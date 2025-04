Domenica pomeriggio, alle ore 15:00 dallo Stadio Franchi, va in scena un interessante derby toscano tra due formazioni a caccia di punti per motivi diversi, i viola per rientrare nella top-6 che vale l’Europa, gli ospiti per fare punti salvezza visto che al momento sarebbero penultimi e retrocessi. Pronostico Fiorentina-Empoli 27 aprile 2025.

Pronostico Fiorentina-Empoli 27 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo analisi, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e i consigli per le scommesse su Fiorentina-Empoli, match valido per la 34° giornata di Serie A 2024-2025.

Come detto questo derby toscano è molto importante con Fiorentina (56) ed Empoli (25) che hanno obiettivi ben diversi, ma sono comunque entrambe a caccia di punti preziosi. I viola potrebbero rilanciare le proprie quotazioni in Europa in caso di vittoria, visto che vengono da 3 vittorie e 2 pareggi, mentre nello stesso parziale la squadra di Roberto D’Aversa ha racimolato solo 3 punti (altrettanti pareggi e 2 ko).

Stranamente la Fiorentina mai battuto l’Empoli negli ultimi 6 precedenti, considerate tutte le competizioni: 4 pareggi e 2 sconfitte, una delle quali maturata quest’anno in Coppa Italia ai calci di rigore. Per l’ultimo successo della Fiorentina al Franchi nel derby bisogna tornare al 3 aprile del 2022 (1-0).

Probabili formazioni Fiorentina-Empoli, Serie A

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

Guida TV Serie A: dove vedere Fiorentina-Empoli?

Il match tra Fiorentina e Empoli, con fischio d’inizio previsto alle ore 15, sarà visibile in diretta tv e in streaming su DAZN.

Migliori quote Fiorentina-Empoli del 27-04-25

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse di calcio 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 34° giornata di Serie A. Fiorentina favorita @1.77 su NetBet in casa contro l’Empoli @5.00 su Betway mentre il pareggio si gioca @3.55 su Snai.

Pronostici Fiorentina-Empoli, le nostre scelte

L’Empoli non riesce più a vincere e secondo noi non si sbloccherà proprio al Franchi in questa partita fondamentale per la viola. Sinceramente ci aspettavamo una quota anche un filo più bassa per la squadra di Palladino che appoggiamo come vincente per vendicare la clamorosa uscita dalla Coppa Italia, proprio per mano dell’Empoli, un avversario che i viola non battono ormai da 6 sfide (5 pareggi e 1 sconfitta).

Risultato Esatto Fiorentina-Empoli

Per questo match di Serie A abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-1, 1-1.

