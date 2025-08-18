Pronostici Serie A e Fantacalcio 2025-2026: le formazioni tipo, come giocheranno le squadre nel prossimo campionato?

Formazioni Serie A 25-26
Pronostici Serie A
Avatar
di
18 Agosto 2025

Il 23 agosto inizia il campionato di calcio italiano, la Serie A 2025-2026, e anche se il calciomercato rimane aperto, è ora di entrare nel dettaglio delle squadre, con gli acquisti e le cessioni, e soprattutto con le probabili formazioni, gli 11 tipo e le squadre con cui i vari allenatori schiereranno i propri giocatori per le Formazioni Serie A 25-26.

Tabellone calciomercato 2025 delle squadre di Serie A

I giochi non sono ancora fatti visto che il Calciomercato rimane aperto, e ci sono alcuni nomi importanti che potrebbero cambiare casacca, ma andiamo comunque a dare un aggiornamento fino a questo punto, anche perchè l’inizio della nuova stagione è vicino (23 agosto), vedendo gli acquisti più interessanti e le formazioni tipo. Come giocheranno tutte le squadre nel prossimo campionato 2025-2026 di Serie A?

ATALANTA

Acquisti: K.Sulemana (a, Southampton), Ahanor (d, Genoa), Sportiello (p, Milan)

Cessioni: Rui Patricio (p, Al-Ain), Toloi (d, svincolato), Ruggeri (d, Atlético Madrid), Soppy (d, Losanna), Cuadrado (c, Pisa)

BOLOGNA

Acquisti: Gillier (p, Universidad Católica), Vitik (d, Spartak Mosca), Immobile (a, Besiktas), Bernardeschi (a, svincolato), Heggem (d, West Bromwich Albion)

Cessioni: Calabria (d, svincolato), Bagnolini (p, Gubbio), Beukema (d, Napoli), Ndoye (a, Nottingham Forest), El Azzouzi (d, Auxerre), Aebischer (c, Pisa), Erlic (d, Midtjylland)

CAGLIARI

Acquisti: Folorunsho (c, Fiorentina), Luca Mazzitelli (c, Como), Kilicsoy (a, Besiktas), S. Esposito (a, Empoli)

Cessioni: Augello (d, Palermo), Viola (a, svincolato), Palomino (d, Talleres), Jankto (c, svincolato), Makoumbou (c, Samsunspor), Coman (a, Al Gharafa), Marin (c, AEK Atene), Prelec (a, Oxford United)

COMO

Acquisti: Baturina (c, Dinamo Zagabria), Jesús Rodríguez (a, Betis), Addai (a, AZ Alkmaar), Kuhn (a, Celtic), Ramon (d, Real Madrid), Morata (a, Galatasaray)

Cessioni: Audero (p, Cremonese), Strefezza (c, Olympiacos), Azon (a, Ipswich Town)

CREMONESE

Acquisti: Floriani Mussolini (d, Juve Stabia), Nava (p, Milan Futuro), Pezzella (d, Cremonese), Audero (p, Palermo), Grassi (c, Empoli), Baschirotto (d, Lecce), F. Terracciano (d, Milan), Bondo (c, Milan), Silvestri (p, svincolato)

Cessioni: Fulignati (p, Empoli), Giacomo Quagliata (c, Deportivo de La Coruña)

FIORENTINA

Acquisti: Viti (d, Nizza), Fazzini (c, Empoli), Dzeko (a, Fenerbahce), R. Sottil (a, Milan), Lezzerini (p, Brescia), Sohm (c, Parma)

Cessioni: Folorunsho (c, Cagliari), Christensen (p, Sturm Graz)

GENOA

Acquisti: Stanciu (c, Damac), Gronbaek (c, Southampton), Valentin Carboni (a, Inter), Ostigard (d, Rennes), Colombo (a, Empoli)

Cessioni: Badelj (c, svincolato), Bani (d, Palermo), De Winter (d, Milan)

INTER

Acquisti: Sucic (c, Dinamo Zagabria), Luis Henrique (a, Olympique Marsiglia), Bonny (a, Parma)

Cessioni: J. Correa (a, Botafogo), Arnautovic (a, Stella Rossa), Valentin Carboni (a, Genoa), Buchanan (d, Villarreal)

JUVENTUS

Acquisti: David (a, Lille), Joao Mario (d, Porto), Weah (d, Marsiglia)

Cessioni: Renato Veiga (d, Chelsea), Alberto Costa (d, Porto)

LAZIO

Acquisti: –

Cessioni: Tchaouna (a, Burnley)

LECCE

Acquisti: Kouassi (d, Laval), Camarda (a, Milan), Perez (d, Curicò Unido), Ndaba (d, Kilmarnock), Sottil (a, Milan)

Cessioni: Baschirotto (d, Cremonese), Faticanti (c, Juventus Next Gen)

