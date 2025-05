Al Dall’Ara domenica sera va in scena quello che a tutti gli effetti può essere considerato il big match della 35° giornata di Serie A 2024-2025, col Bologna che punta proprio i bianconeri in classifica, in una serrata corsa per tornare anche quest’anno in Champions. Pronostico Bologna-Juventus 4 maggio 2025.

Pronostico Bologna-Juventus 4 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Bologna-Juventus con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e i nostri consigli per le scommesse su questo match di calcio valido per la 35° giornata di Serie A.

Bologna e Juventus hanno pareggiato tutte le ultime quattro sfide in Serie A, andando entrambe sempre a segno. La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 25 partite di Serie A contro il Bologna (17V, 8N). Il Bologna non batte in casa la Juventus in Serie A dal 29 novembre 1998.

Il Bologna è sia la squadra che in questo campionato vanta più recuperi offensivi in seguito a pressing (242), sia la formazione che ha prodotto l’interruzione alta di più sequenze degli avversari (420).

Probabili Formazioni Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

JUVENTUS (4-3-2-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Veiga, Cambiaso; Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Tudor.

Guida TV Serie A: dove vedere Bologna-Juventus?

Bologna-Juventus, domenica 4 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Bologna-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

I nostri pronostici su Bologna-Juventus

Con una vittoria, il Bologna supererebbe la Juventus in classifica a tre giornate dal termine: i rossoblù non sono mai stati nella storia davanti ai bianconeri a tre turni dalla fine in un campionato di Serie A a 20 squadre. Giochiamo sui padroni di casa ma ci copriamo col rimborso in caso di pareggio (Asian Handicap su Bet365).

Risultato Esatto Bologna-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 1-2.

