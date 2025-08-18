Il 23 agosto inizia il campionato di calcio italiano, la Serie A 2025-2026, e anche se il calciomercato rimane aperto, è ora di entrare nel dettaglio delle squadre, con gli acquisti e le cessioni, e soprattutto con le probabili formazioni, gli 11 tipo e le squadre con cui i vari allenatori schiereranno i propri giocatori per le Formazioni Serie A 25-26.
Tabellone calciomercato 2025 delle squadre di Serie A
I giochi non sono ancora fatti visto che il Calciomercato rimane aperto, e ci sono alcuni nomi importanti che potrebbero cambiare casacca, ma andiamo comunque a dare un aggiornamento fino a questo punto, anche perchè l’inizio della nuova stagione è vicino (23 agosto), vedendo gli acquisti più interessanti e le formazioni tipo. Come giocheranno tutte le squadre nel prossimo campionato 2025-2026 di Serie A?
ATALANTA
Acquisti: K.Sulemana (a, Southampton), Ahanor (d, Genoa), Sportiello (p, Milan)
Cessioni: Rui Patricio (p, Al-Ain), Toloi (d, svincolato), Ruggeri (d, Atlético Madrid), Soppy (d, Losanna), Cuadrado (c, Pisa)
BOLOGNA
Acquisti: Gillier (p, Universidad Católica), Vitik (d, Spartak Mosca), Immobile (a, Besiktas), Bernardeschi (a, svincolato), Heggem (d, West Bromwich Albion)
Cessioni: Calabria (d, svincolato), Bagnolini (p, Gubbio), Beukema (d, Napoli), Ndoye (a, Nottingham Forest), El Azzouzi (d, Auxerre), Aebischer (c, Pisa), Erlic (d, Midtjylland)
CAGLIARI
Acquisti: Folorunsho (c, Fiorentina), Luca Mazzitelli (c, Como), Kilicsoy (a, Besiktas), S. Esposito (a, Empoli)
Cessioni: Augello (d, Palermo), Viola (a, svincolato), Palomino (d, Talleres), Jankto (c, svincolato), Makoumbou (c, Samsunspor), Coman (a, Al Gharafa), Marin (c, AEK Atene), Prelec (a, Oxford United)
COMO
Acquisti: Baturina (c, Dinamo Zagabria), Jesús Rodríguez (a, Betis), Addai (a, AZ Alkmaar), Kuhn (a, Celtic), Ramon (d, Real Madrid), Morata (a, Galatasaray)
Cessioni: Audero (p, Cremonese), Strefezza (c, Olympiacos), Azon (a, Ipswich Town)
CREMONESE
Acquisti: Floriani Mussolini (d, Juve Stabia), Nava (p, Milan Futuro), Pezzella (d, Cremonese), Audero (p, Palermo), Grassi (c, Empoli), Baschirotto (d, Lecce), F. Terracciano (d, Milan), Bondo (c, Milan), Silvestri (p, svincolato)
Cessioni: Fulignati (p, Empoli), Giacomo Quagliata (c, Deportivo de La Coruña)
FIORENTINA
Acquisti: Viti (d, Nizza), Fazzini (c, Empoli), Dzeko (a, Fenerbahce), R. Sottil (a, Milan), Lezzerini (p, Brescia), Sohm (c, Parma)
Cessioni: Folorunsho (c, Cagliari), Christensen (p, Sturm Graz)
GENOA
Acquisti: Stanciu (c, Damac), Gronbaek (c, Southampton), Valentin Carboni (a, Inter), Ostigard (d, Rennes), Colombo (a, Empoli)
Cessioni: Badelj (c, svincolato), Bani (d, Palermo), De Winter (d, Milan)
INTER
Acquisti: Sucic (c, Dinamo Zagabria), Luis Henrique (a, Olympique Marsiglia), Bonny (a, Parma)