MILAN

Acquisti: Saelemaekers (c, Roma), Ricci (c, Torino), Modric (c, Real Madrid), Pietro Terracciano (p, Fiorentina), Estupiñán (d, Brighton), Jashari (c, Bruges), De Winter (d, Genoa), Athekame (d, Young Boys)

Cessioni: Reijnders (c, Manchester City), Jovic (a, svincolato), Walker (d, Burnley), Sottil (a, Fiorentina), João Félix (a, Chelsea), Theo Hernandez (d, Al-Hilal), Abraham (a, Besiktas), Emerson Royal (d, Flamengo), Camarda (a, Lecce), F. Terracciano (d, Cremonese)

NAPOLI

Acquisti: De Bruyne (c, Manchester City), Marianucci (d, Empoli), Lang (a, PSV Eindhoven), Lucca (a, Udinese), Beukema (d, Bologna), Vanja Milinkovic-Savic (p, Torino)

Cessioni: Ngonge (a, Torino), Simeone (a, Napoli), Cajuste (c, Ipswich Town), Raspadori (a, Atletico Madrid)

PARMA

Acquisti: Ordoñez (c, Vélez Sarsfield), Ndiaye (d, Troyes), Sorensen (c, Midtjylland), Frigan (a, Westerlo)

Cessioni: Bonny (a, Inter), Man (a, PSV), Leoni (d, Liverpool)

PISA

Acquisti: Lusuardi (d, Frosinone), Vural (d, Frosinone), Akinsanmiro (c, Sampdoria), Scuffet (p, Napoli), Denoon (d, Zurigo), Meister (a, Rennes), Cuadrado (c, Atalanta), Aebischer (c, Bologna), Nzola (a, Lens)

Cessioni: –

ROMA

Acquisti: Zelezny (p, Juventus), Ferguson (a, Brighton), El Aynaoui (c, Lens), Wesley (d, Flamengo), Ghilardi (d, Verona)

Cessioni: Saelemaekers (c, Milan), Abdulhamid (d, Lens), Solbakken (a, Nordsjaelland)

SASSUOLO

Acquisti: Walukiewicz (d, Torino), Ismaël Koné (c, Olympique Marsiglia), Idzes (d, Venezia), Cande (d, Venezia), Muric (p, Ipswich Town)

Cessioni: Obiang (c, Monza)

TORINO

Acquisti: Anjorin (c, Empoli), Ismajli (d, Empoli), Ngonge (a, Napoli), Israel (p, Sporting Lisbona), Aboukhlal (c, Tolosa), Simeone (a, Napoli)

Cessioni: Elmas (c, RB Lipsia), Ricci (c, Milan), Walukiewicz (d, Sassuolo), Vanja Milinkovic-Savic (p, Napoli)

UDINESE

Acquisti: Bertola (d, Spezia), Piotrowski (c, Ludogorets), Goglichidze (d, Empoli), Miller (c, Motherwell)

Cessioni: Bijol (d, Leeds United), Lucca (a, Napoli), Giannetti (d, Antalyaspor), Thauvin (a, Lens)

VERONA

Acquisti: Giovane (a, Corinthians), Ebosse (d, Jagiellonia), Yellu (c, Getafe), Unai Nunez (d, Athletic Bilbao), Yellu Santiago (c, Getafe), Bradaric (d, Salernitana).

Cessioni: Coppola (d, Brighton), Tchatchoua (c, Wolverhampton)

Quote Allenatori Serie A

Formazioni Serie A 25-26: gli 11 tipo di tutte le formazioni 

Alla luce del mercato, andiamo ora a vedere come dovrebbero schierarsi le varie squadre, con formazioni, 11 tipo, e moduli scelti dagli allenatori.

FORMAZIONE TIPO ATALANTA

  • Modulo 3-4-2-1
  • Formazione tipo: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, K. Sulemana (Lookman); Scamacca. All. Ivan JURIC

FORMAZIONE TIPO BOLOGNA

  • Modulo 4-2-3-1
  • Formazione tipo: Skorupski; Holm, VITIK, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; IMMOBILE. All. Vincenzo Italiano

FORMAZIONE TIPO CAGLIARI

  • Modulo 4-3-3
  • Formazione tipo: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; FOLORUNSHO, Prati, Adopo; Luvumbo, Piccoli, Zortea. All. Fabio PISACANE

FORMAZIONE TIPO COMO

  • Modulo 4-3-3
  • Formazione tipo: Butez; Vojvoda, Kempf, RAMON, Valle; Nico Paz, Perrone, BATURINA; ADDAI, Cutrone, Diao. All. Cesc Fabregas

FORMAZIONE TIPO CREMONESE

  • Modulo 3-5-2
  • Formazione tipo: AUDERO; CECCHERINI, BASCHIROTTO, PEZZELLA; Barbieri, Collocolo, GRASSI, Vandeputte, ZERBIN; Vazquez, De Luca. All. Davide NICOLA

