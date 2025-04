Nella nostra rubrica di Serie A andiamo a vedere tutte le statistiche utili per le scommesse e le probabili formazioni dei match in programma il 27 e 28 aprile in questo turno del campionato di calcio italiano, fornendovi anche una multipla @5.56. Pronostici Serie A giornata 34.

Pronostici Serie A giornata 34: probabili formazioni e statistiche

Vediamo le probabili formazioni e le statistiche più interessanti su tutte le partite della 34° giornata di Serie A, in campo il 27 e 28 aprile 2025.

COMO-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Strefezza; Douvikas. All. Fabregas.

GENOA (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Thorsby, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira.

STATISTICHE

-Il Genoa è rimasto imbattuto in sei delle sette sfide contro il Como in Serie A (3V, 3N), l’unico successo dei lariani contro il Grifone nel torneo risale al 1° ottobre 1950.

-Il Como arriva da tre successi consecutivi in campionato (contro Monza, Torino e Lecce) e solo una volta nella sua storia in Serie A ha ottenuto quattro vittorie di fila: nel marzo 1952 con Robert Winkler allenatore.

-Dopo aver registrato soltanto tre clean sheet nelle prime 31 partite di questo campionato, il Como ha mantenuto la porta inviolata nelle due gare più recenti.

-Il Genoa non ha vinto alcuna delle otto trasferte disputate nel 2025 in campionato (4N, 4P), il suo ultimo successo in esterna risale allo scorso 28 dicembre contro l’Empoli (2-1); nel nuovo anno solare solo Monza (zero) e Empoli (tre) hanno guadagnato meno punti del Grifone fuori casa (quattro).

-Il Como è la squadra cha ha segnato in percentuale il maggior numero di gol su azione nella Serie A 2024/25: 86% (37/43).

VENEZIA-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Conceiçao.

STATISTICHE

-Il Milan è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide contro il Venezia in Serie A (11V, 2N – incluso un match vinto a tavolino), l’unico successo dei lagunari nel periodo risale al 19 marzo 2000.

-L’ultimo pareggio tra Venezia e Milan in casa dei lagunari in Serie A risale al 4 maggio 1947 (1-1), da allora sei successi dei lombardi e due dei veneti.

-Il Venezia è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto partite di campionato (1V, 6N), l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Bologna (0-1 lo scorso 29 marzo).

-Il Venezia è la squadra che nel 2025 ha pareggiato più partite in Serie A: 9 su 15 (1V, 5P). Considerando infatti i punti nel nuovo anno solare, i lagunari sarebbero fuori dalla zona retrocessione (12 punti conquistati – tre formazioni ne hanno collezionati meno).

-Da inizio febbraio 2025, il Milan ha subito 15 gol in 12 match di Serie A, solo Monza (24) ed Empoli (23) hanno concesso più reti dei rossoneri nel periodo (il Venezia nel periodo ne ha concessi 11).

-Il Venezia è la squadra che in percentuale ha realizzato più gol su sviluppi di calcio piazzato nella Serie A 2024/25: 59% (16/27); viceversa i lagunari sono il club con meno reti segnate su azione nel campionato in corso (11).

FIORENTINA-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Palladino.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

STATISTICHE

-Quattro delle ultime cinque sfide in Serie A tra Fiorentina ed Empoli sono terminate in parità (con un successo azzurro nel mezzo), incluse le due più recenti. L’Empoli è imbattuto da cinque gare di fila contro la Fiorentina in Serie A (1V, 4N) e la Fiorentina ha vinto solo due delle ultime sette sfide casalinghe contro l’Empoli in Serie A (3N, 2P), perdendo la più recente.

-La Fiorentina ha ottenuto tre successi e un pareggio nelle ultime quattro gare casalinghe in Serie A, senza mai subire gol.

-L’Empoli non vince da 18 gare consecutive in Serie A, la sua più lunga serie senza successi in assoluto nella massima serie (6N, 12P); nell’ultimo match (2-2 vs Venezia) il club toscano ha segnato due reti, le stesse realizzate nelle precedenti nove partite giocate in campionato.

-L’Empoli non mantiene la porta inviolata da 14 trasferte di fila in Serie A, ossia dal 20 settembre scorso (2-0 vs Cagliari).

INTER-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Frattesi, Çalhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. All. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All. Ranieri.

STATISTICHE

-L’Inter è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro la Roma in campionato (8V, 6N), vincendo sette delle ultime otto (1P).

