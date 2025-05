Al Bentegodi domenica alle ore 15:00 l’Hella ospita il Lecce per questo match del campionato di calcio italiano valido per la 36° giornata di Serie A. Vediamo probabili formazioni, guida tv, statistiche e Pronostico Verona-Lecce 11 maggio 2025.

Pronostico Verona-Lecce 11 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Verona-Lecce, in campo domenica 11 maggio in questo match valido per la 36° giornata di Serie A. Vediamo probabili formazioni, statistiche, quote, guida tv e i consigli per le scommesse.

Dopo nove risultati utili di fila (6V, 3N), l’Hellas Verona ha perso l’ultimo match di Serie A contro il Lecce (0-1 nella gara di andata). Il Lecce non ha mai espugnato il campo dell’Hellas Verona in Serie A: nove match esterni per un bilancio di quattro pareggi – compreso l’ultimo del novembre 2023 (2-2) – e cinque sconfitte.

L’Hellas Verona ha perso le ultime tre sfide di campionato senza segnare e non ha trovato il gol in 10 delle 17 partite casalinghe di questo campionato. Il Lecce non vince da 12 partite di campionato (4N, 8P) – l’ultimo successo dei salentini risale al 31 gennaio sul campo del Parma (3-1).

Probabili Formazioni Verona-Lecce

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Coulibaly; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic. All. Giampaolo.

Guida TV Serie A: dove vedere Verona-Lecce?

Verona-Lecce, domenica 11 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Migliori quote Verona-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Hellas favorito @1.50 su Sisal col Lecce che si gioca @7.00 su Goldbet e pareggio @4.30 su NetBet.

Pronostici Verona-Lecce, le nostre scommesse

L’Hellas Verona ha subito 28 gol nella prima mezzora di gioco in questo campionato – 20 più del Lecce -: record negativo in questo intervallo temporale nei cinque maggiori tornei europei 2024/25 (segue a 27 l’Hoffenheim).

Il nostro pronostico Verona-Como: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.10

Risultato Esatto Verona-Lecce

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 0-1

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.