FORMAZIONE TIPO FIORENTINA

  • Modulo 3-4-1-2
  • Formazione tipo: De Gea; VITI, Comuzzo, Ranieri; Dodò, SOHM, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean, DZEKO. All. Stefano PIOLI

FORMAZIONE TIPO GENOA

  • Modulo 4-2-3-1
  • Formazione tipo: Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; STANCIU, V. CARBONI, Malinovskyi; Vitinha. All. Patrick Vieira

FORMAZIONE TIPO INTER

  • Modulo 3-5-2
  • Formazione tipo: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. All. Cristian CHIVU

FORMAZIONE TIPO JUVENTUS

  • Modulo 3-4-2-1
  • Formazione tipo: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti; Joao Mario, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; DAVID. All. Igor Tudor

FORMAZIONE TIPO LAZIO

  • Modulo 4-3-3
  • Formazione tipo: Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio SARRI

FORMAZIONE TIPO LECCE

  • Modulo 4-3-3
  • Formazione tipo: Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Pierotti, Krstovic, Banda. All. Eusebio DI FRANCESCO

FORMAZIONE TIPO MILAN

  • Modulo 4-3-3
  • Formazione tipo: Maignan; Jimenez, Tomori, Pavlovic, ESTUPINAN; MODRIC, RICCI, JASHARI; Pulisic, Gimenez, Leao. All. Massimiliano ALLEGRI

FORMAZIONE TIPO NAPOLI

  • Modulo 4-3-3
  • Formazione tipo: MILINKOVIC-SAVIC; Di Lorenzo, BEUKEMA, Buongiorno, Olivera; DE BRUYNE, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, LANG. All. Antonio Conte

FORMAZIONE TIPO PARMA

  • Modulo 3-4-2-1
  • Formazione tipo: Suzuki; Circati, Leoni, Ndiaye; Delprato, Keita, Bernabé, Valeri; Man, Almqvist; Pellegrino. All. Carlos CUESTA

FORMAZIONE TIPO PISA

  • Modulo 3-5-2
  • Formazione tipo: Semper; Canestrelli, Caracciolo, TROILO; CUADRADO, AEBISCHER, Marin, AKINSANMIRO, Angori; M. Tramoni, NZOLA. All. Alberto GILARDINO

FORMAZIONE TIPO ROMA

  • Modulo 3-4-2-1
  • Formazione tipo: Svilar; GHILARDI, Mancini, Ndicka; WESLEY, Koné, EL AYNAOUI, Angelino; Dybala, Soulé; Dovbyk. Al- Gian Piero GASPERINI

FORMAZIONE TIPO SASSUOLO

  • Modulo 4-3-3
  • Formazione tipo: Turati; IZDES, Muharemovic, WALUKIEWICZ, Doig; Boloca, KONÉ, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso.

FORMAZIONE TIPO TORINO

  • Modulo 4-2-3-1
  • Formazione tipo: ISRAEL; Lazaro, Maripan, Coco, Biraghi; ANJORIN, Casadei; NGONGE, Vlasic, ABOUKHLAL; SIMEONE. All. Marco BARONI

FORMAZIONE TIPO UDINESE

  • Modulo 4-4-1-1
  • Formazione tipo: Sava; Ehizibue, Solet, Kristensen, Zemura; Lovric, PIOTROWSKI, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis. All. Kosta Runjiac

FORMAZIONE TIPO VERONA

  • Modulo 3-5-2
  • Formazione tipo: Montipò; NUNEZ, EBOSSE, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Bernede, Suslov, Frese; Sarr, GIOVANE. All. Paolo Zanetti

Quote Antepost: le favorite per lo scudetto 2025-2026

Dopo aver visto acquisti e cessioni, e dopo esserci fatti un idea del potenziale delle varie squadre con le formazioni tipo, vediamo anche le ultime quote antepost aggiornate per la vittoria finale dello Scudetto 2025-2026 dove abbiamo sempre il Napoli favorito sull’Inter, con Juventus e Milan alla porta mentre la Roma prova ad inserirsi in seconda fascia, davanti ad Atalanta e Lazio.

Screenshot 2025-08-18 alle 14.37.34.png

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
, , , ,
Altri articoli
Pronostici Serie A 2025-2026: quote antepost scudetto, il Napoli scavalca l’Inter. Juve e Milan più indietro
Pronostici Serie A
Pronostici Serie A 2025-2026: quote antepost scudetto, il Napoli scavalca l’Inter. Juve e Milan più indietro
5 Agosto 2025
Pronostici Serie A: top-4, le quote antepost sul piazzamento alla prossima Champions
Pronostici Serie A
Pronostici Serie A: top-4, le quote antepost sul piazzamento alla prossima Champions
18 Agosto 2025
Pronostici Serie A: Moise Kean sfida Lautaro Martinez nelle quote per il Capocannoniere 25-26
Pronostici Serie A
Pronostici Serie A: Moise Kean sfida Lautaro Martinez nelle quote per il Capocannoniere 25-26
18 Agosto 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.