-Grande equilibrio nelle ultime 19 gare al Meazza tra Inter e Roma in Serie A: sei successi per parte e sette pareggi; i nerazzurri hanno però vinto tre delle quattro partite casalinghe più recenti contro i giallorossi in campionato (1P).

-Dopo la sconfitta contro il Bologna, l’Inter potrebbe perdere almeno due match di fila in Serie A per la prima volta dopo oltre due anni, ovvero dal periodo tra marzo e aprile 2023 (tre in quel caso).

-L’Inter è la squadra che ha sia ottenuto più punti (39) che segnato più gol (37) in partite interne in questa stagione di Serie A, tuttavia i nerazzurri sono noni nella classifica delle reti subite (18) in casa nel torneo in corso (otto squadre hanno fatto meglio).

-Sfida tra due delle tre squadre che hanno guadagnato più punti nel 2025 in Serie A: Roma (37 in 15 match) e Inter (31 in 16), tra loro troviamo il Bologna (32 in 16). Nel nuovo anno solare i giallorossi hanno anche la miglior difesa (otto reti subite) mentre i nerazzurri il miglior attacco (27 gol, al pari del Bologna).

-La Roma non perde da 17 match di campionato (12V, 5N), l’ultima sconfitta risale allo scorso 15 dicembre contro il Como (0-2).

JUVENTUS-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Caprari, Mota Carvalho. All. Nesta.

STATISTICHE

-Dopo aver perso le prime due sfide contro il Monza in Serie A, la Juventus ha vinto tutte le tre successive, segnando sempre esattamente due reti, per un punteggio aggregato nel parziale di 6-2.

-La Juventus ha perso solo una delle ultime 16 sfide in Serie A contro la squadra ultima in classifica ad inizio giornata (12V, 3N), sconfitta arrivata proprio contro il Monza: 1-0 all’U-Power Stadium il 18 settembre 2022, la prima storica vittoria dei brianzoli nella massima serie.

-La Juventus ha vinto sei delle sette gare casalinghe in Serie A nel 2025 (1P) e in questo anno solare solo il Bologna (sette) ha ottenuto più successi interni nella competizione. La Juve ha vinto le prime due gare casalinghe con Igor Tudor (vs Genoa e Lecce)

-Il Monza è reduce da quattro sconfitte consecutive. Nell’era dei tre punti a vittoria, solo sei squadre prima del Monza avevano raccolto al massimo 15 punti dopo 33 gare giocate in una stagione in Serie A.

ATALANTA-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman; Retegui. All. Gasperini

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason; Tete Morente, Rebic, Pierotti. All. Giampaolo

STATISTICHE

-L’Atalanta ha vinto le ultime tre sfide contro il Lecce in campionato senza subire gol (score complessivo di 7-0). L’Atalanta è rimasta imbattuta in 12 delle 14 gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (7V, 5N).

-L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in 14 dei 33 match di questo campionato. Nelle ultime 10 partite dell’Atalanta in Serie A non si è mai verificato che entrambe le squadre abbiano trovato il gol: sette clean sheet della Dea ma con cinque gare a secco di gol per i lombardi.

-Da inizio febbraio 2025 solo il Monza (due) ha guadagnato meno punti del Lecce in Serie A (tre in 10 match); i pugliesi potrebbero infatti registrare una striscia di almeno 11 partite senza vittoria nel massimo campionato per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2008.

-Da una parte nessuna squadra ha segnato più gol dell’Atalanta negli ultimi 15 minuti del 1° tempo in questo campionato (14, al pari dell’Inter), dall’altra il Lecce è la formazione che ha subito più reti in questo periodo di gioco (16).

NAPOLI-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci; Karamoh, Casadei, Elmas; Adams. All. Vanoli.

STATISTICHE

-Il Napoli ha vinto sei delle ultime otto gare contro il Torino in Serie A (1N, 1P), mantenendo cinque volte la porta inviolata nel parziale. Il Napoli è imbattuto da 12 gare casalinghe di fila in Serie A contro il Torino (7V, 5N); tuttavia, i partenopei hanno pareggiato quattro delle ultime sette sfide in casa contro i granata, inclusa la più recente.

-Il Napoli è la squadra che ha ottenuto più punti in questo campionato contro squadre attualmente nella parte alta della classifica di Serie A (prime 10 posizioni): 33, almeno sei in più rispetto a qualsiasi altra formazione.

-Il Torino ha vinto due delle ultime tre sfide contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime due posizioni in classifica in Serie A (1P).

