Domenica nel tardo pomeriggio (ore 18:00) all’Olimpico va in scena uno dei match più interessanti della 35° giornata di Serie A 2024-2025 con implicazioni per l’Europa. I giallorossi non perdono da 18 match di fila in campionato, ma i viola hanno bisogno di punti. Pronostico Roma-Fiorentina 4 maggio 2025.

Pronostico Roma-Fiorentina 4 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Roma-Fiorentina con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e i nostri consigli per le scommesse su questo match di calcio valido per la 35° giornata di Serie A.

La Roma è la squadra con la serie aperta più lunga di match consecutivi senza sconfitta nei maggiori cinque campionati europei: 18 (13V, 5N. La Fiorentina è imbattuta da sei partite di campionato (4V, 2N).

Roma e Fiorentina sono due delle tre squadre, con l’Atalanta, ad avere segnato più reti da fuori area in questa stagione di Serie A: tutte a quota nove; inoltre, nessuna formazione ha subito meno gol dei giallorossi dalla distanza (due, al pari della Juventus).

Probabili Formazioni Roma-Fiorentina

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Guida TV Serie A: dove vedere Roma-Fiorentina?

Roma-Fiorentina, domenica 4 maggio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote Roma-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Roma nettamente favorita per un altra vittoria @1.67 su Sisal, con la Fiorentina @5.50 su Goldbet e il pareggio @3.80 su NetBet.

I nostri pronostici su Roma-Fiorentina

La Roma è l’avversaria contro cui la Fiorentina ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A: 62 in 171 sfide, completano 58 vittorie giallorosse e 51 successi viola. La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite di campionato contro la Roma (2V, 2N). La Roma ha perso solo tre delle ultime 50 gare casalinghe (31V, 16N) contro la Fiorentina in Serie A. Azzardiamo una X in questo importante big match in chiave europea.

Risultato Esatto Roma-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-0, 3-1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.