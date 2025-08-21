Domenica una delle prime partite in programma si gioca in Sardegna dove inizia la nuova stagione del Cagliari che ospita i viola allenati da Stefano Pioli, una delle tante nuove panchine al via in questa nuova stagione di Serie A 2025-2026. Pronostico Cagliari-Fiorentina 24 agosto 2025.

Pronostico Cagliari-Fiorentina 24 agosto 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Cagliari-Fiorentina, match della 1° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano al via questa settimana.

Perfetto equilibrio nelle ultime 21 partite tra Cagliari e Fiorentina in casa dei sardi in Serie A: sette vittorie per parte e sette pareggi; i viola hanno però ottenuto il successo in entrambe le due più recenti. Il Cagliari ha pareggiato tutti gli ultimi quattro match alla prima giornata stagionale in Serie A (i due più recenti per 0-0). Più in generale, i sardi non vincono all’esordio stagionale nel massimo campionato dal 25 agosto 2013 (2-1 contro l’Atalanta), da allora cinque pareggi e quattro sconfitte in nove edizioni del torneo. Il Cagliari è la formazione che ha segnato più gol in percentuale di testa nei maggiori cinque campionati europei 2024/25: 28% (11 su 40).

La Fiorentina è rimasta imbattuta all’esordio stagionale negli ultimi tre campionati di Serie A (2V, 1N), dopo che aveva perso quattro dei sei precedenti (2V). Per la prima volta in carriera Stefano Pioli torna alla guida di una squadra che aveva già allenato: il tecnico emiliano era stato l’allenatore della Fiorentina in 69 match di campionato tra l’agosto 2017 e l’aprile 2019 (24V, 24N, 21P). In più, il Cagliari è la formazione contro cui Pioli ha ottenuto più vittorie da allenatore in Serie A (14 in 23 sfide – 5N, 4P). La Fiorentina è sia la squadra che ha segnato più gol (12) sia quella che ne ha subiti di meno (uno) nel primo quarto d’ora di gioco nella scorsa stagione di Serie A. Edin Dzeko è l’unico giocatore ad essere andato a segno in ciascuna delle precedenti 18 stagioni nei maggiori 10 campionati europei (dal suo esordio in Bundesliga nel 2007/08): 258 gol per lui in questi tornei. Il bosniaco ha realizzato sette gol nel suo primo match stagionale considerando gli ultimi nove campionati disputati.

Probabili formazioni Cagliari-Fiorentina

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Deiola, Mina, Obert; Zappa, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; S. Esposito, Luvumbo. All. Pisacane

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. All. Pioli

Guida TV Serie A: dove vedere Cagliari-Fiorentina?

Cagliari-Fiorentina, domenica 24 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote su Cagliari-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Padroni di casa sfavoriti @3.15 su Goldbet mentre la Fiorentina si gioca @2.35 su Starvegas, col pareggio @3.30 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Cagliari-Fiorentina

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Cagliari in Serie A (6V, 3N), vincendo tutte le quattro più recenti. Fiducia ai viola, ma è sempre la prima giornata, in trasferta, e con un nuovo allenatore, quindi giochiamo il rimborso in caso di pareggio con FIORENTINA (+0 AH) @1.60.

Risultato Esatto Cagliari-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-3, 0-1, 2-1.

