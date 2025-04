Ci sono ancora da giocare tre partite questo lunedì, in chiusura del 34° turno del campionato di calcio italiano, ma le due più importanti per la corsa scudetto si sono già giocate, con l’Inter che ha perso ancora (si allunga la striscia di imbattibilità della Roma) mentre il Napoli ne approfitta, vince, sale al comando e vede la quota antepost per la vittoria finale crollare @1.25. Risultati Serie A giornata 34.

Risultati Serie A giornata 34: Inter ancora ko, Napoli al comando

Iniziamo il recap dei risultati della 34° giornata di Serie A 2024-2025 con l’1-0 del Como sul Genoa che vale ai lariani di Cesc Fabregas la matematica salvezza. Nell’altro lunch match domenicale vittoria del Milan al Penzo contro il Venezia. I rossoneri di Sergio Conceicao la chiudono con un gol per tempo.

La Fiorentina vince il derby toscano in terno contro l’Empoli sbloccando la gara già dopo 7 minuti. Cade anche con la Roma l’Inter di Simone Inzaghi (terzo ko consecutivo senza segnare reti), con i giallorossi che così si iscrivono di diritto alla corsa Champions. Al Meazza finisce 0-1 con i giallorossi allenati da Claudio Ranieri che la sbloccano già al 22’ con Soulé.

Vittoria importante della Juventus che all’Allianz Stadium regola con il più classico dei punteggi il Monza, virtualmente in Serie B. Mezzo passo falso dell’Atalanta che al Gewiss Stadium non va oltre l’1-1 contro il Lecce. La Dea è ancora terza, ma ora con soli 3 punti sulla quarta.

Nell’altro posticipo serale il Napoli batte il Torino per 2-0 al Maradona e si prende la vetta della classifica in solitaria. Davanti al pubblico amico, la squadra di Antonio Conte impiega 7 minuti per portarsi in vantaggio con McTominay, centrocampista scozzese che sta attraversando un periodo d’oro e che si confermerà firmando anche il raddoppio dei partenopei.

RISULTATI 34° GIORNATA SERIE A

Como-Genoa 1-0

Venezia-Milan 0-2

Fiorentina-Empoli 2-1

Inter-Roma 0-1

Juventus-Monza 2-0

Atalanta-Lecce 1-1

Napoli-Torino 2-0

PARTITE DA GIOCARE LUNEDì

Udinese-Bologna

Lazio-Parma

Verona-Cagliari

Quote Scudetto: il Napoli volta, tricolore @1.25 per i partenopei

La 34° giornata di Serie A potrebbe essere ricordata come la giornata decisiva per l’assegnazione dello scudetto della stagione 2024-2025 di Serie A. Il ko dell’Inter con la Roma e il successo del Napoli sul Torino valso il sorpasso e il primo posto in solitaria, a 4 giornate dalla fine, pesano come un macigno sulle spalle dei nerazzurri che, calendario alla mano, ora vedono lo scudetto molto più da lontano.

La squadra di Conte è passata dal -3 a + 3 in due giornate e, per gli esperti di Sisal, è diventata la favorita per la conquista del tricolore, proposto @1,25. Di contro, gli uomini di Inzaghi, che nelle prossime 4 giornate dovranno affrontare Verona, Torino, Lazio e Como oltre alla doppia sfida con il Barcellona in semifinale di Champions League, e i nerazzurri hanno la strada in salita verso il loro ventunesimo scudetto, proposto oggi @4,00.

Dal possibile triplete a zero titoli, cambiano le quote nerazzurre

L’Inter trema perchè dopo l’eliminazione in Coppa Italia, e la sconfitta in campionato che ha spalancato le quote scudetto al Napoli, ora arriva la semifinale di Champions League col Barcellona, e l’incubo di passare da un possibile e trionfale triplete come nel 2010, ad una stagione da Zeru Tituli (per citare proprio Josè Mourinho) e reale adesso, lo vediamo anche dalle quote.

Ora i ragazzi di Inzaghi vedono sempre più concreto una stagione senza trofei: su Snai crolla da 3,70 a @1,33 (nel giro di appena cinque giorni) la quota “Zero Titoli”. L’Inter sfiderà il Barcellona che di recente ha vinto in Coppa del Re contro il Real, ed è assieme al PSG l’ultima squadra che può completare il triplete, anzi per il Barca sarebbe un poker visto che ha vinto anche la Supercoppa spagnola in questa stagione.

Prossimo turno: turni “semplici” per Napoli ed Inter

Vediamo le prime quote e le percentuali di puntate dei primi scommettitori su PW365 per la 35° giornata di Serie A dal 2 al 5 maggio. Si inizia con l’anticipo di venerdì Torino-Venezia e si continua sabato con 4 match. Alle ore 18:00 Lecce-Napoli con i partenopei favoriti @1.50 per la vittoria in trasferta. Ancora più bassa però la quota dei nerazzurri @1.31 che giocheranno qualche ora dopo in serata a San Siro Inter-Verona.

Domenica altre 4 partite, si inizia col lunch match Empoli-Lazio per continuare nel pomeriggio con Monza-Atalanta e con i big match Roma-Fiorentina e Bologna-Juventus. Nella partita serale al Dall’Ara le prime puntate vanno al 38% sui felsinei e al 32% sui bianconeri, con un 30% di X da non escludere. Gli emiliani sono leggermente favoriti @2.50 di quota rispetto al @2.80 della Juve.

Il turno sarà chiuso dal posticipo di lunedì sera a Marassi, Genoa-Milan. Il grifone si gioca @4.12 per la vittoria, i rossoneri @1.86 e il 50’% esatto delle prime puntate vanno sulla vittoria del Milan mentre il Genoa si ferma al 23%.

