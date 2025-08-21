Pronostico Cagliari-Fiorentina: le scommesse sulla 1° giornata di Serie A 2025-2026 di domenica 24 agosto

Pronostico Cagliari-Fiorentina 24 agosto 2025
21 Agosto 2025

Domenica una delle prime partite in programma si gioca in Sardegna dove inizia la nuova stagione del Cagliari che ospita i viola allenati da Stefano Pioli, una delle tante nuove panchine al via in questa nuova stagione di Serie A 2025-2026. Pronostico Cagliari-Fiorentina 24 agosto 2025.

Pronostico Cagliari-Fiorentina 24 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Cagliari-Fiorentina, match della 1° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano al via questa settimana.

Perfetto equilibrio nelle ultime 21 partite tra Cagliari e Fiorentina in casa dei sardi in Serie A: sette vittorie per parte e sette pareggi; i viola hanno però ottenuto il successo in entrambe le due più recenti. Il Cagliari ha pareggiato tutti gli ultimi quattro match alla prima giornata stagionale in Serie A (i due più recenti per 0-0). Più in generale, i sardi non vincono all’esordio stagionale nel massimo campionato dal 25 agosto 2013 (2-1 contro l’Atalanta), da allora cinque pareggi e quattro sconfitte in nove edizioni del torneo. Il Cagliari è la formazione che ha segnato più gol in percentuale di testa nei maggiori cinque campionati europei 2024/25: 28% (11 su 40).

La Fiorentina è rimasta imbattuta all’esordio stagionale negli ultimi tre campionati di Serie A (2V, 1N), dopo che aveva perso quattro dei sei precedenti (2V). Per la prima volta in carriera Stefano Pioli torna alla guida di una squadra che aveva già allenato: il tecnico emiliano era stato l’allenatore della Fiorentina in 69 match di campionato tra l’agosto 2017 e l’aprile 2019 (24V, 24N, 21P). In più, il Cagliari è la formazione contro cui Pioli ha ottenuto più vittorie da allenatore in Serie A (14 in 23 sfide – 5N, 4P). La Fiorentina è sia la squadra che ha segnato più gol (12) sia quella che ne ha subiti di meno (uno) nel primo quarto d’ora di gioco nella scorsa stagione di Serie A. Edin Dzeko è l’unico giocatore ad essere andato a segno in ciascuna delle precedenti 18 stagioni nei maggiori 10 campionati europei (dal suo esordio in Bundesliga nel 2007/08): 258 gol per lui in questi tornei. Il bosniaco ha realizzato sette gol nel suo primo match stagionale considerando gli ultimi nove campionati disputati.

Pronostico Cagliari-Fiorentina 24 agosto 2025

Pronostico Cagliari-Fiorentina 24 agosto 2025

Probabili formazioni Cagliari-Fiorentina

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Deiola, Mina, Obert; Zappa, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; S. Esposito, Luvumbo. All. Pisacane

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. All. Pioli

Guida TV Serie A: dove vedere Cagliari-Fiorentina?

Cagliari-Fiorentina, domenica 24 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote su Cagliari-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Padroni di casa sfavoriti @3.15 su Goldbet mentre la Fiorentina si gioca @2.35 su Starvegas, col pareggio @3.30 su Marathonbet.

Cagliari-Fiorentina
24/08/2025
18.30
Bookmaker1X2
3.103.202.30
3.103.302.35
3.103.102.30
3.103.152.35
3.153.152.35

Le nostre scommesse su Cagliari-Fiorentina

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Cagliari in Serie A (6V, 3N), vincendo tutte le quattro più recenti. Fiducia ai viola, ma è sempre la prima giornata, in trasferta, e con un nuovo allenatore, quindi giochiamo il rimborso in caso di pareggio con FIORENTINA (+0 AH) @1.60.

Risultato Esatto Cagliari-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-3, 0-1, 2-1.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

