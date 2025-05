Nella nostra rubrica di Serie A andiamo a vedere tutte le statistiche utili per le scommesse e le probabili formazioni dei match in programma il 2-5 maggio in questo turno del campionato di calcio italiano, fornendovi anche una multipla @3.75. Pronostici Serie A giornata 35.

Pronostici Serie A giornata 35: probabili formazioni e statistiche

Vediamo le probabili formazioni e le statistiche più interessanti su tutte le partite della 34° giornata di Serie A, in campo il 27 e 28 aprile 2025.

TORINO-VENEZIA

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Linetty, Gineitis, Casadei, Biraghi; Elmas; Adams. All. Vanoli.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Gytkjaer, Yeboah. All. Di Francesco.

STATISTICHE

-Dopo aver vinto sei sfide di Serie A di fila tra il 1947 e il 1962, il Torino ha ottenuto solamente due successi nelle successive 10 partite contro il Venezia nella competizione (6N, 2P).

-Il Torino ha perso due delle ultime tre partite di campionato, senza segnare ma è imbattuto nelle ultime otto partite casalinghe di Serie A (4V, 4N) e in particolare ha vinto quattro delle ultime sei.

-Da inizio febbraio in avanti, il Venezia ha mancato l’appuntamento con il gol in sette gare su 12, inclusa la più recente (0-2 contro il Milan); nel periodo solo il Monza (otto) è rimasto a digiuno in più incontri dei lagunari.

CAGLIARI-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Makoumbou, Marin, Adopo, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Atta, Lovric, Karlstrom, Lovric, Kamara; Iker Bravo, Davis. All. Runjaic.

STATISTICHE

-È dal 14 aprile 2018 che il Cagliari non riesce a segnare più di un gol contro l’Udinese in Serie A. ’Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare esterne contro il Cagliari in Serie A, grazie a tre vittorie e due pareggi.

-Il Cagliari ha perso otto delle 17 partite casalinghe fin qui disputate in Serie A, meno solo di Hellas Verona (10) e Monza (11).

-L’Udinese ha segnato un solo gol nelle ultime sei partite di Serie A e in particolare nessuno nelle ultime quattro.

PARMA-COMO

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Hainaut, Leoni, Valenti; Delprato, Keita, Sohm, Valeri; Ondrejka,; Pellegrino, Bonny. All. Chivu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Ikoné; Cutrone. All. Fabregas.

STATISTICHE

-Il Parma è imbattuto in Serie A contro il Como, grazie a una vittoria e due pareggi. Tra Serie A e Serie B il Parma ha perso solo due partite casalinghe contro il Como, una nel 1931 e una nel 1956.

-Il Parma ha pareggiato sei delle prime nove partite con Cristian Chivu in panchina (2V, 1P) E Dopo aver perso sette delle 13 gare interne con Fabio Pecchia allenatore in questo campionato (3V, 3N), il Parma è rimasto imbattuto nelle quattro davanti al proprio pubblico da quando è arrivato Cristian Chivu (2V, 2N).

-Il Como ha segnato in tutte le ultime cinque trasferte di Serie A (10 gol, di cui sei nelle due più recenti). Il Como (cinque) è anche la squadra che ha realizzato più reti grazie agli autogol avversari nei maggiori cinque campionati europei 2024/25.

LECCE-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Karlsson, Berisha, Morente; Krstovic. All. Giampaolo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Raspadori. All. Conte.

STATISTICHE

-Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite contro il Lecce in Serie A.

-Nelle ultime nove giornate di campionato, il Lecce ha raccolto solamente due punti e in Serie A, nel periodo, solamente il Monza (un punto) ha fatto peggio. Il Lecce non vince in casa in Serie A dal 15 dicembre scorso contro il Monza (2-1); da allora, i pugliesi hanno raccolto solo tre punti grazie a tre pareggi (6P) e in particolare hanno mancato l’appuntamento con il gol in sei delle nove gare interne disputate.

-Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di campionato ed è l’unica squadra che in questo campionato non ha ancora subito un gol di testa, mentre il Lecce ne ha concessi già 10 con questo fondamentale, meno solamente di Torino (11) e Monza (18).

INTER-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Frattesi, Carlos Augusto; Arnautovic, Correa. All. Farris (Inzaghi squalificato)

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti.

STATISTICHE

-L’Inter è sia la squadra che ha battuto più volte l’Hellas Verona in Serie A (41), sia quella che ha segnato di più contro i gialloblù nella competizione (117 reti). L’Hellas Verona non ha mai vinto in trasferta contro l’Inter in Serie A (11N, 22P).

-L’Inter ha perso senza segnare le ultime due partite di campionato, tante sconfitte quante nelle precedenti 27 gare di Serie A (19V, 6N). Aprile e maggio sono i due mesi in cui storicamente le squadre di Simone Inzaghi hanno subito più sconfitte in Serie A (12 in ciasun mese); in particolare, maggio vede una percentuale di sconfitte del 36% (12/33), inferiore solo a quella di luglio (50%, 4/8).

-L’Inter è la squadra che ha effettuato più conclusioni in questo campionato (532) per un valore di Expected Goals di 61.9; la differenza tra gol segnati (72) e xG è la seconda più alta di questo campionato (10.1, inferiore solo ai 10.2 della Fiorentina).

