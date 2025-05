Un turno che vede vincere le due squadre al comando, Napoli ed Inter, entrambe per 1-0, ma continua la corsa scudetto, come continua la corsa alla top-4 che vale la Champions, sempre più equilibrata. Monza ufficialmente retrocessa. Prossimo turno dal 9 al 12 maggio molto importante con Milan-Bologna, Lazio-Juve ed Atalanta-Roma come big match. Risultati Serie A giornata 35.

Risultati Serie A giornata 35: Napoli e Inter vincono col minimo scarto

Vediamo i risultati della 35° giornata di Serie A, l’ultima giocata per il campionato di calcio italiano iniziato venerdì con l’anticipo Torino-Venezia finito 1-1. Brutto ko interno per il Cagliari di Davide Nicola, che cede per 1-2 all’Udinese di Runjaic. Quinta vittoria consecutiva per il Como che si impone al Tardini contro il Parma per 0-1 e interrompe la striscia positiva dei ducali che andava avanti da 7 gare consecutive.

Il Napoli di Antonio Conte fa un altro passo verso lo scudetto vincendo al Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo per 0-1. I partenopei si portano in vantaggio già al 24’ grazie a un calcio di punizione di Raspadori. Nella ripresa il Lecce spinge alla ricerca del pari, ma la capolista difende bene e riesce ad arrivare al triplice fischio senza subire reti. Vittoria di corto muso, ma che vale tre punti pesantissimi. Vittoria minima per 1-0 anche per l’Inter di Simone Inzaghi (squalificato) contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti. Al Meazza la gara si sblocca già al 9’ quando Asslani trasforma un calcio di rigore. Il testa a testa per lo Scudetto può continuare.

La Lazio di Baroni espugna il Castellani e rimane attaccata al treno Champions League, inguaiando al contempo l’Empoli di D’Aversa, presentatosi all’appuntamento senza numerosi giocatori infortunati. Tutto facile per l’Atalanta nel derby lombardo contro il Monza, che retrocede aritmeticamente in Serie B. Va alla Roma l’incrocio Champions dello stadio Olimpico contro la Fiorentina. Per la squadra di Claudio Ranieri si tratta del 19° risultato utile consecutivo in campionato.

Bologna e Juventus si spartiscono la posta al Dall’Ara: finisce 1-1 con un gol per tempo. La squadra di Igor Tudor parte meglio e si porta in vantaggio già al 9’ con una conclusione di Thuram che trova la collaborazione di Skorupski. I bianconeri falliscono in contropiede la possibilità di raddoppiare, poi nella ripresa al 54’ arriva il pari dei rossoblù con Veiga che devia alle spalle di Di Gregorio una conclusione di Freuler. Con questo punto la Juve raggiunge Roma e Lazio a 63, mentre il Bologna è dietro di un gradino.

Quote Scudetto: partenopei sempre avanti sui nerazzurri

Grazie a un gol di Giacomo Raspadori, il Napoli supera anche l’ostacolo Lecce al ‘Via del Mare’ e mantiene invariato a tre punti il distacco dall’Inter, vittorioso 1-0 sull’Hellas Verona. Quando mancano tre giornate al termine della stagione, i bookmaker vedono sempre più vicina la possibilità che la squadra di Conte vinca il quarto scudetto della sua storia: si passa infatti da 1,25 della scorsa settimana agli attuali @1,15 su Snai.

Aumentano ancora, invece, le quote per il ventunesimo tricolore per i ragazzi di Inzaghi, ora offerto @5,50 (sette giorni fa si giocava a 4,33). I betting analyst sembrano non credere alla possibilità spareggio tra le due squadre: su Sisal, infatti, cresce da 5 a @9 questa opzione, che in Serie A manca dal 1964, unica volta in cui lo scudetto fu assegnato in una partita secca tra Bologna e Inter.

Corsa Champions League: sempre più agguerrita la concorrenza per la top-4

Tre squadre a pari punti (Juventus, Roma e Lazio) al quarto posto a 63 punti, a 270 minuti dal termine del campionato, con il Bologna distante un solo punto. Una vera bagarre per l’ultimo posto Champions, con i bookmaker che vedono ancora la Juventus favorita: i bianconeri sono in pole @1,85 su Goldbet, davanti alla Roma, ancora imbattuta nel 2025, e scesa da 4 a @3,50, con la Lazio, che affronterà proprio i bianconeri sabato pomeriggio, proposta ancora @6 nonostante il colpo di Empoli. Poca fiducia invece nella rimonta del Bologna, passata in 15 giorni da 3 a @7 volte la posta.

