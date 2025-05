A Marassi arriva il Milan per il posticipo di lunedì sera, 5 maggio 2025, che conclude la 35°giornata di Serie A. Vediamo probabili formazioni, migliori quote, statistiche, guida tv e i consigli per le scommesse col Pronostico Genoa-Milan 5 maggio 2025.

Pronostico Genoa-Milan 5 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Genoa-Milan, match che lunedì sera a Marassi chiuderà la 35° giornata di Serie A 2024-2025.

Il Genoa è tranquillo a metà classifica anche se non vince da 3 giornate in campionato, con un pareggio seguito dalle ultime 2 sconfitte (2-0 sul campo della Lazio e 0-1 anche in casa contro il Como).

Il Milan è praticamente fuori dalla corsa all’Europa (rimane l’accesso via Coppa Italia per i rossoneri). La squadra di Conceicao ha vinto le ultime 2 trasferte, in mezzo la sconfitta interna a San Siro contro l’Atalanta. All’andata il Milan non è andato oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa.

Probabili Formazioni Genoa-Milan

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Thorsby, Messias; Pinamonti. All. Vieira.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao. All. Conceiçao.

Statistiche scommesse Genoa-Milan

-Il Milan è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide di campionato contro il Genoa (9V, 4N). Il Milan ha vinto in cinque delle ultime sei partite al Ferraris contro il Genoa (1N), collezionando ben quattro clean sheets in questo parziale.

-Solo il Parma (28 conclusioni) ha effettuato meno tiri del Genoa (29, come il Cagliari) nel mese di aprile in Serie A; i liguri hanno comunque prodotto un valore di Expected Goals di 3.39 complessivo nel mese appena terminato, pur segnando soltanto una rete.

-Pur essendo la squadra che tenta più conclusioni da fuori area (95) da inizio 2025 in Serie A (quindi dall’arrivo di Sérgio Conceicao), il Milan è una delle tre compagini che in campionato non ha ancora segnato dalla distanza in questo anno solare – insieme al Bologna e all’avversaria di giornata, il Genoa.

-Andrea Pinamonti non ha trovato il gol nelle ultime nove partite in Serie A: è il suo digiuno più lungo in un singolo massimo campionato dalle 15 gare consecutive senza reti nel periodo tra ottobre 2019 e giugno 2020, quando vestiva proprio la maglia del Genoa.

-Youssouf Fofana ha già fornito sei assist in questo campionato; considerando le ultime 20 stagioni (dal 2005/06), soltanto un centrocampista centrale è arrivato ad almeno sette passaggi vincenti nella sua stagione d’esordio in Serie A con il Milan: Hakan Çalhanoglu nel 2017/18 (a sei si è fermato Alberto Aquilani nel 2011/12).

-Christian Pulisic ha deciso l’unico match giocato in carriera al Ferraris contro il Genoa (1-0 il 7 ottobre 2023); escludendo gli attaccanti centrali (prime o seconde punte), l’americano potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a segnare più di 10 gol nei primi due campionati di Serie A disputati in rossonero da Luciano Chiarugi (1972/73 e 1973/74).

Migliori quote Genoa-Milan

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Rossoneri nettamente favoriti in trasferta a Marassi con vittoria @1.75 su Sisal mentre il successo del Genoa si gioca @4.75 su Goldbet, col pareggio @3.75 su Snai.

Pronostici Genoa-Milan, le nostre scelte

Tra campionato e Coppa Italia, il Milan ha vinto le ultime tre trasferte senza subire alcun gol. Il Genoa ha perso le ultime due partite di Serie A e nelle ultime tre non ha trovato la via del gol. Andiamo col Gol NO per un raddoppio abbondante, come nello 0-0 dell’andata (2° Gol NO negli ultimi 3 precedenti tra queste due formazioni).

Risultato esatto Genoa-Milan

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 1-3, 0-2.

