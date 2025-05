Nella nostra rubrica di Serie A andiamo a vedere tutte le statistiche utili per le scommesse e le probabili formazioni dei match in programma il 9-12 maggio in questo turno del campionato di calcio italiano, fornendovi anche una multipla @3.96. Pronostici Serie A giornata 36.

Pronostici Serie A giornata 36: probabili formazioni e statistiche

Vediamo le probabili formazioni e le statistiche più interessanti su tutte le partite della 36° giornata di Serie A, in campo dal 9 al 12 maggio 2025.

MILAN-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Joao Felix; Gimenez. All. Conceiçao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

STATISTICHE

-Dopo una serie di 13 successi e quattro pareggi contro il Bologna, il Milan ha perso la sfida più recente in campionato, lo scorso febbraio.

-Il Milan ha perso l’ultima partita casalinga di Serie A (0-1 contro l’Atalanta) e non subisce due sconfitte interne consecutive da ottobre-novembre 2023 in campionato.

-Il Bologna non è riuscito a segnare nelle ultime due trasferte di Serie A (0-2 contro l’Atalanta e 0-0 contro l’Udinese).

-Il Bologna è una delle tre squadre, con Genoa e Udinese, ad aver segnato meno gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato: solamente due reti per gli emiliani, di cui una proprio a San Siro, di Santiago Castro contro l’Inter a gennaio.

COMO-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone; Ikoné, Nico Paz, Da Cunha; Cutrone. All. Fabregas.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Makoumbou, Marin, Adopo, Augello; Piccoli, Luvumbo. All. Nicola.

STATISTICHE

-Como e Cagliari si sono affrontati sette volte in Serie A, con la squadra lombarda vincente in tre occasioni, contro i due successi rossoblù (due pareggi a completare il bilancio, incluso quello del match di andata).

-Il Como ha vinto tutte le ultime cinque partite di Serie A, subendo una sola rete nel parziale.

-Il Cagliari ha perso tre delle ultime quattro partite di Serie A (1V), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti otto gare disputate nella competizione (2V, 3N).

-Il Como è la squadra che in percentuale ha subito meno gol nei primi tempi di questo campionato: solamente il 33%, frutto di 16 gol subiti sui 48 totali.

LAZIO-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Conceiçao; Kolo Muani. All. Tudor.

STATISTICHE

-La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Lazio in Serie A: 87 successi bianconeri, con 36 vittorie biancocelesti e 38 pareggi a completare il quadro.

-La Lazio ha pareggiato le ultime cinque partite casalinghe di Serie A.

-Igor Tudor, che con la Lazio ha collezionato nove panchine in Serie A nel finale della stagione 2023/24, ha ottenuto solo due punti nelle prime tre trasferte con la Juventus.

-Il 94% dei gol subiti dalla Juventus in questo campionato è arrivato dall’interno dell’area di rigore (30/32), nessuna squadra in percentuale ne ha concessi di più (al pari della Roma).

-Nonostante sia solo 10° per recuperi offensivi (208), la Lazio si trova al secondo posto in questo campionato di Serie A per conclusioni a seguito di un recupero di questo tipo: 46, meno solo delle 47 del Lecce.

EMPOLI-PARMA

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Solbakken, Fazzini; Esposito. All. D’Aversa.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Sohm, Keita, Ondrejka, Valeri; Bonny, Pellegrino. All. Chivu.

STATISTICHE

-Empoli e Parma hanno pareggiato quattro delle ultime sei sfide di Serie A, con un successo per parte a completare il parziale.

-L’Empoli non vince in Serie A dall’8 dicembre scorso contro l’Hellas Verona e da allora è l’unica squadra a non aver ottenuto nemmeno un successo nella competizione – i toscani hanno collezionato sei punti nel periodo, solo il Monza (cinque) ha fatto peggio.

-In questo campionato l’Empoli ha vinto solamente una partita casalinga (7N, 9P) e nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei in corso ha fatto peggio (un successo interno anche per Monza, Ipswich Town e Southampton).

-Il Parma ha pareggiato sei delle ultime otto partite di campionato (1V, 1P), tanti pareggi quanti nelle precedenti 22 gare disputate nella competizione (4V, 12P).