Vediamo il calendario delle partite ancora da giocare per le protagoniste nella corsa alla top-4, con la difficoltà per ogni match, e il totale con un livello da 1 (il minimo) a 12 (il massimo e più impegnativo). Sulla carta il cammino più facile lo ha l’Atalanta, seguita dalla Juventus, e in teoria dovrebbero rimanere queste due le altre squadre che completeranno la top-4. Roma imbattuta nel 2025, ma i giallorossi hanno il cammino più ostico, con un livello di difficoltà a 10 (appena sotto ci sono Bologna e Milan).

ATALANTA 68 PUNTI (3° POSTO)

Roma ***

GENOA *

Parma *

Livello Difficoltà: 5

JUVENTUS 63 PUNTI (4° POSTO)

LAZIO ****

Udinese **

VENEZIA *

Livello Difficoltà: 6

ROMA 63 PUNTI (5° POSTO)

ATALANTA ****

Milan ****

TORINO **

Livello Difficoltà: 10

LAZIO 63 PUNTI (6° POSTO)

Juventus ****

INTER ****

Lecce *

Livello Difficoltà: 8

BOLOGNA 62 PUNTI (7° POSTO)

MILAN ****

FIORENTINA ****

Genoa *

Livello Difficoltà: 9

FIORENTINA 59 PUNTI (8° POSTO)

Venezia *

Bologna ****

UDINESE **

Livello Difficoltà: 7

MILAN 57 PUNTI (9° POSTO)

Bologna ****

ROMA ****

Monza *

Livello Difficoltà: 9

Betting Trends: statistiche scommesse Serie A

Nell’ultimo turno abbiamo visto solo 2 vittorie interne, 1 pareggio e tutto il resto dei match (7) hanno visto vincere la squadra in trasferta. Sulle reti abbiamo visto 7 partite da Under 2.5 e solo 3 da Over (ma si sale a 4 partite da Gol/Gol rispetto a 6 match da Gol NO). Ecco il recap stagionale del campionato di calcio italiano.

Prossimo turno: 36° giornata con Milan-Bologna, Lazio-Juve ed Atalanta-Roma

In arrivo una 36° giornata di Serie A davvero interessante dal 9 al 12 maggio. Si inizia subito con l’anticipo del venerdì a San Siro con Milan-Bologna che si giocano le ultime chance europee. Le quote di PW365 aprono col Milan di poco avanti @2.40 sul Bologna @2.82 e il pareggio @3.35. Le prime puntate degli scommettitori vanno al 39% sui rossoneri contro un 33% che crede invece nella vittoria esterna, ma anche la X non è da escludere e al momento è giocato dal 28% del mercato di PW365.

Sabato altri 3 match e a rubare la scena è chiaramente Lazio-Juventus alle ore 18 dallo Stadio Olimpico dove i biancocelesti sono di poco avanti @2.45 contro il @2.90 dei rossoneri e il @3.15 per il pari. Scommettitori spaccati in tre anche qui, con la Lazio di poco avanti al. 38% sulla Juve al 32% e poi un importante 30% che punta sul pareggio.

Domenica il grosso del turno spezzatino con 4 partite. Nel tardo pomeriggio Torino-Inter con i nerazzurri favoriti @1.46 anche in trasferta (64% di puntate sui nerazzurri vincenti contro un piccolo 14% sui granata). In serata toccherà rispondere ai partenopei impegnati in casa in Napoli-Genoa. La squadra di Conte si gioca appena @1.30 per la vittoria e raccoglie il 72% delle prime preferenze degli scommettitori contro gli ospiti fermi al 9%.

Il turno sarà chiuso da un doppio posticipo del lunedì al via alle 18:30 con Venezia-Fiorentina anche se la sfida più attesa è lo scontro diretto per la Champions con Atalanta-Roma. Nonostante l’imbattibilità dei giallorossi e il rendimento interno negativo della Dea, i bergamaschi sono favoriti in quota @1.85 contro il @3.96 della Roma. Scommettitori al 50% preciso per la vittoria dell’Atalanta contro il 24% sulla Roma, una percentuale di puntate inferiore anche alla X (26%).

