Sabato tutto fermo nel campionato di calcio italiano per i funerali del Papa, ma domenica si gioca e ad aprire le danze della 34° giornata di Serie A sarà il lunch match delle 12:30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Pronostico Como-Genoa 27 aprile 2025.

Pronostico Como-Genoa 27 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo analisi, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e i consigli per le scommesse su Como-Genoa, match valido per la 34° giornata di Serie A 2024-2025.

Como e Genoa sono già tranquille in una situazione di salvezza virtuale potenzialmente in tasca visto che entrambe le squadre sono appaiate a quota 39 punti, anche se i lombardi sono reduci da 4 risultati utili consecutivi (1 pari e 3 successi), mentre i rossoblù hanno vinto una sola volta nello stesso parziale (2 sconfitte e 1 pari).

Considerando tutte le competizioni, quello del weekend sarà lo scontro numero 31 tra le due formazioni: il bilancio è di 7 vittorie per il Como, 10 per il Genoa e 13 pareggi, compresi gli ultimi 3 incroci (1-1 all’andata a Marassi).

Probabili formazioni Como-Genoa, Serie A

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Strefezza; Douvikas.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti.

Guida TV Serie A: dove vedere Como-Genoa?

Il match tra Como e Genoa, con fischio d’inizio previsto alle ore 12:30, sarà visibile in diretta tv e in streaming su DAZN.

Migliori quote Como-Genoa del 27-04-25

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse di calcio 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 34° giornata di Serie A. Padroni di casa nettamente favoriti @1.83 su Goldbet mentre la vittoria esterna si gioca @4.40 su Snai, col pari @3.40 su Betway.

Pronostici Como-Genoa, le nostre scelte

Partita con poco in palio non semplice da prevedere, specialmente su 1X2, quindi ci concentriamo sulle reti. 4 Under di fila in campionato per il Grifone che è una delle migliori squadre da bassi punteggi. Il Como è più da Over, ma non ha subito gol nelle ultime 2 giornate e non ci aspettiamo una valanga di gol in questo lunch match, sperando in un 1-1 come all’andata a Marassi.

Risultato Esatto Como-Genoa

Per questo match di Serie A abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-1, 1-1, 3-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.