-Il Parma non vince in trasferta in Serie A dal 9 novembre contro il Venezia (5N, 6P) e in particolare ha pareggiato tutte le ultime quattro gare esterne nel torneo.

-L’Empoli è la squadra che in percentuale segna di più nei primi tempi di questo campionato (59%, 16 gol sui 27 totali) e in generale quella che realizza meno reti negli ultimi 30 minuti di gioco (cinque).

UDINESE-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Lovric, Kamara; Atta; Davis. All. Runjaic.

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Lekovic, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Caprari, Mota Carvalho. All. Nesta.

STATISTICHE

-L’Udinese è imbattuta contro il Monza in Serie A, grazie a due vittorie e tre pareggi. Udinese e Monza hanno pareggiato entrambe le sfide in casa dei bianconeri in Serie A: 2-2 nell’aprile 2023, 0-0 nel febbraio 2024.

-Dopo una serie di cinque sconfitte di fila, l’Udinese ha ottenuto quattro punti nelle due partite più recenti di Serie A; i bianconeri hanno mancato l’appuntamento con il gol in cinque di questi ultimi sette incontri. L’Udinese non ha trovato il gol nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1N, 2P).

-Il Monza è fermo a 15 punti in 35 partite di questo campionato; l’ultima squadra a chiudere una stagione di Serie A con 15 o meno punti è stata l’Ancona nel 2003/04 (13). Il Monza ha perso tutte le ultime 10 trasferte di Serie A e l’ultima squadra a fare peggio fuori casa è stata il Benevento 2017/18, che arrivò a quota 15 sconfitte esterne di fila.

-In questo campionato nessuna squadra ha subito più conclusioni del Monza (516, come il Venezia); in particolare la squadra brianzola ha concesso 274 tiri nel 2025, con solo quattro formazioni dei maggiori cinque campionati europei che hanno fatto peggio: Borussia Mönchengladbach (303), St Etienne (287), Ipswich Town (280) e Holstein Kiel (278).

-Da una parte l’Udinese ha realizzato il 24% delle proprie reti di testa in questo campionato (9/38), meno solo del Cagliari (25%), dall’altra nessuna ne ha segnate meno del Monza in valore assoluto (due, come l’Hellas Verona).

VERONA-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Coulibaly; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic. All. Giampaolo.

STATISTICHE

-Dopo nove risultati utili di fila (6V, 3N), l’Hellas Verona ha perso l’ultimo match di Serie A contro il Lecce (0-1 nella gara di andata). Il Lecce non ha mai espugnato il campo dell’Hellas Verona in Serie A: nove match esterni per un bilancio di quattro pareggi – compreso l’ultimo del novembre 2023 (2-2) – e cinque sconfitte.

-L’Hellas Verona ha perso le ultime tre sfide di campionato senza segnare e non ha trovato il gol in 10 delle 17 partite casalinghe di questo campionato.

-Il Lecce non vince da 12 partite di campionato (4N, 8P) – l’ultimo successo dei salentini risale al 31 gennaio sul campo del Parma (3-1).

-Nelle prime sei gare esterne di Serie A con Marco Giampaolo alla guida, il Lecce aveva raccolto nove punti (3V, 3P, per una media di 1.5 a match) ed era sesto per bottino nella classifica fuori casa nel periodo; nelle ultime cinque trasferte, i salentini hanno guadagnato solo due punti (media scesa a 0.4): meglio solo del Monza (0) – a due anche l’Empoli.

-L’Hellas Verona ha subito 28 gol nella prima mezzora di gioco in questo campionato – 20 più del Lecce -: record negativo in questo intervallo temporale nei cinque maggiori tornei europei 2024/25 (segue a 27 l’Hoffenheim).

TORINO-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Ilic, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi.

STATISTICHE

-Dopo cinque risultati utili di fila (2V, 3N), il Torino ha perso 10 delle ultime 11 partite (1N) giocate contro l’Inter in Serie A, con un punteggio complessivo di 24-7. L’Inter ha vinto le ultime cinque partite di Serie A contro il Torino, collezionando quattro ‘clean sheet’ nel parziale.