Cessioni: J. Correa (a, Botafogo), Arnautovic (a, Stella Rossa), Valentin Carboni (a, Genoa), Buchanan (d, Villarreal)
JUVENTUS
Acquisti: David (a, Lille), Joao Mario (d, Porto), Weah (d, Marsiglia)
Cessioni: Renato Veiga (d, Chelsea), Alberto Costa (d, Porto)
LAZIO
Acquisti: –
Cessioni: Tchaouna (a, Burnley)
LECCE
Acquisti: Kouassi (d, Laval), Camarda (a, Milan), Perez (d, Curicò Unido), Ndaba (d, Kilmarnock), Sottil (a, Milan)
Cessioni: Baschirotto (d, Cremonese), Faticanti (c, Juventus Next Gen)
MILAN
Acquisti: Saelemaekers (c, Roma), Ricci (c, Torino), Modric (c, Real Madrid), Pietro Terracciano (p, Fiorentina), Estupiñán (d, Brighton), Jashari (c, Bruges), De Winter (d, Genoa), Athekame (d, Young Boys)
Cessioni: Reijnders (c, Manchester City), Jovic (a, svincolato), Walker (d, Burnley), Sottil (a, Fiorentina), João Félix (a, Chelsea), Theo Hernandez (d, Al-Hilal), Abraham (a, Besiktas), Emerson Royal (d, Flamengo), Camarda (a, Lecce), F. Terracciano (d, Cremonese)
NAPOLI
Acquisti: De Bruyne (c, Manchester City), Marianucci (d, Empoli), Lang (a, PSV Eindhoven), Lucca (a, Udinese), Beukema (d, Bologna), Vanja Milinkovic-Savic (p, Torino)
Cessioni: Ngonge (a, Torino), Simeone (a, Napoli), Cajuste (c, Ipswich Town), Raspadori (a, Atletico Madrid)
PARMA
Acquisti: Ordoñez (c, Vélez Sarsfield), Ndiaye (d, Troyes), Sorensen (c, Midtjylland), Frigan (a, Westerlo)
Cessioni: Bonny (a, Inter), Man (a, PSV), Leoni (d, Liverpool)
PISA
Acquisti: Lusuardi (d, Frosinone), Vural (d, Frosinone), Akinsanmiro (c, Sampdoria), Scuffet (p, Napoli), Denoon (d, Zurigo), Meister (a, Rennes), Cuadrado (c, Atalanta), Aebischer (c, Bologna), Nzola (a, Lens)
Cessioni: –
ROMA
Acquisti: Zelezny (p, Juventus), Ferguson (a, Brighton), El Aynaoui (c, Lens), Wesley (d, Flamengo), Ghilardi (d, Verona)
Cessioni: Saelemaekers (c, Milan), Abdulhamid (d, Lens), Solbakken (a, Nordsjaelland)
SASSUOLO
Acquisti: Walukiewicz (d, Torino), Ismaël Koné (c, Olympique Marsiglia), Idzes (d, Venezia), Cande (d, Venezia), Muric (p, Ipswich Town)
Cessioni: Obiang (c, Monza)
TORINO
Acquisti: Anjorin (c, Empoli), Ismajli (d, Empoli), Ngonge (a, Napoli), Israel (p, Sporting Lisbona), Aboukhlal (c, Tolosa), Simeone (a, Napoli)
Cessioni: Elmas (c, RB Lipsia), Ricci (c, Milan), Walukiewicz (d, Sassuolo), Vanja Milinkovic-Savic (p, Napoli)
UDINESE
Acquisti: Bertola (d, Spezia), Piotrowski (c, Ludogorets), Goglichidze (d, Empoli), Miller (c, Motherwell)
Cessioni: Bijol (d, Leeds United), Lucca (a, Napoli), Giannetti (d, Antalyaspor), Thauvin (a, Lens)
VERONA
Acquisti: Giovane (a, Corinthians), Ebosse (d, Jagiellonia), Yellu (c, Getafe), Unai Nunez (d, Athletic Bilbao), Yellu Santiago (c, Getafe), Bradaric (d, Salernitana).
Cessioni: Coppola (d, Brighton), Tchatchoua (c, Wolverhampton)
Formazioni Serie A 25-26: gli 11 tipo di tutte le formazioni
Alla luce del mercato, andiamo ora a vedere come dovrebbero schierarsi le varie squadre, con formazioni, 11 tipo, e moduli scelti dagli allenatori.
