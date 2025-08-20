A pochi giorni dall’inizio della stagione 2025-2026 di Serie A, e dopo aver visto le quote scudetto, quelle per la top-4, quelle per la retrocessione e per il capocannoniere, oggi andiamo a vedere come la pensano i bookmakers nelle scommesse stagionali sugli allenatori che rischiano maggiormente la panchina: Di Francesco, Gilardino e Juric. Quote Esoneri Serie A.
Quote Esoneri Serie A: rischiano Di Francesco, Gilardino e Juric. Occhio anche a Chivu
Eusebio Di Francesco, Alberto Gilardino e Ivan Juric, rispettivamente tecnici di Lecce, Pisa e Atalanta, sono gli allenatori che rischiano più di tutti l’esonero entro Natale.
Lo dicono i bookmaker di Betaland, che in questa speciale lavagna scommesse hanno fissato l’uscita anticipata di Di Francesco a quota 2.00, mentre per Gilardino e Juric la valutazione sale fino a 2.50. Tutti i tecnici di Serie A, naturalmente, sono chiamati a rispettare le aspettative di società e tifosi, ma la situazione varia sensibilmente da panchina a panchina.
Tra i big sotto osservazione c’è anche Cristian Chivu: l’ipotesi di un addio anticipato all’Inter entro Natale è fissata a 5.00, un dato che non lascia sonni del tutto tranquilli all’ambiente nerazzurro.
Gli allenatori e le panchine più tranquille
Più tranquilli Cesc Fabregas e Antonio Conte che possono guardare all’inizio di stagione con maggiore fiducia: la possibilità di vederli lasciare la propria squadra entro Natale è data a 15.00 volte la posta, una quota che li pone tra i meno a rischio.
Subito dietro compaiono Vincenzo Italiano, intenzionato a confermarsi al Bologna dopo il trionfo in Coppa Italia, e Massimiliano Allegri, tornato al Milan con l’obiettivo di rilanciare una squadra reduce da una stagione negativa. Entrambi sono bancati a quota 10.00.
Le date di prima giornata e big match
Manca ormai poco all’inizio della nuova stagione del campionato di calcio italiano dal 24 agosto. Vediamo la prima giornata e anche le date dei big match e i derby che ci aspettano.
PRIMA GIORNATA SERIE A 2025-2026
Atalanta-Pisa
Cagliari-Fiorentina
Como-Lazio
Genoa-Lecce
Inter-Torino
Juventus-Parma
Milan-Cremonese
Roma-Bologna
Sassuolo-Napoli
Udinese-Verona
BIG MATCH SERIE A 2025-2026
Juventus-Inter 3ª giornata
Juventus-Atalanta 5ª giornata
Napoli-Inter 8ª giornata
Napoli-Atalanta 12ª giornata
Napoli-Juventus 14ª giornata
Atalanta-Inter 17ª giornata
Inter-Napoli 20ª giornata
Juventus-Napoli 22ª giornata
Inter-Juventus 25ª giornata
Atalanta-Napoli 26ª giornata
Inter-Atalanta 29ª giornata
Atalanta-Juventus 32ª giornata
DERBY SERIE A 2025-2026
Lazio-Roma 4ª giornata
Juventus-Torino 11ª giornata
Inter-Milan 12ª giornata
Milan-Inter 28ª giornata
Roma-Lazio 37ª giornata
Torino-Juventus 38ª giornata
