Il lunch match che apre la domenica del campionato di calcio italiano per la 36° giornata di Serie A. In Friuli arriva il Monza già ufficialmente retrocesso in questa deludente stagione dei brianzoli. Pronostico Udinese-Monza 11 maggio 2025.

Pronostico Udinese-Monza 11 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Udinese-Monza, in campo domenica 11 maggio in questo match valido per la 36° giornata di Serie A. Vediamo probabili formazioni, statistiche, quote, guida tv e i consigli per le scommesse.

Monza ufficialmente e matematicamente retrocesso. In questo campionato nessuna squadra ha subito più conclusioni del Monza (516, come il Venezia); in particolare la squadra brianzola ha concesso 274 tiri nel 2025, con solo quattro formazioni dei maggiori cinque campionati europei che hanno fatto peggio: Borussia Mönchengladbach (303), St Etienne (287), Ipswich Town (280) e Holstein Kiel (278).

L’Udinese è imbattuta contro il Monza in Serie A, grazie a due vittorie e tre pareggi. Udinese e Monza hanno pareggiato entrambe le sfide in casa dei bianconeri in Serie A: 2-2 nell’aprile 2023, 0-0 nel febbraio 2024. Dopo una serie di cinque sconfitte di fila, l’Udinese ha ottenuto quattro punti nelle due partite più recenti di Serie A; i bianconeri hanno mancato l’appuntamento con il gol in cinque di questi ultimi sette incontri. L’Udinese non ha trovato il gol nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1N, 2P).

Probabili Formazioni Udinese-Monza

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Lovric, Kamara; Atta; Davis. All. Runjaic.

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Lekovic, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Caprari, Mota Carvalho. All. Nesta.

Guida TV Serie A: dove vedere Udinese-Monza?

Udinese-Monza, domenica 11 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Migliori quote Udinese-Monza

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Udinese favorita @1.50 su Snai per la vittoria, col Monza fino @7 volte la posta su Goldbet e il pareggio @4.30 su NetBet.

Pronostici Udinese-Monza, le nostre scommesse

Il nostro pronostico Udinese-Monza: UDINESE OVER 5.5 TIRI IN PORTA @1.92

Risultato Esatto Udinese-Monza

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 1-3.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.