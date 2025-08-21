Pronostico Genoa-Lecce: inizia la stagione 2025-2026 di Serie A il 23 agosto

Pronostico Genoa-Lecce 23 agosto 2025
Pronostici Serie A
di
21 Agosto 2025

Fischio di inizio alle ore 18:30 di sabato 23 agosto a Marassi per quello che sarà anche il match che aprirà ufficialmente la stagione 2025-2026 di Serie A. Pronostico Genoa-Lecce 23 agosto 2025.

Pronostico Genoa-Lecce 23 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Genoa-Lecce, match della 1° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano al via questa settimana.

Il Genoa è rimasto imbattuto in 16 delle 18 sfide contro il Lecce in Serie A (10V, 6N). Il Genoa è imbattuto nelle nove partite al Ferraris contro il Lecce in Serie A (7V, 2N), vincendo le tre più recenti (tutte per 2-1). Il Genoa è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto gare all’esordio stagionale di Serie A (3V, 3N).

Il Lecce ha vinto all’esordio stagionale solo una delle 19 gare nella sua storia in Serie A (6N, 12P). Il Lecce ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol (contro Torino e Lazio, entrambe per 1-0). Il Lecce è la squadra che ha effettuato il maggior numero di tiri in seguito a un recupero offensivo nella Serie 2024/25 (50). Lorenzo Colombo, cinque reti in 33 presenze con il Lecce nella Serie A 2022/23, ha realizzato 15 gol nelle ultime tre stagioni di massima serie; tra i giocatori nati dal 2002 in avanti, solo Matías Soulé (17) ha segnato di più nello stesso periodo nella competizione.

Pronostico Genoa-Lecce 23 agosto 2025

Pronostico Genoa-Lecce 23 agosto 2025

Probabili formazioni Genoa-Lecce

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira.

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Sorril, Camarda, Banda. All. Di Francesco.

Guida TV Serie A: dove vedere Genoa-Lecce?

Genoa-Lecce, sabato 23 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote su Genoa-Lecce

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Genoa avanti @2.00 su Marathonbet mentre la vittoria esterna dei salentini si gioca @4.10 su Goldbet, col pareggio @3.20 su Sisal.

Genoa-Lecce
23/08/2025
18.30
Bookmaker1X2
1.953.204.00
2.003.254.00
1.973.254.00
2.003.203.80
1.973.254.10

Le nostre scommesse su Genoa-Lecce

Fiducia sul Genoa alla prima in casa ma ci copriamo un po’ con l’Asian Handicap 0, -0.5 che trovate su Bet365 e che ci darà mezzo rimborso in caso di solo pareggio del Grifone che secondo noi potrà comunque vincere, e andiamo con GENOA (0, -0.5 AH) @1.68. 

Risultato Esatto Genoa-Lecce

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 3-1, 1-1.

,
Classifica Serie A

 

