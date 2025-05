Al Via del Mare domenica 18 maggio arrivano i granata in questo match valido per la 37° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A. Vediamo formazioni, quote, guida tv e il nostro Pronostico Lecce-Torino 18 maggio 2025.

Pronostico Lecce-Torino 18 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Lecce-Torino con probabili formazioni, guida tv, comparazione delle migliori quote e consigli per le scommesse su questo match valido per la 37° giornata di Serie A 2024-2025.

Tra le squadre attualmente in Serie A, il Lecce è quella con la striscia aperta più lunga di match consecutivi senza vittoria (13 – 5N, 8P), il suo ultimo successo nel torneo risale allo scorso 31 gennaio contro il Parma.

Il Torino ha vinto solo una delle ultime sei partite di campionato (3N, 3P): 2-0 contro l’Udinese lo scorso 23 aprile.

Grande equilibrio nelle 10 partite al Via del Mare tra Lecce e Torino in Serie A: tre successi per parte e quattro pareggi; i granata hanno però vinto entrambe le ultime due trasferte contro i salentini nel torneo senza subire gol.

Probabili Formazioni Lecce-Torino

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Tiago Gabriel, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic. All. Giampaolo.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

Guida TV Serie A: dove vedere Lecce-Torino?

Lecce-Torino, domenica 18 maggio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Lecce-Torino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Lecce favorito @1.85 su Sisal mentre il Torino si gioca @4.75 su Snai e col pari @3.45 su NetBet.

I nostri pronostici su Lecce-Torino

Il Torino ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite contro il Lecce in Serie A (4V, 1N), compreso lo 0-0 dell’andata. Solo contro Brescia (sei tra il 1967 e il 1970) e Vicenza (sette tra il 1942 e il 1955) i granata hanno registrato più clean sheet di fila nel torneo. Solo il Montpellier (23) ha segnato meno gol del Lecce (25, al pari del Southampton) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; i salentini hanno anche il dato più basso sia nella percentuale realizzativa (5.8%) che nella % di tiri in porta (36%) in questa stagione di Serie A.

Il nostro pronostico Lecce-Torino: UNDER 2.5 @1.61

Risultato Esatto Lecce-Torino

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 0-2, 3-1.

