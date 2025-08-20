A pochi giorni dall’inizio della stagione 2025-2026 di Serie A, e dopo aver visto le quote scudetto, quelle per la top-4, quelle per la retrocessione e per il capocannoniere, oggi andiamo a vedere come la pensano i bookmakers nelle scommesse stagionali sugli allenatori che rischiano maggiormente la panchina: Di Francesco, Gilardino e Juric. Quote Esoneri Serie A.

Quote Esoneri Serie A: rischiano Di Francesco, Gilardino e Juric. Occhio anche a Chivu

Eusebio Di Francesco, Alberto Gilardino e Ivan Juric, rispettivamente tecnici di Lecce, Pisa e Atalanta, sono gli allenatori che rischiano più di tutti l’esonero entro Natale.

Lo dicono i bookmaker di Betaland, che in questa speciale lavagna scommesse hanno fissato l’uscita anticipata di Di Francesco a quota 2.00, mentre per Gilardino e Juric la valutazione sale fino a 2.50. Tutti i tecnici di Serie A, naturalmente, sono chiamati a rispettare le aspettative di società e tifosi, ma la situazione varia sensibilmente da panchina a panchina.

Tra i big sotto osservazione c’è anche Cristian Chivu: l’ipotesi di un addio anticipato all’Inter entro Natale è fissata a 5.00, un dato che non lascia sonni del tutto tranquilli all’ambiente nerazzurro.

Gli allenatori e le panchine più tranquille

Più tranquilli Cesc Fabregas e Antonio Conte che possono guardare all’inizio di stagione con maggiore fiducia: la possibilità di vederli lasciare la propria squadra entro Natale è data a 15.00 volte la posta, una quota che li pone tra i meno a rischio.

Subito dietro compaiono Vincenzo Italiano, intenzionato a confermarsi al Bologna dopo il trionfo in Coppa Italia, e Massimiliano Allegri, tornato al Milan con l’obiettivo di rilanciare una squadra reduce da una stagione negativa. Entrambi sono bancati a quota 10.00.

Le date di prima giornata e big match

Manca ormai poco all’inizio della nuova stagione del campionato di calcio italiano dal 24 agosto. Vediamo la prima giornata e anche le date dei big match e i derby che ci aspettano.

PRIMA GIORNATA SERIE A 2025-2026

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Verona

BIG MATCH SERIE A 2025-2026

Juventus-Inter 3ª giornata

Juventus-Atalanta 5ª giornata

Napoli-Inter 8ª giornata

Napoli-Atalanta 12ª giornata

Napoli-Juventus 14ª giornata

Atalanta-Inter 17ª giornata

Inter-Napoli 20ª giornata

Juventus-Napoli 22ª giornata

Inter-Juventus 25ª giornata

Atalanta-Napoli 26ª giornata

Inter-Atalanta 29ª giornata

Atalanta-Juventus 32ª giornata

DERBY SERIE A 2025-2026

Lazio-Roma 4ª giornata

Juventus-Torino 11ª giornata

Inter-Milan 12ª giornata

Milan-Inter 28ª giornata

Roma-Lazio 37ª giornata

Torino-Juventus 38ª giornata

