Quello italiano sarà uno degli ultimi campionati in Europa a partire, dal 23 agosto, e abbiamo già dato un occhio al calendario stagionale, e a cosa ci attende per la prima giornata. In questo articolo andiamo a vedere nel dettaglio le quote antepost stagionali per la vittoria finale dello Scudetto, col Napoli favorito per il bis. Quote Antepost Serie A 25-26.

Quote Antepost Serie A 25-26: Napoli favorito sull’Inter

Appena terminata la scorsa stagione, dopo la vittoria del Napoli dello scudetto, e l’Inter a bocca asciutta dal possibile triplate, avevamo visto le prime quote antepost per lo scudetto della stagione di Serie A 2025-2026, e i nerazzurri erano favoriti per il riscatto ma poi, la conferma di Antonio Conte a Napoli, e i saluti di Simone Inzaghi per l’Inter (dove è arrivato Chivu) hanno fatto cambiare opinione ai bookmakers che ora favoriscono il Napoli per la vittoria dello scudetto anche quest’anno.

Di fatto, tra le squadre di punta, il Napoli è l’unica squadra che riparte con al timone lo stesso allenatore dello scorso anno, quell’Antonio Conte che ha portato un altro scudetto ai partenopei, dopo quello conquistato due anni prima con Spalletti. Si perchè oltre all’Inter ci sono delle novità anche per il Milan; non proprio novità visto che parliamo di un allenatore che con i rossoneri ha vinto anche uno scudetto, Max Allegri. Semi novità anche per la Juventus che ha già dallo scorso anno Igor Tudor in panchina, dopo l’esonero di Thiago Motta. Milan e Juve sono comunque le principali avversarie di Napoli e Inter.

Novità anche nella Capitale, con la Roma che punta su Gasperini che ha lasciato l’Atalanta dopo tanti anni, mentre anche alla Lazio si segnala un ritorno, quello di Maurizio Sarri. In terza fascia troviamo la Fiorentina che stacca il sorprendente Como, ma anche il Bologna arriva da 2 grandi annate sorprendenti, ma gli emiliani rimangono un pò snobbati dalle quote come vedremo tra poco, anche se evitano la tripla cifra in cui troviamo Genoa, Sassuolo e Torino.

Tutte le quote per lo scudetto 2025-2026

Ecco la lavagna completa delle quote antepost per la vittoria finale dello Scudetto 2025-2026 di Serie A, il campionato di calcio italiano.

Prima giornata, le partite e le quote 1X2

Come detto la Serie A 25-26 inizierà solo il 23 agosto, quindi manca ancora un pò, ma andiamo a vedere le sfide che ci attendono all’esordio, e le rispettive quote 1X2.

Subito in campo i campioni in carica del Napoli che debutteranno al Mapei Stadium contro il Sassuolo che è tornato in Serie A, tra le 4 partite del sabato dove ci sono anche Milan-Cremonese e Roma-Bologna. Tra le partite di domenica ci sono Como-Lazio e Juventus-Parma da non perdere e infine il doppio posticipo del lunedì con Udinese-Verona e Inter-Torino.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.