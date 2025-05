Domenica al Castellani si gioca il lunch match delle ore 12:30 con l’empoli a caccia di punti salvezza ma anche la Lazio ha bisogno dei tre punti per continuare la corsa europea in questa 35° giornata di Serie A 2024-2025. Pronostico Empoli-Lazio 4 maggio 2025.

Pronostico Empoli-Lazio 4 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Empoli-Lazio con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e i nostri consigli per le scommesse su questo match di calcio valido per la 35° giornata di Serie A.

Nelle ultime 12 sfide tra Empoli e Lazio in Serie A ci sono state 10 vittorie biancocelesti e due pareggi. La Lazio ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A al Castellani contro l’Empoli, segnando 10 gol (due di media a match) e collezionando tre clean sheets nel parziale.

L’Empoli non vince una partita di campionato dall’8 dicembre contro l’Hellas Verona: 19 gare di fila senza vittorie (6N, 13P) rappresenta già la striscia negativa record per il club toscano in Serie A.

Nel girone d’andata, la Lazio aveva viaggiato a una media punti di 1.84 (35 in 19 gare), media che nel ritorno è diventata 1.67 (25 in 15 gare). Anche la media gol si è abbassata per i biancocelesti, da 1.74 a 1.60.

Probabili Formazioni Empoli-Lazio

EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Kovalenko, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Guida TV Serie A: dove vedere Empoli-Lazio?

Empoli-Lazio, domenica 4 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote Empoli-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Padroni di casa sfavoriti @4.35 su Goldbet, con la vittoria della Lazio @1.85 su Sisal e il pareggio @3.55 su Snai.

I nostri pronostici su Empoli-Lazio

La Lazio è una delle quattro squadre di questo campionato (con Atalanta, Empoli e Hellas Verona) ad aver conquistato più punti in trasferta che in casa; i biancocelesti arrivano da due successi di fila fuori casa.

Risultato Esatto Empoli-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-3

