il Como ha conquistato più punti (17) rispetto al Parma (16) contro avversarie che occupano attualmente la prima parte del tabellone; inoltre, i gialloblù sono rimasti imbattuti in ciascuna delle ultime quattro di queste sfide (pareggio contro Fiorentina, Inter, Torino e vittoria contro il Bologna).

-Il Parma ha pareggiato tutte le ultime cinque partite di campionato.

-La Juventus ha vinto otto delle 13 gare del girone di ritorno di questa Serie A (2N, 3P).

-Si affrontano la squadra che ha segnato in percentuale più gol a seguito di un corner in questa Serie A (il Parma con il 22%, ovvero 8/37) e quella che ne ha incassati di più, sempre in percentuale, da questa situazione di gioco (la Juventus con 20%, ovvero 6/30).

Multipla Serie A 33° giornata: schedina quota @5.00

Questa settimana con la selezione di sole 3 partite, e lavorando esclusivamente sulle reti, abbiamo raggiunto una Multiplina @5.00 di quota per la 33° giornata di Serie A.

MULTIPLA SERIE A 33° GIORNATA @5.00

Lecce-Como: UNDER 2.5

Empoli-Venezia: GOL SI

Torino-Udinese: UNDER 2.5

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.