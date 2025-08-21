Sabato sera a San Siro scendono in campo i nuovi rossoneri di Max Allegri che esordiranno nella stagione 2025-2026 di Serie A contro la neopromossa Cremonese. Pronostico Milan-Cremonese 23 agosto 2025.
Pronostico Milan-Cremonese 23 agosto 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Milan-Cremonese, match della 1° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano al via questa settimana.
Il Milan ha vinto sette delle otto gare casalinghe contro la Cremonese in Serie A (1N). Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque partite all’esordio stagionale in Serie A, pareggiando però quella più recente, 2-2 lo scorso 17 agosto contro il Torino. Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio (22) nella scorsa stagione di Serie A. Dall’altra parte solo Spezia e Catanzaro (entrambi 17) hanno ottenuto più punti della Cremonese (14 come il Modena) dopo essere andati sotto nel punteggio nella regular season della Serie B 2024/25.
La Cremonese ha sempre perso alla prima giornata di Serie A (8/8, sempre in trasferta). La Cremonese, che ha sconfitto lo Spezia nella finale playoff della scorsa stagione, ha conquistato la sesta promozione dalla Serie B alla Serie A. Jari Vandeputte è uno dei due giocatori ad aver fornito il maggior numero di assist a partire dal 2023/24 nei Big-5 campionati europei e rispettive seconde divisioni (inclusi playoff/out): 28, al pari di Mohamed Salah.
Probabili formazioni Milan-Cremonese
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri.
CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Sanabria, De Luca. All. Stroppa.
Guida TV Serie A: dove vedere Milan-Cremonese?
Milan-Cremonese, sabato 23 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.
Migliori quote su Milan-Cremonese
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Milan nettamente favorito @1.37 su Marathonbet mentre la vittoria della Cremonese sale fino @9 volta la posta su Sisal, e il pareggio @5.20 su Admiralbet.
|
Milan-Cremonese
|
23/08/2025
20.45
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.33
|5.25
|9.00
|1.37
|5.10
|8.00
|1.33
|5.20
|8.00
|1.35
|5.15
|8.00
|1.35
|5.15
|8.00
Le nostre scommesse su Milan-Cremonese
Luka Modric è l’unico vincitore del Pallone d’Oro attualmente in Serie A. In tutte le competizioni 2024/25 ha stabilito il suo record di presenze stagionali con il Real Madrid (57) e ha preso parte a 13 reti (4G, 9A – con i Blancos meglio solo nel 2021/22 con 15) anche se oggi ci contriamo sul supporto e le assistenza, giocando MODRIC OVER 0.5 ASSIST @3.75.
Risultato Esatto Milan-Cremonese
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 4-0.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.