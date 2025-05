Pronostico Genoa-Atalanta di Serie A del 17/05/2025

Per la trentasettesima giornata del campionato di calcio di Serie A è in programma sabato 17 maggio 2025, alle ore 20.45, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, il match tra i padroni di casa del Genoa, opposti all’Atalanta. Scopri il pronostico di Genoa-Atalanta di Serie A. Le quote offerte dei bookmakers, vedono favorita la vittoria esterna dei bergamaschi.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

Il Genoa, arriva a questa partita casalinga, valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo in classifica con 43 punti conquistati, frutto di 9 vittorie, 13 pareggi e 14 sconfitte.

La squadra ligure, arriva a questa partita di campionato, con soli 2 punti raccolti nelle ultime 5 partite di Serie A giocate, frutto di 2 pareggi, l’ultimo ottenuto sul campo della capolista Napoli, per 2 a 2 e 3 sconfitte.

L’Atalanta, arriva in Lombardia, terza in classifica con 71 punti e certa di un posto nella prossima edizione di Champions League.

La squadra bergamasca, arriva a questa partita dopo la vittoria casalinga contro la Roma, per 2 a 1, che ha garantito all’Atalanta un posto in Champions League, visti i 7 punti di vantaggio sulle quarte in classifica, a 2 giornate al termine del campionato.

Probabili Formazioni Genoa-Atalanta di Serie A

Scopriamo insieme le probabili formazioni per il match di campionato, valido per la 37° giornata in Serie A, in programma allo stadio Luigi Ferraris, tra i padroni di casa del Genoa e la squadra ospite dell’Atalanta.

GENOA (4-2-3-1): Siegrist/Leali; Sabelli, De Winter/Bani, Vasquez, Martin/Ahanor; Frendrup, Masini; Vitinha, Messias, Zanoli; Pinamonti

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi/Rui Patricio; Toloi, Kossounou, De Roon; Bellanova, Sulemana/Pasalic, Ederson, Zappacosta/Ruggeri; Lookman/Maldini, De Ketelaere/Samardzic; Retegui

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in Serie A, tra i padroni di casa del Genoa e la formazione ospite dell’Atalanta, valida per la trentasettesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta sabato 10 maggio 2025 su Dazn dalle ore 20.45.

Le quote offerte dai bookmaker per Genoa-Atalanta

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di calcio in Serie A, valido come match della trentasettesima giornata di campionato, vedono favorita la vittoria esterna dell’Atalanta, in questo match contro il Genoa.

La vittoria interna del Genoa è offerta a quota 5.00 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 4.00, mentre il successo esterno dell’Atalanta si gioca a quota 1.65.

Pronostico Genoa-Atalanta di Serie A del 17/05/2025

Partita che conta poco in classifica, quella in programma sabato a Genova, tra i padroni di casa del Genoa e la formazione ospite dell’Atalanta.

Infatti entrambe le squadre hanno centrato gli obiettivi di inizio stagione, il Genoa una salvezza tranquilla e per l’Atalanta un posto nella prossma edizione di Champions League.

Pronostico: GOL SI + Pareggio, quota offerta a 5.00 su Lottomatica

Risultato Esatto di Genoa-Atalanta di Serie A

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Genoa-Atalanta, valida per la trentasettesima giornata di campionato, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-0/1-0/3-1