EMPOLI-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Kovalenko, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

STATISTICHE

-Nelle ultime 12 sfide tra Empoli e Lazio in Serie A ci sono state 10 vittorie biancocelesti e due pareggi. La Lazio ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A al Castellani contro l’Empoli, segnando 10 gol (due di media a match) e collezionando tre clean sheets nel parziale.

-L’Empoli non vince una partita di campionato dall’8 dicembre contro l’Hellas Verona: 19 gare di fila senza vittorie (6N, 13P) rappresenta già la striscia negativa record per il club toscano in Serie A.

-La Lazio è una delle quattro squadre di questo campionato (con Atalanta, Empoli e Hellas Verona) ad aver conquistato più punti in trasferta che in casa; i biancocelesti arrivano da due successi di fila fuori casa.

-Nel girone d’andata, la Lazio aveva viaggiato a una media punti di 1.84 (35 in 19 gare), media che nel ritorno è diventata 1.67 (25 in 15 gare). Anche la media gol si è abbassata per i biancocelesti, da 1.74 a 1.60.

MONZA-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. All. Nesta.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

STATISTICHE

-Tra le avversarie contro cui l’Atalanta ha ottenuto il 100% di vittorie in Serie A, il Monza è quella che i bergamaschi hanno affrontato più volte (5/5); il punteggio complessivo tra Dea e brianzoli nel massimo campionato è di 14-3.

-Il Monza ha perso le ultime cinque partite di campionato e nella sua storia in Serie A non ha mai registrato sei sconfitte consecutive.

-L’Atalanta è la squadra che ha guadagnato più punti in trasferta in questa stagione di Serie A: 36 in 17 match fuori casa; considerando i maggiori cinque campionati europei 2024/25, solo Liverpool (38) e PSG (37) hanno fatto meglio lontano da casa (a quota 36 anche il Barcellona). L’Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei trasferte in Serie A (1P), segnando ben 17 gol (2.8 di media) e subendone solo due.

-Da una parte, solo l’Inter ha segnato più reti di testa (14) dell’Atalanta (12) nella Serie A 2024/25; dall’altra, il Monza è la squadra che ha subito il maggior numero di gol (18) con questo fondamentale nella stagione in corso nei maggiori cinque campionati europei.

ROMA-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

STATISTICHE

-La Roma è l’avversaria contro cui la Fiorentina ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A: 62 in 171 sfide, completano 58 vittorie giallorosse e 51 successi viola. La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite di campionato contro la Roma (2V, 2N). La Roma ha perso solo tre delle ultime 50 gare casalinghe (31V, 16N) contro la Fiorentina in Serie A.

-La Roma è la squadra con la serie aperta più lunga di match consecutivi senza sconfitta nei maggiori cinque campionati europei: 18 (13V, 5N.

-La Fiorentina è imbattuta da sei partite di campionato (4V, 2N).

-Roma e Fiorentina sono due delle tre squadre, con l’Atalanta, ad avere segnato più reti da fuori area in questa stagione di Serie A: tutte a quota nove; inoltre, nessuna formazione ha subito meno gol dei giallorossi dalla distanza (due, al pari della Juventus).

BOLOGNA-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

JUVENTUS (4-3-2-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Veiga, Cambiaso; Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Tudor.

STATISTICHE

-Bologna e Juventus hanno pareggiato tutte le ultime quattro sfide in Serie A, andando entrambe sempre a segno. La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 25 partite di Serie A contro il Bologna (17V, 8N). Il Bologna non batte in casa la Juventus in Serie A dal 29 novembre 1998.

-Con una vittoria, il Bologna supererebbe la Juventus in classifica a tre giornate dal termine: i rossoblù non sono mai stati nella storia davanti ai bianconeri a tre turni dalla fine in un campionato di Serie A a 20 squadre.

-Il Bologna è sia la squadra che in questo campionato vanta più recuperi offensivi in seguito a pressing (242), sia la formazione che ha prodotto l’interruzione alta di più sequenze degli avversari (420).

GENOA-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Thorsby, Messias; Pinamonti. All. Vieira.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao. All. Conceiçao.

STATISTICHE

-Il Milan è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide di campionato contro il Genoa (9V, 4N). Il Milan ha vinto in cinque delle ultime sei partite al Ferraris contro il Genoa (1N), collezionando ben quattro clean sheets in questo parziale.

-Tra campionato e Coppa Italia, il Milan ha vinto le ultime tre trasferte senza subire alcun gol.

-Il Genoa ha perso le ultime due partite di Serie A e nelle ultime tre non ha trovato la via del gol.

-Solo il Parma (28 conclusioni) ha effettuato meno tiri del Genoa (29, come il Cagliari) nel mese di aprile in Serie A; i liguri hanno comunque prodotto un valore di Expected Goals di 3.39 complessivo nel mese appena terminato, pur segnando soltanto una rete.

Multipla Serie A 35° giornata: schedina quota @376

Questa settimana abbiamo trovato solo 3 quote discrete per questo turno di Serie A, per una piccola multipla, una tripletta @3.75 di quota.

MULTIPLA SERIE A 35° GIORNATA @3.75

Torino-Venezia: UNDER 2.5

Monza-Atalanta: 2

Bologna-Juventus: GOL SI