-Il Torino è una delle quattro squadre di questo torneo, con Bologna, Roma e Napoli, a non avere ancora perso in casa nel 2025; i granata, infatti, sono imbattuti da nove match interni (4V, 5N).

-Dopo otto successi consecutivi in trasferta, l’Inter ha vinto soltanto una delle ultime sette gare esterne (3N, 3P) di Serie A.

-L’Inter è una delle tre squadre ad avere segnato più gol su sviluppi di palla inattiva nei cinque maggiori campionati europei in corso: 22, come Bayern Monaco e Osasuna; di questi, ben 11 sono arrivati a seguito di un corner: record in Serie A e meno soltanto dell’Arsenal (13) sempre nei Big-5 in corso (a 11 anche Wolfsburg e Crystal Palace).

NAPOLI-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira.

STATISTICHE

-Il Genoa non vince da 14 trasferte (5N, 9P) in casa del Napoli in Serie A – l’ultimo successo esterno dei liguri contro gli azzurri è del febbraio 2009.

-Il Genoa non vince contro la squadra prima in classifica a inizio del turno di campionato di Serie A dal 17 marzo 2019: 2-0 al Ferraris, contro la Juventus, da allora, due pareggi e sei sconfitte, compresa l’ultima contro l’Inter del marzo 2024 (1-2).

-Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite di campionato senza subire gol mentre il Genoa ha perso le ultime tre partite di campionato.

-Il Napoli è la squadra che nei cinque maggiori campionati europei 2024/25 ha subito meno gol (25) e ha collezionato più ‘clean sheet’ (17); soltanto due volte, i partenopei hanno tenuto la porta inviolata per più partite in Serie A al termine di un torneo a 20 squadre: nel 2022/23 (18) e nel 2017/18 (19).

VENEZIA-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Adli, Fagioli, Parisi; Kean, Beltran. All. Palladino.

STATISTICHE

-Il Venezia è rimasto imbattuto in cinque delle ultime otto partite di Serie A contro la Fiorentina – quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte nel parziale. Il Venezia ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro sfide di campionato contro la Fiorentina, compreso il match di andata (0-0).

-La Fiorentina è la squadra contro la quale il Venezia ha vinto più partite casalinghe in Serie A: otto sulle 13 totali (1N, 4P) comprese tutte le ultime quattro nella competizione.

-La Fiorentina ha perso sei delle ultime 10 trasferte (2V, 2N) di Serie A; nel periodo (da metà dicembre), soltanto Empoli (sette) e Monza (10) hanno subito più ko nel torneo rispetto ai toscani.

-Tutte le quattro vittorie conquistate dal Venezia in Serie A sono arrivate al Penzo, l’ultima ad aprile contro il Monza; nel dettaglio, quella veneta è la squadra che ha raccolto in percentuale più punti in casa sul totale di classifica: il 65%, ovvero ben 17 sui 26 complessivi.

ATALANTA-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri.

STATISTICHE

-L’Atalanta ha raccolto 13 punti (4V, 1N) nelle ultime cinque partite di Serie A giocate contro la Roma; nel periodo (ultime tre stagioni), soltanto contro Hellas Verona (16), Empoli e Monza (entrambe 18) i bergamaschi ne hanno guadagnati di più nel torneo.

-L’Atalanta ha raccolto solo otto punti nelle nove gare interne di campionato nel 2025 (0.9 di media a match), frutto di un successo e cinque pareggi (3P).

-L’Atalanta ha segnato 99 gol in questa stagione in tutte le competizioni e potrebbe raggiungere la tripla cifra di reti per la quinta volta nella sua storia, dopo il 2023/24 (106), il 2020/21 (111), il 2019/20 (116) e il 2018/19 (103).

-La Roma è imbattuta nelle 16 gare giocate finora nel girone di ritorno (12V, 4N).

Multipla Serie A 36° giornata: schedina quota @3.96

Arriviamo dalla cassa della multipla scorsa, una quota contenuta @3.75 su tre scelte, ma meglio che niente e anche per questo weekend della 36° giornata di Serie A abbiamo scelto una tripletta a quasi @4 volte la posta.

MULTIPLA SERIE A 36° GIORNATA @3.96

Torino-Inter: UNDER 2.5

Napoli-Genoa: 1

Atalanta-Roma: GOL SI

