I bookmakers favoriscono il ritorno di Lautaro Martinez come re dei bomber della prossima Serie A 2025-2026, ma il toro nerazzurri dovrà fare attenzione a Moise Kean, e ci sono anche Marcus Thuram e Jonathan David tra i papabili nelle Quote Serie A Capocannoniere.
Lautaro favorito su Kean per il Capocannoniere
Come ogni anno tra le scommesse antepost più interessanti per il campionato italiano di calcio c’è quella sul Capocannoniere. Chi sarà il re dei bomber della Serie A 2025-2026?
Il titolo lo detiene Mateo Retegui che lo scorso anno ha vinto il capocannoniere grazie a 25 reti con l’Atalanta, staccando Moise Kean, secondo con 19 centri con la Fiorentina. Ora il primo ha lasciato la Dea e la Serie A, mentre Kean è ancora uno dei grandi favoriti @6.50 di quota, dietro al solo Lautaro Martinez che dopo una stagione un pò sotto tono vuole tornare il re dei marcatori. Il Toro nerazzurro si gioca @5.50, e l’Inter ha anche Marcus Thuram @13 tra i giocatori di punta, al 4° posto in lavagna dietro al nuovo arrivo juventino, Jonathan David @13.
Può dire la sua un altro bianconero (al momento), ovvero Dusan Vlahovic @15 mentre il primo bomber del Napoli è Lorenzo Lucca, sempre @15 volte la posta. Dopo un annata straordinaria anche a livello realizzativo (3° nella classifica dei capocannonieri), attenzione anche ad Ademola Lookman @17, ma anche per lui ci sono i problemi interni con la società, e la condizione di lasciare Bergamo. Il Milan invece ha in Santiago Gimenez @17 il suo primo bomber in lavagna.
Le alternative ai big per il titolo di re dei bomber italiani
In seconda fascia, se così vogliamo chiamarla, troviamo Gianluca Scamacca @19, e Aterm Dovbyk arrivato alla Roma per migliorare il reparto offensivo a disposizione di Gasperini che è un allenatore che fa segnare tanto le proprie squadre, e occhio proprio all’ex Lecce che potrebbe essere protagonista e si gioca@21 volte la posta, come un altro giallorosso, Evan Ferguson e con l’ex Lazio, tornato in Italia dove ha vinto più volte il titolo di capocannoniere, Ciro Immobile, che giocherà per il Bologna.
A quota @26 un altro bolognese, grande protagonista della scorsa stagione, Riccardo Orsolini, e @26 volte la posta troviamo anche il laziale Valentin Castellanos. Indietro @34 volte la posta Romelo Lukaku, attaccante feticcio di Antonio Conte che se l’è portato anche a Napoli dove in estate è arrivato anche un grande nome come quello di Kevin De Bruyne, pure lui @34. Alla stessa quota ci sono anche Christian Pulisic del Milan, Edin Dzeko della Fiorentina e Kenan Yildiz della Juve.
Quote Serie A Capocannoniere: la lavagna completa dei bomber
Ecco la lavagna completa delle quote antepost per il capocannoniere dalla prossima Serie A 2025-2026, chi segnerà il maggior numero di gol nel prossimo campionato di calcio italiano?
