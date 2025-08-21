Inizia la stagione di Serie A 2025-2026 per i campioni in carica, il Napoli di Antonio Conte che inizia come favorita per lo scudetto anche in questa annata che inizierà al Mapei Stadium contro i neroverdi subito promossi dopo un anno nel purgatorio della cadetteria. Pronostico Sassuolo-Napoli 23 agosto 2025.

Pronostico Sassuolo-Napoli 23 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Sassuolo-Napoli, match della 1° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano al via questa settimana.

Il Napoli è rimasto imbattuto in 20 delle 22 sfide contro il Sassuolo in Serie A (13V, 7N). Il Napoli ha vinto tutte le ultime cinque partite contro il Sassuolo in campionato con un punteggio di 20-2. La squadra detentrice dello Scudetto ha vinto all’esordio stagionale in 11 degli ultimi 13 campionati di Serie A. Dalla sua prima stagione nei maggiori cinque campionati europei (dal 2012/13), Kevin De Bruyne è il giocatore che ha fornito il maggior numero di assist: ben 154 in 13 stagioni (11.8 di media a stagione). Con Romelu Lukaku in campo il Napoli ha vinto il 63% delle partite nella scorsa stagione tra tutte le competizioni (24/38), senza l’attaccante belga invece la percentuale di successi dei partenopei scende al 33% (1/3), e sappiamo che Romelu si è infortunato nel pre-season e ne avrà per diverse settimane, un campanello d’allarme per i partenopei.

Il Sassuolo ha perso entrambi gli ultimi match alla prima giornata stagionale di Serie A (0-3 contro la Juventus nell’agosto 2022 e 0-2 contro l’Atalanta nell’agosto 2023), dopo che avevano registrato solo due sconfitte all’esordio stagionale in tutti i precedenti nove campionati di Serie A (4V, 3N). Domenico Berardi, che ha esordito in Serie A contro il Napoli il 25 settembre 2013, è stato coinvolto in quattro reti nelle sue ultime cinque partite contro i partenopei nel torneo (due gol e due assist).

Probabili formazioni Sassuolo-Napoli

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Ghion; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

Guida TV Serie A: dove vedere Sassuolo-Napoli?

Sassuolo-Napoli, sabato 23 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote su Sassuolo-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Anche se in trasferta i bookmakers puntano sulla vittoria del Napoli @1.58 su Marathonbet mentre il successo del Sassuolo si gioca @6.35 su Goldbet, col pareggio @4.05 su Starvegas.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Napoli

Il Napoli è la squadra che ha sia subito meno gol (27) sia quella che ha registrato più clean sheet (19) nei maggiori cinque campionati europei 2024/25. Puntiamo su GOL NO @1.83.

Risultato Esatto Sassuolo-Napoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 0-0, 1-3.

