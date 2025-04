Pronostico Udinese-Bologna di Serie A del 28/04/2025

Per la trentaquattresima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, lunedì 28 aprile 2025, alle ore 18.30, allo stadio Friuli di Udine, si gioca la partita tra la formazione di casa dell’Udinese e la squadra ospite del Bologna. Scopri il pronostico di Udinese-Bologna di Serie A. Le quote offerte dei bookmakers, vedono favorita la vittoria esterna del Bologna.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

L’Udinese, arriva a questa partita casalinga, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, dodicesima in classifica con 40 punti e ormai senza nessun obbiettivo in classifica.

La squadra friulana, arriva a questa partita di campionato, dopo cinque sconfitte consecutive, subite in casa contro Verona e Milan e in trasferta contro Inter, Genoa e Torino.

Il Bologna, arriva in Friuli Venezia Giulia, quinta in classifica con 60 punti, in piena corsa per un posto in Champions League la prossima stagione.

La formazione rossoblù, viene da dieci punti conquistato nelle ultime 5 partite di campionato, frutto di 3 vittorie, l’ultima ottenuta in casa contro l’Inter per 1 a 0, un pareggio e una sconfitta.

Probabili Formazioni Udinese-Bologna di Serie A

Scopriamo insieme le probabili formazioni per il match di campionato, valido per la 34° giornata in Serie A, in programma allo stadio Friuli, tra i padroni di casa dell’Udinese e la squadra ospite del Bologna.

UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Ehizibue, Kristensen, Solet, Kamara; Atta, Payero, Karlstrom, Ekkelenkamp; Bravo; Davis. Allenatore: Runjaic

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Aebischer; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Italiano

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in Serie A, tra i padroni di casa dell’Udinese e la formazione ospite del Bologna, valida per la trentaquattresima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta lunedì 28 aprile 2025 su Dazn dalle ore 18.30.

Le quote offerte dai bookmaker per Udinese-Bologna

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di calcio in Serie A, valido come match della trentaquattresima giornata di campionato, vedono favorita la vittoria esterna del Bologna, in questo match contro l’Udinese.

La vittoria interna dell’Udinese è offerta a quota 4.75 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.50, mentre il successo esterno del Bologna si gioca a quota 1.80.

Pronostico Udinese-Bologna di Serie A del 28/04/2025

Partita fondamentale per centrare un posto in Europa, la prossima stagione, quella che vede impegnato il Bologna, in trasferta contro l’Udinese.

La squadra di casa dopo aver raggiunto una comoda salvezza, ha smesso di giocare e le 5 sconfitte consecutive certificano la situazione. Il Bologna è in piena corsa per un posto in Champions League e visto i successi delle sirette avversarie, ha bisogno dei 3 punti.

Pronostico: Vittoria Bologna, offerta a quota 1.80 su Snai

Risultato Esatto di Udinese-Bologna di Serie A

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Udinese-Bologna, valida per la trentaquattresima giornata di campionato, vi indichiamo questi possibili risultati: 1-1/1-2/0-2

