Uno dei due postici di Serie A, in programma oggi 13 maggio 2025, è in programma alle ore 18.30, allo stadio Pierluigi Penzo e vede i padroni di casa del Venezia, ospitare la Fiorentina. Scopri il pronostico di Venezia-Fiorentina di Serie A. Le quote offerte dei bookmakers, vedono leggermente favorita, la vittoria esterna della Fiorentina.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

Il Venezia, arriva a questa partita casalinga, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, diciannovesimo in classifica con 26 punti e distante due punti dalla zona salvezza, oggi occupata dal Lecce, ma con una partita in più giocata.

La squadra lagunare, arriva a questa partita di campionato, dopo il buon punto raccolto in trasferta contro il Torino e dalla sconfitta subita in casa, contro il Milan, per 2 a 0.

La Fiorentina, arriva in Veneto, nona in classifica con 59 punti, in piena corsa per un posto in Europa, la prossima stagione ora occupato dalla Roma a quota 63 punti.

La squadra viola, arriva a questa partita dopo la sconfitta subita a Roma, per 1 a 0, che ha difatto estromesso la Fiorentina, dalla lotta per un posto nella prossima Champions League.

Probabili Formazioni Venezia-Fiorentina di Serie A

Scopriamo insieme le probabili formazioni per il match di campionato, valido per la 36° giornata in Serie A, in programma allo stadio Pierluigi Penzo, tra i padroni di casa del Venezia e la squadra ospite della Fiorentina.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Beltran, Gudmundsson. All. Palladino.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in Serie A, tra i padroni di casa del Venezia e la formazione ospite della Fiorentina, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta lunedì 11 maggio 2025 su Dazn dalle ore 18.30.

Le quote offerte dai bookmaker per Venezia-Fiorentina

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di calcio in Serie A, valido come match della trentaseiesima giornata di campionato, vedono leggermente favorita la vittoria esterna della Fiorentina, in questo match contro il Venezia.

La vittoria interna del Venezia è offerta a quota 2.90 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.10, mentre il successo esterno della Fiorentina si gioca a quota 2.50.

Pronostico Venezia-Fiorentina di Serie A del 12/05/2025

Partita molto importante per entrambe le squadre, quella in programma alle ore 18.30 e vede scendere in campo i padroni di casa del Venezia, opposti alla Fiorentina.

Il Venezia ha due punti da recuperare alla coppia formata da Lecce ed Empoli, che hanno ieri mosso la classifica, con un pareggio e una vittoria. Una vittoria consetirebbe alla squadra veneta di superare entrambe le formazioni e di andare ad occupare l’ultimo posto disponibile per la salvezza.

La Fiorentina, ha perso lo scontro diretto contro la Roma la scorsa settimana, ed ha quasi azzerato le possibilità di centrare un posto per la prossima Champions League. Con un successo però la formazione toscana, sarebbe ancora in corsa per un posto in Europa la prossima stagione.

Pronostico: Over 2.5 + GOL SI a quota 2.60 su Snai

Risultato Esatto di Venezia-Fiorentina di Serie A

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Venezia.Fiorentina, valida per la trentaseiesima giornata di campionato, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-1/1-1/2-2