-Nelle ultime 10 trasferte in Serie A, il Torino ha perso solo due volte, ottenendo ben sei pareggi (2V); nel periodo (da inizio dicembre), nessuna squadra ha pareggiato più gare esterne dei granata nel torneo (sei anche per il Venezia).

-Il Napoli è la formazione che ha subito meno gol nei maggiori cinque campionati europei in corso (25); solo due volte i partenopei hanno incassato meno reti dopo 33 gare stagionali in Serie A nei tornei ad almeno 20 squadre (23 nel 2017/18 e nel 2022/23).

UDINESE-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Ehizibue, Kristensen, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Payero; Bravo. All. Runjaic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Aebischer; Ndoye, Odgaard, Orsolini; Dallinga. All. Italiano.

STATISTICHE

-L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 10 sfide contro il Bologna in Serie A, pareggiandone ben sette (2P); in questo parziale, entrambe le squadre sono andate a segno nove volte (13 gol per i friulani, 14 per i felsinei).

-Il Bologna ha vinto solo una delle ultime otto trasferte contro l’Udinese in Serie A (2N, 5P), senza mai tenere la porta inviolata nel parziale.

-L’Udinese ha perso le ultime due gare casalinghe (0-1 vs Hellas Verona, 0-4 vs Milan).

-Considerando solo il 2025, il Bologna sarebbe 2° in classifica con 32 punti, ad una lunghezza di vantaggio sull’Inter e due sul Napoli, squadre attualmente appaiate in vetta; nell’anno solare, inoltre, nessuna formazione ha segnato più gol dei felsinei in Serie A (27, come i nerazzurri).

-Bologna e Udinese sono due delle tre squadre ad aver segnato meno gol nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A: solo due, come il Genoa.

LAZIO-PARMA

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Hainaut; Delprato, Hernani, Keita, Sohm, Valeri; Bonny, Pellegrino. All. Chivu.

STATISTICHE

-La Lazio ha vinto nove delle ultime 10 partite contro il Parma in Serie A, perdendo però quella più recente lo scorso 1° dicembre. La Lazio ha vinto tutte le ultime otto sfide casalinghe contro i Parma in Serie A.

-La Lazio arriva da quattro pareggi casalinghi di fila in campionato. La Lazio ha vinto solo una delle ultime nove gare casalinghe in campionato (6N, 2P).

-Il Parma ha pareggiato le ultime tre trasferte di campionato, di cui 0-0 le due più recenti contro Hellas Verona e Fiorentina.

-Dall’arrivo di Cristian Chivu, il Parma ha raccolto 11 punti in otto gare giocate (2V, 5N, 1P), incassando solo sei reti: la squadra Ducale nel periodo sarebbe 11ª in classifica, mentre la Lazio in questo arco temporale sarebbe nona con 13 punti conquistati.

VERONA-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede; Sarr, Mosquera. All. Zanetti.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Adopo, Prati; Zortea, Viola, Luvumbo; Coman. All. Nicola.

STATISTICHE

-L’Hellas Verona è imbattuto da 14 gare casalinghe di fila contro il Cagliari in Serie A (9V, 5N).

-L’Hellas Verona non vince da quattro gare di fila in Serie A (3N, 1P) e nella gestione Paolo Zanetti non è mai arrivato a cinque match consecutivi senza vittoria in campionato. L’Hellas Verona è reduce da due pareggi casalinghi di fila.

-Dopo aver vinto la prima trasferta del 2025 (2-1 vs Monza), il Cagliari ha raccolto solo tre punti nelle successive sette gare esterne di Serie A (3N, 4P), segnando soltanto tre reti in questo parziale.

-Escludendo le autoreti, l’Hellas Verona ha segnato solo cinque gol nel 2025 in campionato, tutti arrivati da marcatori diversi (Tchatchoua, Bernede, Mosquera, Duda e Sarr) e nell’ultima mezzora di gioco; in generale, gli scaligeri sono la squadra ad aver segnato meno reti da inizio anno solare in Serie A.

Multipla Serie A 34° giornata: schedina quota @5.56

Anche per questo turno di campionato prendiamo in analisi 3 partite per una schedina contenuta ma che quintuplica abbondantemente il nostro investimento, che vi ricordo in questa tipologia di giocata deve essere minimo. Per questa 34° giornata di Serie A andiamo su una Multipla 3 eventi @5.56.

MULTIPLA SERIE A 34° GIORNATA @5.56

Fiorentina-Empoli: 1

Atalanta-Lecce: GOL NO

Napoli-Torino: UNDER 2.5

