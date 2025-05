Domenica 18 maggio a Torino i bianconeri della Juve ospitano i bianconeri friulani in un match valido per la 37° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A. Pronostico Juventus-Udinese 18 maggio 2025.

Pronostico Juventus-Udinese 18 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Juventus-Udinese con probabili formazioni, guida tv, comparazione delle migliori quote e consigli per le scommesse su questo match valido per la 37° giornata di Serie A 2024-2025.

La Juventus ha vinto ben sette delle ultime otto partite casalinghe in Serie A (1P), dopo che aveva collezionato soltanto due successi nelle nove precedenti (7N). La Juventus ha trovato il successo in ciascuna delle tre gare casalinghe di Serie A con Igor Tudor in panchina

L’Udinese ha vinto l’ultima trasferta stagionale in ben cinque delle ultime sette annate di Serie A (2P) e più in generale ha trovato la rete in ciascuna delle 24 più recenti gare di questo tipo. L’Udinese è la squadra che ha perso più gare (quattro) in questa Serie A dopo avere chiuso il primo tempo in vantaggio; dall’altro lato, la Juventus ha perso 23 punti da situazioni di vantaggio nel torneo in corso, meno solo rispetto a Venezia (30) e Como (24).

Probabili Formazioni Juventus-Udinese

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Locatelli, Veiga; Alberto Costa, McKennie, Douglas Luiz, Weah; Yildiz, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Tudor.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Karlstrom, Lovric, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.

Guida TV Serie A: dove vedere Juventus-Udinese?

Juventus-Udinese, domenica 18 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Juventus-Udinese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Juventus favorita @1.36 su Sisal, col pareggio @4.80 su NetBet e la vittoria dell’Udinese @8.75 su Snai.

I nostri pronostici su Juventus-Udinese

La Juventus ha vinto ben 12 delle ultime 15 gare di Serie A contro l’Udinese (1N, 2P), segnando una media di 2.3 gol a partita nel parziale. L’Udinese ha segnato soltanto un gol nei sei incontri più recenti contro la Juventus in campionato parziale nel quale i friulani hanno trovato cinque sconfitte (completa un successo, proprio nella gara in cui ha trovato la rete). Giochiamo la vittoria della Juventus, quota bassa in singola, ma utile per le doppie, o per una Multipla come abbiamo fatto noi.

Il nostro pronostico Juventus-Udinese: 1 @1.36

Risultato Esatto Juve-Udinese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.

