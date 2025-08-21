Sabato sera, alle ore 20:45 dall’Olimpico, inizia la nuova stagione di Serie A 2025-2026 dei giallorossi, e il nuovo corso con Gasperini in panchina. Nella capitale arriva un Bologna reduce da due ottime stagioni, e che vuole provare a rimanere con le grandi anche quest’anno. Pronostico Roma-Bologna 23 agosto 2025.

Pronostico Roma-Bologna 23 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Bologna, match della 1° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano al via questa settimana.

La Roma ha pareggiato entrambe le ultime due gare all’esordio stagionale di campionato (contro Salernitana e Cagliari). Nel 2025 la Roma ha ottenuto 49 punti in Serie A, in questo anno solare solo il Barcellona (53) ha avuto un rendimento migliore nei maggiori cinque campionati europei.

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide contro la Roma in campionato (3V, 2N) e ha vinto le ultime due trasferte contro la Roma. Il Bologna ha vinto solo due delle ultime 15 gare all’esordio stagionale in Serie A (5N, 8P): il 22 agosto 2021 contro la Salernitana e il 21 agosto 2016 contro il Crotone. Il Bologna ha chiuso lo scorso campionato con tre sconfitte di fila (contro Milan, Fiorentina e Genoa). Ciro Immobile (201 gol), miglior marcatore nel corso delle ultime 20 stagioni in Serie A (dal 2005/06), occupa l’8° posto nella classifica dei migliori marcatori nella storia del torneo (-4 reti dal 7° posto di Roberto Baggio con 205). Il classe ’90 ha realizzato cinque gol contro la Roma in campionato (quattro dei quali con la maglia della Lazio), l’ultimo il 15 gennaio 2021.

Probabili formazioni Roma-Bologna

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Kone, El Aynaoui, Angelino; Soulè, Dybala; Ferguson. All. Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All. Italiano.

Guida TV Serie A: dove vedere Roma-Bologna?

Roma-Bologna, sabato 23 agosto, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote su Roma-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Esordio non semplice per la Roma, che anche se in casa all’Olimpico ha una quota oltre la pari @2.15 su Goldbet e Marathonbet mentre la vittoria del Bologna si prende @3.60 su Sisal, col pareggio @3.20 su Starvegas ed Admiralbet.

Le nostre scommesse su Roma-Bologna

Il Bologna è la squadra che ha subito meno tiri totali (320) nella Serie A 2024/25; solo il Napoli, invece, ha concesso meno conclusioni in porta (98) rispetto agli emiliani (108). Non ci aspettiamo molte reti per la prima all’Olimpico, con la Roma che avrà bisogno di tempo per assimilare i dettami del Gasp, e il Bologna che riparte da una solida difesa quindi consigliamo: UNDER 2.5 @1.70.

Risultato Esatto Roma-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 2-0, 2-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.