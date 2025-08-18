Dopo aver visto le ultime quote aggiornate per lo Scudetto, a pochi giorni dall’inizio della stagione 2025-2026 di Serie A, andiamo a vedere anche quali sono le favorite per un piazzamento tra le prime 4 del prossimo campionato di calcio italiano, un piazzamento che vale la Champions League. Quote Serie A top 4.

Napoli e Inter tranquillle e favorite. Milan e Juve inseguono

Napoli e Inter sono le favorite per contendersi anche quest’anno lo scudetto 2025-2026 del campionato di calcio italiano di Serie A, ed è ovvio che siano anche la favorite per un piazzamento in top-4 che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Napoli tra le prime quattro ha una micro quota @1.22 mentre l’opzione no sale @4.00, ma è messa bene anche l’Inter @1.33, rispetto al No @3.25. A completare il quadro ci sono Milan e Juventus date entrambe @1.57 per un piazzamento in Champions.

Le romane e le altre contender. Como sogna

Come sempre le romane giocano il ruolo secondario di contender, con la Roma @2.37 per un piazzamento in top-4, e la Lazio @5.50. I giallorossi ripartono da Gasperini che ha lasciato la panchina dell’Atalanta dopo tanti anni, e proprio la Dea rimane comunque una delle squadre papabili per un piazzamento in Champions @3.75.

Dopo un paio di stagioni straordinarie perde invece un pò di fiducia il Bologna per cui il ritorno tra le grandi del calcio europeo (come due anni fa) è fissato dai bookmakers @6 volte la posta, rispetto al @1.12 per il No. Stessa quota anche per la Fiorentina @6, con emiliani e viola che si ritrovano tutti dietro ad una realtà che sta crescendo e vuole fare le cose in grande, il Como, offerto @5 per un piazzamento in Champions, addirittura meglio della Lazio!

Più difficile individuare altre squadre che possono ambire al piazzamento alla prossima Champions, col Torino che spera @21 e l’Udinese @29, dopo di che si sale nettamente, per esempio il Genoa lo troviamo @34, il Parma @51 e il neopromosso Sassuolo @51 e il Cagliari @67 volte la posta.

Quote Serie A top 4: la lavagna dei piazzamenti Champions

Ecco la lavagna completa delle quote antepost per il piazzamento tra le prime 4 in classifica per la prossima Serie A 2025-2026.