FORMAZIONE TIPO ATALANTA
- Modulo 3-4-2-1
- Formazione tipo: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, K. Sulemana (Lookman); Scamacca. All. Ivan JURIC
FORMAZIONE TIPO BOLOGNA
- Modulo 4-2-3-1
- Formazione tipo: Skorupski; Holm, VITIK, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; IMMOBILE. All. Vincenzo Italiano
FORMAZIONE TIPO CAGLIARI
- Modulo 4-3-3
- Formazione tipo: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; FOLORUNSHO, Prati, Adopo; Luvumbo, Piccoli, Zortea. All. Fabio PISACANE
FORMAZIONE TIPO COMO
- Modulo 4-3-3
- Formazione tipo: Butez; Vojvoda, Kempf, RAMON, Valle; Nico Paz, Perrone, BATURINA; ADDAI, Cutrone, Diao. All. Cesc Fabregas
FORMAZIONE TIPO CREMONESE
- Modulo 3-5-2
- Formazione tipo: AUDERO; CECCHERINI, BASCHIROTTO, PEZZELLA; Barbieri, Collocolo, GRASSI, Vandeputte, ZERBIN; Vazquez, De Luca. All. Davide NICOLA
FORMAZIONE TIPO FIORENTINA
- Modulo 3-4-1-2
- Formazione tipo: De Gea; VITI, Comuzzo, Ranieri; Dodò, SOHM, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean, DZEKO. All. Stefano PIOLI
FORMAZIONE TIPO GENOA
- Modulo 4-2-3-1
- Formazione tipo: Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; STANCIU, V. CARBONI, Malinovskyi; Vitinha. All. Patrick Vieira
FORMAZIONE TIPO INTER
- Modulo 3-5-2
- Formazione tipo: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. All. Cristian CHIVU
FORMAZIONE TIPO JUVENTUS
- Modulo 3-4-2-1
- Formazione tipo: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti; Joao Mario, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; DAVID. All. Igor Tudor
FORMAZIONE TIPO LAZIO
- Modulo 4-3-3
- Formazione tipo: Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio SARRI
FORMAZIONE TIPO LECCE
- Modulo 4-3-3
- Formazione tipo: Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Pierotti, Krstovic, Banda. All. Eusebio DI FRANCESCO
FORMAZIONE TIPO MILAN
- Modulo 4-3-3
- Formazione tipo: Maignan; Jimenez, Tomori, Pavlovic, ESTUPINAN; MODRIC, RICCI, JASHARI; Pulisic, Gimenez, Leao. All. Massimiliano ALLEGRI
FORMAZIONE TIPO NAPOLI
- Modulo 4-3-3
- Formazione tipo: MILINKOVIC-SAVIC; Di Lorenzo, BEUKEMA, Buongiorno, Olivera; DE BRUYNE, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, LANG. All. Antonio Conte
FORMAZIONE TIPO PARMA
- Modulo 3-4-2-1
- Formazione tipo: Suzuki; Circati, Leoni, Ndiaye; Delprato, Keita, Bernabé, Valeri; Man, Almqvist; Pellegrino. All. Carlos CUESTA
FORMAZIONE TIPO PISA
- Modulo 3-5-2
- Formazione tipo: Semper; Canestrelli, Caracciolo, TROILO; CUADRADO, AEBISCHER, Marin, AKINSANMIRO, Angori; M. Tramoni, NZOLA. All. Alberto GILARDINO
FORMAZIONE TIPO ROMA
- Modulo 3-4-2-1
- Formazione tipo: Svilar; GHILARDI, Mancini, Ndicka; WESLEY, Koné, EL AYNAOUI, Angelino; Dybala, Soulé; Dovbyk. Al- Gian Piero GASPERINI
FORMAZIONE TIPO SASSUOLO
- Modulo 4-3-3
- Formazione tipo: Turati; IZDES, Muharemovic, WALUKIEWICZ, Doig; Boloca, KONÉ, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso.
FORMAZIONE TIPO TORINO
- Modulo 4-2-3-1
- Formazione tipo: ISRAEL; Lazaro, Maripan, Coco, Biraghi; ANJORIN, Casadei; NGONGE, Vlasic, ABOUKHLAL; SIMEONE. All. Marco BARONI
FORMAZIONE TIPO UDINESE
- Modulo 4-4-1-1
- Formazione tipo: Sava; Ehizibue, Solet, Kristensen, Zemura; Lovric, PIOTROWSKI, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis. All. Kosta Runjiac
FORMAZIONE TIPO VERONA
- Modulo 3-5-2
- Formazione tipo: Montipò; NUNEZ, EBOSSE, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Bernede, Suslov, Frese; Sarr, GIOVANE. All. Paolo Zanetti
Quote Antepost: le favorite per lo scudetto 2025-2026
Dopo aver visto acquisti e cessioni, e dopo esserci fatti un idea del potenziale delle varie squadre con le formazioni tipo, vediamo anche le ultime quote antepost aggiornate per la vittoria finale dello Scudetto 2025-2026 dove abbiamo sempre il Napoli favorito sull’Inter, con Juventus e Milan alla porta mentre la Roma prova ad inserirsi in seconda fascia, davanti ad Atalanta e Lazio.
