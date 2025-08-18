Quali sono le squadre che rischiano la retrocessione dalla prossima Serie A 2025-2026? Secondo le quote antepost le neopromosse Cremonese e Pisa potrebbero subito tornare nel campionato cadetto, e a completare questo trio c’è il Verona. Quote Serie A retrocessione.

Rischiano Pisa e Cremonese, ma c’è equilibrio per la salvezza

A pochi giorni dal via della stagione 2025-2026 di Serie A, il campionato di calcio italiano, oltre a scudetto e piazzamenti in top-4 delle big, andiamo a vedere anche le squadre che rischiano la retrocessione in Serie B, e sono proprio due neopromosse a rischiare il ritorno nella serie cadetta, ovvero la Cremonese @1.61 che ha la quota più bassa, e il Pisa @1.72.

I bookmakers bocciano infine il Verona @2.25, poi arriva un altra neopromossa, il Sassuolo @3.00 per il ritorno immediato in B. La lavagna è comunque abbastanza equilibrata e non possono stare tranquille nemmeno Lecce e Cagliari, entrambe @3.25 mentre il Parma sale @4 e il Genoa @4.50.

Retrocessioni a sorpresa: le quote più alte

Ovviamente le big hanno quote altissime per la retrocessione ma è interessante notare come Juventus e Napoli siano date @501 volte la posta per la B, mentre l’Inter @251 (il Milan @351). Lasciando stare queste cose quasi impossibili, quali potrebbero essere le sorprese in negativo che rischiano la retrocessione?

L’Udinese @6 e il Torino @7 sembrano tranquille, per non parlare della Lazio @26, anche se i biancocelesti hanno la quota più bassa tra le big, dietro anche a Fiorentina @34, Como @34 e Bologna @41.

Quote Serie A retrocessione: la lavagna completa

Ecco la lavagna completa delle quote antepost per la retrocessione dalla prossima Serie A 2025-2026.